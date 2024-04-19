Чибриков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в дебютном матче в лиге. Гол принес «Виннипегу» победу над «Ванкувером»
Никита Чибриков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в дебютном матче в лиге за «Виннипег».
Форвард «Джетс» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата против «Ванкувера» (4:2) и был признан первой звездой.
21-летний россиянин (11:03, 3:23 – в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, а также применил 5 силовых приемов.
В текущем сезоне Чибриков набрал 46 (17+29) очков в 69 матчах за «Манитобу» в АХЛ.
Добавим, что он стал 66-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.