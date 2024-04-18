Кубок Гагарина. Финал. «Металлург» примет «Локомотив» в 1-м матче серии

Теги Металлург Мг Локомотив результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Металлург» примет «Локомотив» в 1-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

Финал

Металлург Мг – Локомотив
Дата проведения
18 апреля, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За Металлург! За Урал! За Разина!
+12
-3
+9
Магнитка!
+7
-1
+6
За Локо! Пора уже!
+7
-2
+5
Каждая сторона будет болеть за свою команду
Поэтому за красивый, честный хоккей!
Пусть всё рассудит только лёд
Победы сильнейшему в этом противостоянии
+5
-1
+4
Ответ Xell
За Металлург! За Урал! За Разина!
💪💪
+4
0
+4
За Металлург 🤘🤘🤘
+4
0
+4
За Магнитку 💪💪💪
+4
0
+4
Это серия без понтов. Как же радостно что в финале нет ни Ска ни Цска. Самые достойные команды. Системный Локомотив Никитина vs молодого, куражного Металлурга. Жду 6—7игр. Тут точно не будет 4матча, Металлург не Трактор, да и это финал, ни организаторам, ни фанам 4матчей не хватит. Командам желаю показать классный хоккей а игрокам без травм. Кто не выиграет КГ, это будет достойный и сильнейший! Локо заслужил за 2011 и вообще им пора уже давно выиграть КГ. Металлург может выиграть 3КГ и сравняться с Цска и Ак Барсом. Будет битва. Постараюсь несмотря на эмоции, комментарии писать адекватно))
+2
0
+2
За опорный край державы, за Металлург!
+2
0
+2
Ярик или Магнитка, запад или восток, все достойны, пусть победит сильнейший.
+2
0
+2
Локомотив, конечно, достоин, столько лет без золота и Кубков, но магнитогорец может быть только ЗА МЕТАЛЛУРГ!
+3
-1
+2
Битва титанов!
Пусть победит сильнейший!
( ну а я буду болеть за Локомотив!❤️)
+2
-1
+1
Командам хорошей игры. Достойные команды. Люблю Локомотив и очень уважаю ММг. Но сегодня только за Локомотив!
+1
0
+1
Как же давно же тот тост не звучал, когда Локо был в финале!
За Локомотив!
+4
-3
+1
Ответ только Магнитка!!!
Магнитка!
💪💪🤘🤘
+1
0
+1
надо посмотреть.
+1
-1
0
Финал. Самые достойные будут играть в нем. Локо или Иеталлург, Никитин или Разин?

Оставляю свой прогноз данный еще перед сезоном в силе, что Победит команда с Запада

Пора Локр войти в когорту самых успешных , да и Никитин вполне может стать одним из…. Помним и о тех кто мог бы🥲

Хорошего нам хоккея!
+1
-1
0
За Локомотив они давно уже заслужили взять кубок Гагарина
0
0
0
Магнитка вперёд
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий