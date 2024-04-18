Фетисов об Америке: «Меня ненавидели из-за национальности. Можно было обидеться и бежать, либо доказать, что на Западе не правы»
Вячеслав Фетисов рассказал об отношении к нему в Северной Америке после переезда.
Бывший игрок сборной СССР выступал в НХЛ за «Нью-Джерси» с 1989 по 1995 год, а затем до 1998 года играл за «Детройт».
«Я поехал играть в Америку в 1989 году. Представляете: вхожу в хоккейную раздевалку, а там важно понимать, что в случае чего тебе прикроют спину. Но я осознаю, что меня ненавидят по одному принципу – национальности.
Хотя я не новичок в этом деле, мы каждый год громили канадцев и американцев на ледовых площадках. Можно было обидеться, бежать, но другим вариантом было доказать, что на Западе не правы», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Капец, фляга свистнула окончательно у очередного...
Кто следующий совершит скрепинг аут?
Слава, ты врун.
"Хотя я не новичок в этом деле, мы каждый год громили канадцев и американцев на ледовых площадках."
Канада и СССР встречались 8 раз в сильнейших составах. Сборная Канады одержала 4 победы, СССР — 3, одна встреча завершилась ничьей. Слава, ты еще и бездарный врун.
https://sports.ru/hockey/1085945701.html
Обидеться и сбежать из штатов: неееет, все докажу, только не обратно.