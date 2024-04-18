«Металлург» повел у «Локомотива» 1-0 в финале Кубка Гагарина. Петунин забил на 58:16 в 1-м матче

«Металлург» повел у «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина.

«Магнитка» обыграла ярославский клуб со счетом 2:1 в первом матче финала плей-офф Фонбет КХЛ.

Таким образом, команда тренера Андрея Разина ведет в серии – 1:0.

На 42-й минуте счет в матче открыл форвард « » . На 45-й сравнял нападающий «Магнитки» . На отметке 58:16 отличился форвард хозяев – он забил победный гол в большинстве.

Второй матч финальной серии между командами состоится 20 апреля в Магнитогорске.