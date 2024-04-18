Фетисов об Америке: «Меня ненавидели из-за национальности. Можно было обидеться и бежать, либо доказать, что на Западе не правы»

Вячеслав Фетисов рассказал об отношении к нему в Северной Америке после переезда.

Бывший игрок сборной СССР выступал в за « » с 1989 по 1995 год, а затем до 1998 года играл за « ».

«Я поехал играть в Америку в 1989 году. Представляете: вхожу в хоккейную раздевалку, а там важно понимать, что в случае чего тебе прикроют спину. Но я осознаю, что меня ненавидят по одному принципу – национальности.

Хотя я не новичок в этом деле, мы каждый год громили канадцев и американцев на ледовых площадках. Можно было обидеться, бежать, но другим вариантом было доказать, что на Западе не правы», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы .