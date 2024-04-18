Чемпион КВН Васант: «Победа в Медиалиге становится даже ценнее, чем в РПЛ»

Васант Балан заявил, что победа в Winline Медиалиге ценнее, чем в РПЛ.

– Есть мнение, что соревновательный футбол убивает медиафутбол...

– Один из главных принципов любого соревнования – это ценность. Турнир будут смотреть с точки зрения соревнования, если он ценен, если победа в нем ценна.

А победа в Медиалиге становится все более ценной. Нежели даже, чем победа в РПЛ. Там чемпион не сменяется уже сколько лет?

Здесь ценность будет расти с тем, какие футболисты тут появляются, какие новые фишки будут придуманы. На месте профессионального футбола я бы обратил внимание на медийный, чтобы что-то взять и привнести, – чемпион Высшей лиги КВН, ведущий ютуб-канала Мяч Production и член контентного комитета Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.