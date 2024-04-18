Чемпион КВН Васант: «Победа в Медиалиге становится даже ценнее, чем в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Winline Медиалига Медиафутбол

Васант Балан заявил, что победа в Winline Медиалиге ценнее, чем в РПЛ.

– Есть мнение, что соревновательный футбол убивает медиафутбол...

– Один из главных принципов любого соревнования – это ценность. Турнир будут смотреть с точки зрения соревнования, если он ценен, если победа в нем ценна.

А победа в Медиалиге становится все более ценной. Нежели даже, чем победа в РПЛ. Там чемпион не сменяется уже сколько лет?

Здесь ценность будет расти с тем, какие футболисты тут появляются, какие новые фишки будут придуманы. На месте профессионального футбола я бы обратил внимание на медийный, чтобы что-то взять и привнести, – чемпион Высшей лиги КВН, ведущий ютуб-канала Мяч Production и член контентного комитета Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.

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33 комментария
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Кто это?
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А говорили, что в КВН шутить разучились.
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Да! А бронзовая медаль Игр Дружбы в сто раз ценнее олимпийского золота - кто-то сомневается?
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Одни из самых мерзких чемпионов (РУДН)..
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Ответ fussballer
Кто это?
Блогер
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Ответ fussballer
Кто это?
Это один из самых авторитетных футбольных блогеров в русском ютубе. Делают шикарный контет на канале мяч продакшн с Саней Журавлевым
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Чем в ЛЧ, чо уж там
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Победа в чём?
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Заголовок вырван из контекста. Васант имел в виду, что в РПЛ отсутствует конкуренция за чемпионство, от чего с точки зрения интриги, следить за медиалигой интересней. Но в любом случае - бред полный, кому нахрен эти медийщики вперлись 😁 надеюсь, ему хорошо заплатили за эту сказанную им нелепость.
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Ответ fussballer
Кто это?
Это брат Дана Балана
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Ответ Сергей Пацаваца
таджик на максималках
Он индус.
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Цирк 🎪
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В последнее время всё больше тревожно за психическое состояние Васанта ))
То на Мяче уже какие-то истерики почти в видосах совместных, то такое выдаёт ))
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Ну и какие новые фишки придумали в Медиалиге?
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Ответ fussballer
Кто это?
Я только Пейдж Васант знаю.
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А ещё есть "Кожаный мяч"...
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Ответ fussballer
Кто это?
КВНщик)))
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Ответ Антонио Мартынов
Это один из самых авторитетных футбольных блогеров в русском ютубе. Делают шикарный контет на канале мяч продакшн с Саней Журавлевым
Мы что, каждую собаку должны знать?)) Так этих блохеров уже больше чем собак развелось
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Ответ Сергей Пацаваца
таджик на максималках
Чемпион КВН Васант Балан.
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Все это фигня в сравнении с Величайшей ничьей добытой Спартаком в Петербурге в рамках чемпионата! Эта непревзойдённая ничья навсегда записана золотыми буквами в аналах истории!!!😄
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А по моему он много курит.
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квэну надо заниманься квн и не лесть в футбол, тем более в РПЛ
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Худший человек из тех, кто говорит про футбол. Если я вижу, что он есть на видео, я сразу выключаю видео, даже если там присутствуют грамотные спикеры. Крики и безапелляционные высказывания, не имеющие ничего со здравым смыслом.
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Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
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Кто-нибудь из нормальных людей старше 12 лет вообще в курсе, какие команды были у них там чемпионами? Да всем же плевать.
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КВН уже не тот
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Ха-Ха-Ха...
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нет
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получается, победа в РПЛ ценнее чем в Бундеслиге? Ну, до последнего сезона
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