Чибриков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в дебютном матче в лиге. Гол принес «Виннипегу» победу над «Ванкувером»

Никита Чибриков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в дебютном матче в лиге за «Виннипег».

Форвард «Джетс» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата против « » (4:2) и был признан первой звездой.

21-летний россиянин (11:03, 3:23 – в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, а также применил 5 силовых приемов.

В текущем сезоне набрал 46 (17+29) очков в 69 матчах за «Манитобу» в .

Добавим, что он стал 66-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне .