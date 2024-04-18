Ягр забил первый гол в сезоне в Чехии. Яромир стал самым возрастным действующим хоккеистом в профессиональной лиге – 52 года и 63 дня

Теги Яромир Ягр НХЛ чемпионат Чехии КХЛ Горди Хоу Кладно Хоккей

Яромир Ягр забил первый гол в нынешнем сезоне.

«Кладно», владельцем которого является чешский нападающий, проводит матч против «Всетина» за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Чехии.

На второй минуте первого периода Яромир Ягр открыл счет в матче, забросив свою первую шайбу в нынешнем сезоне.

Яромир проводит первый матч за «Кладно» с 10 февраля. Ранее хоккеист ездил в Питтсбург, где «Пингвинс» вывели его 68-й игровой номер из обращения.

До этого момента Ягр набрал 4 (0+4) очка в 15 матчах чемпионата Чехии в этом сезоне.

Как пишет журналист Зденек Янда, Ягр стал самым возрастным действующим хоккеистом, сыгравшим в профессиональной лиге.

Яромиру 52 года и и 63 дня. Он улучшил результат Горди Хоу, который в возрасте 52 лет и 11 дней сыграл в НХЛ.

40 комментариев
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Ответ Black Phoenix
Ягр играл в хоккей на профессиональном уровне ещё до развала СССР, и он до сих пор в строю. Боюсь, Яромир даже Овечкина по спортивному долголетию переживёт. Чем чёрт не шутит.
Мне через пару месяцев сорок лет. Я в детском саду ещё был, когда Ягр первый кубок Стэнли брал. Наверное, в свое время, от Горди Хоу народ офигевал. Только интернета ещё не было)
+30
0
+30
Главное ребята, перцем не стареть!
Ну Ягр, просто тигр!
+27
-1
+26
Яромир Ягр единственный в мире действующий профессиональный хоккеист который играл против сборной СССР!
+23
0
+23
Ягр играл в хоккей на профессиональном уровне ещё до развала СССР, и он до сих пор в строю. Боюсь, Яромир даже Овечкина по спортивному долголетию переживёт. Чем чёрт не шутит.
+19
-4
+15
Ответ Black Phoenix
Ягр играл в хоккей на профессиональном уровне ещё до развала СССР, и он до сих пор в строю. Боюсь, Яромир даже Овечкина по спортивному долголетию переживёт. Чем чёрт не шутит.
Про Овечкина чет не понял. Овечкин 100% столько не будет играть, сколько Ягр.
+17
-2
+15
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит, я скажу три вещи - Тоттенхэм без титула, политика на Sports, Ягр забивает.
+13
0
+13
Куда ему до другого куда более возрастного хоккеиста...Там 9 шайб за матч - обычное явление
+13
-5
+8
Ответ Number79
Мне через пару месяцев сорок лет. Я в детском саду ещё был, когда Ягр первый кубок Стэнли брал. Наверное, в свое время, от Горди Хоу народ офигевал. Только интернета ещё не было)
В 2004-м, кажется, году стоял у выхода из ЛДС Сибирь за автографом, ждал, пока Ягр выйдет, и думал - не так уж долго чуваку осталось играть, надо успеть посмотреть на него)
+6
0
+6
В принципе к Бедарду можно ставить на следующий сезон. Каши не испортит
+5
0
+5
Вот ведь мегачеловек, талантище и трудоспособность просто огромная!!! Здоровья и успехов!!!!
+5
-1
+4
Ответ Black Phoenix
Ягр играл в хоккей на профессиональном уровне ещё до развала СССР, и он до сих пор в строю. Боюсь, Яромир даже Овечкина по спортивному долголетию переживёт. Чем чёрт не шутит.
Ягр сыграет в прощальном матче Бедарда.
+4
0
+4
Ответ Mick Nich
Яромир Ягр единственный в мире действующий профессиональный хоккеист который играл против сборной СССР!
Я- хоккейная Тартилла . Помню много лет подряд,
Как я на лёд я выходила триста лет тому назад
+4
0
+4
Ответ Hola Hola
Про Овечкина чет не понял. Овечкин 100% столько не будет играть, сколько Ягр.
Имелось ввиду, что Овечкин спортивную карьеру завершит раньше Ягра.
+4
0
+4
В бой идут одни старики.
+4
-1
+3
Ну у нас 70-летний по 7-8 штук кладёт...
+3
0
+3
А ведь говорили что Ягр ещё орлиц Тутберидзе переживет в спорте... Не верили))
+2
0
+2
Хоккейный Тумаев (только уголовки не будет, надеюсь бггг)
+3
-1
+2
Ответ Биркарт фон Грелленорт
Хоккейный Тумаев (только уголовки не будет, надеюсь бггг)
я уже забыл этого знаменитого владельца Газовика Газпрома)))
+1
0
+1
Роналду в Пахтакоре будет играть в 52. Вот увидите
+1
0
+1
отберите у него уже кто-нибудь клюшку и коньки:)))
+1
0
+1
Ответ Dan Boyle
Главное ребята, перцем не стареть! Ну Ягр, просто тигр!
Главное , ребята , Ягру не стареть.
Лет еще пятнадцать с клюшкою п@рдеть
+1
0
+1
Через 15 лет такое будут писать про игру Овечкина за принадлежащее ему Динамо ( в тройке вместе с двумя сыновьями).
+2
-1
+1
не смог обойти Хоу по играм в НХЛ,но все равно отобрал кое какой результат
+3
-2
+1
Ответ Франк Небо
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит, я скажу три вещи - Тоттенхэм без титула, политика на Sports, Ягр забивает.
Комментарий удален модератором
Ответ Seyar
Играя за Чехословакию?
Да
0
0
0
Ответ Mick Nich
Яромир Ягр единственный в мире действующий профессиональный хоккеист который играл против сборной СССР!
Играя за Чехословакию?
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Через 15 лет такое будут писать про игру Овечкина за принадлежащее ему Динамо ( в тройке вместе с двумя сыновьями).
только в ВХЛ
0
0
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Ответ Splin
Вот жеж не уймется никак😆🤭👍✌️💪
Ему карьеру нельзя завершать,тут дело безнадежное,если он карьеру завершит,то клуб Кладно развалится,за его счёт клуб живёт,поэтому он играет до сих пор
0
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0
Ответ Hola Hola
Про Овечкина чет не понял. Овечкин 100% столько не будет играть, сколько Ягр.
Он про то что Овечкин может раньше завершить карьеру а Ягр еще будет на льду
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Ответ Владислав Григорьев
Ему карьеру нельзя завершать,тут дело безнадежное,если он карьеру завершит,то клуб Кладно развалится,за его счёт клуб живёт,поэтому он играет до сих пор
Плюс впечатление что у него словно больше никаких интересов в жизни. Остановится-сдуется образно говоря
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