Кубок Гагарина. Финал. «Металлург» примет «Локомотив» в 1-м матче серии
«Металлург» примет «Локомотив» в 1-м матче финальной серии Кубка Гагарина.
Финал
- Дата проведения
- 18 апреля, 17.00, «Арена-Металлург»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Поэтому за красивый, честный хоккей!
Пусть всё рассудит только лёд
Победы сильнейшему в этом противостоянии
Пусть победит сильнейший!
( ну а я буду болеть за Локомотив!❤️)
За Локомотив!
Оставляю свой прогноз данный еще перед сезоном в силе, что Победит команда с Запада
Пора Локр войти в когорту самых успешных , да и Никитин вполне может стать одним из…. Помним и о тех кто мог бы🥲
Хорошего нам хоккея!