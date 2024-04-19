Чибриков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в дебютном матче в лиге. Гол принес «Виннипегу» победу над «Ванкувером»

Теги Ванкувер НХЛ АХЛ Манитоба Виннипег Никита Чибриков Хоккей

Никита Чибриков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в дебютном матче в лиге за «Виннипег».

Форвард «Джетс» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата против «Ванкувера» (4:2) и был признан первой звездой. 

21-летний россиянин (11:03, 3:23 – в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, а также применил 5 силовых приемов. 

В текущем сезоне Чибриков набрал 46 (17+29) очков в 69 матчах за «Манитобу» в АХЛ.

Добавим, что он стал 66-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ

9 комментариев
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Молодца! Мало того что первый гол так еще и первая звезда матча . Хороший дебют.
+44
0
+44
А отработал то как…ммм
+31
0
+31
надо было раньше от ротана уезжать
+18
-8
+10
Ответ Nikolay_exp
надо было раньше от ротана уезжать
Так он же два года назад уехал, но и в Спартаке не был игроком основы
+5
0
+5
Чибисов, Чибриков🤔
+2
0
+2
Шансов на основу всё равно практически нет, Виннипег отлично упакован.
+3
-2
+1
Ответ melmi
Молодца! Мало того что первый гол так еще и первая звезда матча . Хороший дебют.
Победная шайба и оценка за игру 7,7/10
+1
0
+1
66 - почти рота!
0
0
0
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