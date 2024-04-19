«Байер» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы, «Аталанта» Миранчука – с «Марселем»

Определились все полуфиналисты Лиги Европы.

На этой стадии турнира « » встретится с « », а « » будет противостоять «Аталанте», за которую выступает хавбек сборной России Алексей Миранчук.

Первые матчи пройдут 2 мая, ответные – 9-го.

Финальная игра между победителями этих пар состоится в Дублине 22 мая.