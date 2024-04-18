Ягр забил первый гол в сезоне в Чехии. Яромир стал самым возрастным действующим хоккеистом в профессиональной лиге – 52 года и 63 дня

Яромир Ягр забил первый гол в нынешнем сезоне.

«Кладно», владельцем которого является чешский нападающий, проводит матч против «Всетина» за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Чехии.

На второй минуте первого периода открыл счет в матче, забросив свою первую шайбу в нынешнем сезоне.

Яромир проводит первый матч за « » с 10 февраля. Ранее хоккеист ездил в Питтсбург, где «Пингвинс» вывели его 68-й игровой номер из обращения.

До этого момента Ягр набрал 4 (0+4) очка в 15 матчах чемпионата Чехии в этом сезоне.

Как пишет журналист Зденек Янда, Ягр стал самым возрастным действующим хоккеистом, сыгравшим в профессиональной лиге.

Яромиру 52 года и и 63 дня. Он улучшил результат , который в возрасте 52 лет и 11 дней сыграл в .