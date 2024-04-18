«Металлург» повел у «Локомотива» 1-0 в финале Кубка Гагарина. Петунин забил на 58:16 в 1-м матче

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Никита Михайлис Александр Петунин Максим Березкин Хоккей

«Металлург» повел у «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина.

«Магнитка» обыграла ярославский клуб со счетом 2:1 в первом матче финала плей-офф Фонбет КХЛ.

Таким образом, команда тренера Андрея Разина ведет в серии – 1:0. 

На 42-й минуте счет в матче открыл форвард «Локомотива» Максим Березкин. На 45-й сравнял нападающий «Магнитки» Никита Михайлис. На отметке 58:16 отличился форвард хозяев Александр Петунин – он забил победный гол в большинстве.

Второй матч финальной серии между командами состоится 20 апреля в Магнитогорске. 

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32 комментария
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Порадовали три вещи. Во первых наконец то забил дорогущий Михайлис. Во вторых победили, отыгравшись. И наконец всегда приятно, начать финал с победы, а то почти все считали что нас почему то вынесут 4—0.Но сегодня люди победили роботов))
Ps: Еще и большинство заработало.
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С победой Металлург! Сегодня здорово смотрелись. Почти весь матч доминировали. Играть в таком же духе и все получится!
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Честно всегда симпатизировал Локомотив и тем более после той ужасной трагедии, но хоккей который показывает команда в последние годы вообще не нравится, какой-то антихоккей, сегодня собственно 60 минут этим и занимались и по делу проиграли
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Магнитка так держать!!! Вот и Петунин пригодился. Молодец! Молодцы хорошая игра. И в тело играли и в зоне Локо поджимали.
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Металлург в тонусе, надежно, комбинационно, качественно!
Локо ещё пока не вышел из отпуска, медленно, сумбурно, неуверенно!
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Задача Локомотива ясна, они хотят измотать игроков Металлурга вязкой обороной и в последующем за счет свежести в связи с большим перерывом и восстановлением постараться дожать Магнитку. Первая победа важная, мастерства и энергии команде Разина!
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болельщиков Магнитки с победой!!!
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Металлург мощная и быстрая команда очень резко переходит от обороны к атаке и если они улучшат реализацию моментов, то Локо просядет по игре и только будет вынимать шайбы из своих ворот ,потому что Локо играет от обороны и пример им автомобилист!
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если по чесноку локомотив был медлительным и напоминал автомобилист,металлург был резвее и напористей ,поэтому победа закономерна
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паровозик едва не отскочил, жду во втором матче более уверенную победу металлурга
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Послезавтра "случайно" травмируют Набокова
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2 самые достойные команды в финале , где не побоялись сделать ставку на молодежь вместо того , чтобы набирать кучу списанных иностранцев , Металлург с победой!)
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По физике видно, что Магнитогорск точно не уступит ярославцам. И в скорости металлурги явно быстрее предыдущих соперников Локо.
Локо же пока не проснулся. Посмотрим, что будет дальше.
Со скоростной Магниткой ярославцам тоже будет сложно. Ну и пока не понятно, что с Шалуновым - один из ключевых игроков Локо.
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С победой Металлург! Локо подзаржавел, что ли 🤔, но следующая игра будет ещё интереснее! Сил бы хватило Металлургу и по хитрее сыграть, а то Исаев всё видит.В большинстве хорошая 👍шайба, и Михайлис наконец-то попал!
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Ответ ROS#
Послезавтра "случайно" травмируют Набокова
А пока что ответку за Трактор получил Шалунов. Не уверен, иначе случайно унесут Исаева.
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Ответ Сергей Павлов
А до этого матчи смотрели?) анти хоккей был во всех сериях?)
всю серию с Авангардом смотрел, большинство матчей было именно такими, пытались не давать играть Авангарду больше, чем сами пытались играть играть в хоккей
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Магнитка так держать 💪💪💪
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Уральцы - молодцы.
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Автобус, что поставил Локомотив против Магнитки, не прокатывает - он дырявым оказался в итоге. Такой хоккей... нам не нужен! Металлургу желаю и дальше изрешетить этот автобус.
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Металлургов с победой.
для Ярославля ничего страшного не произошло, надо просыпаться🚂
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Челябинск ликует! Омск и Москва! И в Магнитогорске зажгли факела! Металлург с трудовой победой!
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