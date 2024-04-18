Лига конференций. 1/4 финала. «Лилль» против «Астон Виллы», «Фиорентина» примет «Викторию», ПАОК Оздоева встретится с «Брюгге»

Теги Лилль Фиорентина Бенфика Астон Вилла Виктория Пльзень Фенербахче результаты Олимпиакос ПАОК Лига конференций УЕФА Футбол

«Лилль» сыграет с «Астон Виллой» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

Также «Фиорентина» примет «Викторию Пльзень», «Фенербахче» – «Олимпиакос», ПАОК Магомеда Оздоева встретится с «Бенфикой».

Лига конференций

1/4 финала

Ответные матчи

Лилль Франция – Астон Вилла Англия
Дата проведения
18 апреля, 19.45, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:2

 

Фиорентина Италия – Виктория Пльзень Чехия
Дата проведения
18 апреля, 19.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:0

 

ПАОК Греция – Брюгге Бельгия
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Тумба»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:1

 

Фенербахче Турция – Олимпиакос Греция
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 2:3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

5 комментариев
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Успехов Вилле!
+2
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+2
удачи Фиорентине, Фенеру и Лиллю
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-2
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За Виллу! Удачи всем вилланам!
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