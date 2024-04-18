Лига конференций. 1/4 финала. «Лилль» против «Астон Виллы», «Фиорентина» примет «Викторию», ПАОК Оздоева встретится с «Брюгге»
«Лилль» сыграет с «Астон Виллой» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.
Также «Фиорентина» примет «Викторию Пльзень», «Фенербахче» – «Олимпиакос», ПАОК Магомеда Оздоева встретится с «Бенфикой».
Лига конференций
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.45, «Пьер-Моруа»
Первый матч – 1:2
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.45, «Артемио Франки»
Первый матч – 0:0
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Тумба»
Первый матч – 0:1
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Шюкрю Сараджоглу»
Первый матч – 2:3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.