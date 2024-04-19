«Байер» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы, «Аталанта» Миранчука – с «Марселем»

Теги Байер Марсель Рома Аталанта бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Лига Европы УЕФА Алексей Миранчук Футбол

Определились все полуфиналисты Лиги Европы.

На этой стадии турнира «Рома» встретится с «Байером», а «Марсель» будет противостоять «Аталанте», за которую выступает хавбек сборной России Алексей Миранчук. 

Первые матчи пройдут 2 мая, ответные – 9-го.

Финальная игра между победителями этих пар состоится в Дублине 22 мая. 

38 комментариев
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за финал Аталанта-Рома 🤞
+26
-13
+13
Ответ Harryck
"Байер" - "Марсель" выглядит хорошим финалом
Для кого? Для многих в том числе и для меня Аталанта - Рома смотрится предпочтительней.
+20
-10
+10
Жду в Суперкубке Европы ПСЖ - Марсель )))
+14
-6
+8
Надеюсь Байер возьмёт реванш у волков за прошлогодний вылет, но будет непросто. Рома при Де Росси сильно хороша.
+8
0
+8
Ответ Старый Волк
Пришла пора замкнуть круг беспроигрышной серии «Байера»
последнее поражение Байер потерпел как раз от Ромы в полуфинале ЛЕ? по - моему да, если ничего не путаю.

в случае прохода Ромы в финал можно будет с уверенностью пилить мини - документалку, ведь такое даже нарочно не придумаешь :)
+6
0
+6
Похоже Марсель просто забил уже на чемпионат, и бросил все силы на ЛЕ.
Буду очень рад, если Обамеянг возьмёт Еврокубок, под конец карьеры. Игрок такого уровня должен иметь Еврокубок!
+8
-3
+5
Желаю Лехе пройти в финал ЛЕ!
+4
-1
+3
Ответ xoms
Отличный жребий для Байера!
Ну ну, посмотрим)
+5
-2
+3
Дэ Росси против Алонсо, Чемпионы Мира.
+4
-1
+3
в очередной раз напишу, что наконец итальянские клубы начали серьёзно относится к ЛЕ (до этого Кубок УЕФА) и результат не заставил себя долго ждать. За последние несколько сезонов было уже 2 финалиста, и очень вероятно что будет и в этом сезоне. Да и в целом средний уровень клубов в Италии сейчас самый сильный. Вот только клуба уровня Баварии или Реала не хватает им, из-за того что Юве в кризисе.
+3
-1
+2
Ответ Yavich
Жду в Суперкубке Европы ПСЖ - Марсель )))
😅
+2
0
+2
- Мдааааа, вот это будет испытание для Римлян!!!
- Форца Рома
+2
0
+2
А тем временем Сериал догнал Ла Лигу по очкам в коэфф.
+2
0
+2
Отличный жребий для Байера!
+3
-1
+2
Пришла пора замкнуть круг беспроигрышной серии «Байера»
+8
-6
+2
Марсель просто красавцы, осталась еще одна преграда на пути к финалу, будет очень сложно но я верю в Обамеянга и команду.
+3
-1
+2
Похоже, беспроигрышной серии "Аспириновых" скоро придётся "попроситься" на выход)))
+1
0
+1
сложнейшая задача для Алонсо, учитывая, что Байер в клиентах у итальянцев
+1
0
+1
"Аталанта Миранчука"...............
+1
0
+1
"Байер" - "Марсель" выглядит хорошим финалом
+10
-9
+1
Ответ Harryck
"Байер" - "Марсель" выглядит хорошим финалом
сомневаюсь, что Марсель пройдет Аталанту
+2
-1
+1
Ответ Старый Волк
Пришла пора замкнуть круг беспроигрышной серии «Байера»
Да будет так!
+5
-4
+1
Ответ Yavich
Жду в Суперкубке Европы ПСЖ - Марсель )))
А я свой Бордо жду в Лиги один.😅😅😅
0
0
0
Ответ Yavich
Жду в Суперкубке Европы ПСЖ - Марсель )))
Все может быть, он есть большое НО)
0
0
0
Ответ grande Inter
последнее поражение Байер потерпел как раз от Ромы в полуфинале ЛЕ? по - моему да, если ничего не путаю. в случае прохода Ромы в финал можно будет с уверенностью пилить мини - документалку, ведь такое даже нарочно не придумаешь :)
В чемпионате после этого проигрывали, в последнем туре
0
0
0
Ответ Старый Волк
Пришла пора замкнуть круг беспроигрышной серии «Байера»
Дортмунд на выходных замкнёт😁
0
0
0
Ответ grande Inter
последнее поражение Байер потерпел как раз от Ромы в полуфинале ЛЕ? по - моему да, если ничего не путаю. в случае прохода Ромы в финал можно будет с уверенностью пилить мини - документалку, ведь такое даже нарочно не придумаешь :)
«Я тебя породил. Я тебя и убью!» (с)
+1
-1
0
Ответ !!!Bata!!!
Для кого? Для многих в том числе и для меня Аталанта - Рома смотрится предпочтительней.
Ну как бы дело предпочтений, для меня те команды наоборот допустим более интересны
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Французскую лигу все еще можно считать колхозной? 2 клуба в полуфиналах еврокубков у Франции и 0 клубов у Англии...
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Удачи Аталанте
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