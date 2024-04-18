«Металлург» повел у «Локомотива» 1-0 в финале Кубка Гагарина. Петунин забил на 58:16 в 1-м матче
«Металлург» повел у «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина.
«Магнитка» обыграла ярославский клуб со счетом 2:1 в первом матче финала плей-офф Фонбет КХЛ.
Таким образом, команда тренера Андрея Разина ведет в серии – 1:0.
На 42-й минуте счет в матче открыл форвард «Локомотива» Максим Березкин. На 45-й сравнял нападающий «Магнитки» Никита Михайлис. На отметке 58:16 отличился форвард хозяев Александр Петунин – он забил победный гол в большинстве.
Второй матч финальной серии между командами состоится 20 апреля в Магнитогорске.
Ps: Еще и большинство заработало.
Локо ещё пока не вышел из отпуска, медленно, сумбурно, неуверенно!
Локо же пока не проснулся. Посмотрим, что будет дальше.
Со скоростной Магниткой ярославцам тоже будет сложно. Ну и пока не понятно, что с Шалуновым - один из ключевых игроков Локо.
для Ярославля ничего страшного не произошло, надо просыпаться🚂