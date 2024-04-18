Фетисов об Америке: «Меня ненавидели из-за национальности. Можно было обидеться и бежать, либо доказать, что на Западе не правы»

Теги Нью-Джерси Детройт Вячеслав Фетисов Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею НХЛ сборная СССР Политика Спорт-Экспресс дискриминация Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал об отношении к нему в Северной Америке после переезда.

Бывший игрок сборной СССР выступал в НХЛ за «Нью-Джерси» с 1989 по 1995 год, а затем до 1998 года играл за «Детройт». 

«Я поехал играть в Америку в 1989 году. Представляете: вхожу в хоккейную раздевалку, а там важно понимать, что в случае чего тебе прикроют спину. Но я осознаю, что меня ненавидят по одному принципу – национальности.

Хотя я не новичок в этом деле, мы каждый год громили канадцев и американцев на ледовых площадках. Можно было обидеться, бежать, но другим вариантом было доказать, что на Западе не правы», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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32 комментария
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ага, поэтому семья во флориде живет
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Дайте ему таблеток уже
+47
-3
+44
Может вовсе не из-за национальности, а по другим причинам?
+21
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+20
Ответ chesko10
Звучит как начало боевика из 90-ых)
Как дешёвая мелодрама тех же лет, скорее. Как бедный Слава душевно страдал, но что-то всем доказывал.

Капец, фляга свистнула окончательно у очередного...
+15
0
+15
А так ведь рвался в Америку. Наверное фетисов мазохист.
+13
-1
+12
Так сегодня уже отметились Быстров, Фетисов, Тарасова.
Кто следующий совершит скрепинг аут?
+13
-1
+12
Звучит как начало боевика из 90-ых)
+13
-2
+11
Доводится мне джентльмены, что Славик звездит.
+12
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настало время охерительных историй
+10
0
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"ненавидят по одному принципу – национальности."
Слава, ты врун.

"Хотя я не новичок в этом деле, мы каждый год громили канадцев и американцев на ледовых площадках."
Канада и СССР встречались 8 раз в сильнейших составах. Сборная Канады одержала 4 победы, СССР — 3, одна встреча завершилась ничьей. Слава, ты еще и бездарный врун.
+7
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+7
Как написал классик (Булгаков): "Вранье! И интереснее всего в этом вранье то, что оно – вранье от первого до последнего слова". Впрочем, это вполне естественное состояние для чиновника и депутата.
+6
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+6
Подлецы, даже в зал хоккейной славы включили из-за своей ненависти по национальности!
+6
0
+6
Фетисов: Слава богу, что моя дочь учится в Америке

https://sports.ru/hockey/1085945701.html
+5
0
+5
А ещё Вячеслав, мы помним, как вы писали открытые письма в газеты: "Я не хочу играть в команде Тихонова", как обивали пороги Госкомспорта СССР и клянчили, чтоб вас отпустили в Америку. А потом хвастались своим домом в Нью-Джерси и рассказывали как в Америке хорошо жить.
+3
0
+3
В НХЛ сейчас несколько десятков ребят из России, и НИ ОДИН не жалуется на ненависть местной публики и партнëров по команде. Наглая фетисовская брехня, просто позор.
+3
0
+3
И платили миллионы долларов, да-да)
+3
0
+3
Обидеться и сбежать из совка: Да.
Обидеться и сбежать из штатов: неееет, все докажу, только не обратно.
+3
-1
+2
Жертву из себя строит)))
+2
0
+2
А теперь после этого потока лжи добавим фактов (впн): https://www.proekt.media/investigation/fetisov-varshavsky-lotereya/
+2
0
+2
Этот человек не патриот, он ксенофоб. Любовь к своей стране не означает ненависти к остальным. Скорее наоборот - чтобы любить а страну, нужно действовать в её интересах, а это значит, что нужно дружить и сотрудничать с другими странами.
+2
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+2
Ответ ARAMIS777
Доводится мне джентльмены, что Славик звездит.
Ну или конкретно его действительно не очень любили, но не из-за национальности, а потому что персонаж на редкость неприятный
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Лжец
+1
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Занятно. Ненавидели его в Америке, но он там играл. А вот за Россию не играл на КК-91 и на ОИ-98. А на КМ-96 был одним из организаторов срача внутри команды. Настоящий патриот и единорос!
+1
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+1
Так плохо относились, так не ценили, что аж дар речи потерял.Лет на 30.
+1
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Нельзя на такое скатываться на старости лет..Лада жена ваша в штатах в ненависти живёт?Какое же он дно стал....
+1
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Какая гадость эта заливная рыба.
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Особенно в Детройте ненавидели, когда в русской пятерке играл.
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Гыгыгы
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Фетисов: и их в борт закатаю
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Звездобол, причем сказочный)
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