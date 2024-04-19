«Байер» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы, «Аталанта» Миранчука – с «Марселем»
Определились все полуфиналисты Лиги Европы.
На этой стадии турнира «Рома» встретится с «Байером», а «Марсель» будет противостоять «Аталанте», за которую выступает хавбек сборной России Алексей Миранчук.
Первые матчи пройдут 2 мая, ответные – 9-го.
Финальная игра между победителями этих пар состоится в Дублине 22 мая.
в случае прохода Ромы в финал можно будет с уверенностью пилить мини - документалку, ведь такое даже нарочно не придумаешь :)
Буду очень рад, если Обамеянг возьмёт Еврокубок, под конец карьеры. Игрок такого уровня должен иметь Еврокубок!
- Форца Рома