«Барса» и «ПСЖ» устроили стычку на 60+ человек после матча ЛЧ. Она началась после крика Мбаппе: «Это футбол, и говорить нужно на поле» (Mundo Deportivo)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Килиан Мбаппе Футбол

Поведение Килиана Мбаппе и других игроков «ПСЖ» привело к стычке с «Барсой».

После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», прошедшем на Олимпийском стадионе (4:1, 6:4 по сумме двух встреч), некоторые игроки «ПСЖ» бросили язвительные фразы в адрес футболистов и болельщиков сине-гранатовых, утверждает Mundo Deportivo.

Одним из них якобы был Килиан Мбаппе, который вместе с несколькими партнерами по команде кричал и праздновал в «мстительной» манере. После фразы «on y va» («давайте» или «вперед» по-французски – Sports) Мбаппе сделал жест в сторону ближайших болельщиков «Барселоны», которые все еще находились на трибунах, что вызвало реакцию фанатов.

Сразу после жеста Мбаппе обнялся с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, после чего отправился в раздевалку.

Также француз, который свободно владеет испанским языком, громко крикнул в подтрибунном помещении после матча: «Это футбол, и говорить нужно на поле».

Это не понравилось нескольким игрокам «Барселоны», которые посчитали, что Мбаппе обращается к ним. Из-за этого некоторые футболисты «блауграны» отправились в сторону француза. Вскоре началась стычка, в которой были крики, толчки и взаимные оскорбления.

В стычке поучаствовали более шестидесяти человек: игроки, тренеры, ассистенты и охрана. Однако никто из участников не получил серьезного вреда.

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32 комментария
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Мне кажется, Мбаппе слишком много говорит, особенно учитывая его игру против Барсы в равных составах
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Ответ Vlad Zhadejko
Мне кажется, Мбаппе слишком много говорит, особенно учитывая его игру против Барсы в равных составах
В первом матче потерялся, во втором с пенальти и с добивания забил, а гонора будто сам выиграл матч в одного.
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+9
Ну, по факту правильно сказал что говорить нужно на поле , то есть доказывать игрой состоятельность. Что им там не понравилось Не знаю что за обиженки в комментариях
+8
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+4
Ответ Zhandos Kasymov
Ну, по факту правильно сказал что говорить нужно на поле , то есть доказывать игрой состоятельность. Что им там не понравилось Не знаю что за обиженки в комментариях
100%
+3
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+2
Мбапе неплохо вживается в роль игрока Реала.
+13
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+1
Ответ Умид Саримсаков
В первом матче потерялся, во втором с пенальти и с добивания забил, а гонора будто сам выиграл матч в одного.
В первом матче он организовал первый гол ПСЖ или ты не смотрел❓☝️🤡
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Знаете, вот всё больше убеждаюсь в мысли, что у нас тут в России какое-то своё представление о топ клубах Европы. В частности о Барселоне. Кажется это нечто большим, великим. А вот как получили возможность читать эти новости, что вообще эти себе позволяют, какой-то ареол романтизма пропал. Большие футболисты, но маленькие люди 🤷🏿‍♂️
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Что этот уголёк позволяет себе?
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Но сам-то сказал в подтрибунном))) вообще боюсь, что много проблем может принести в Ла лИгу(
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Пс. Да тут наверняка всё не приводится. Скорее всего все дружненько прошлись по матерям, сёстрам и жёнам. Навалили кучу оскорблений. Вобщем в лучших европейских традициях.
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Ответ Влад Аронофски
Комментарий скрыт
Пусть празднует, но не надо пафосных речей. ПСЖ до кк Араухо и в прошлом матче был хуже Барсы, а он говорит как будто легко прошли.
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Ответ Влад Аронофски
Комментарий скрыт
А каким боком вылез Реал в ответе именно на комментарий Влада ?
Вроде бы пользователь вообще ничего не написал про Реал, а конкретно про Мбаппе и его поведение.
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Ответ Кирилл
Если бы не глупое удаление Араухо, неизвестно как бы ПСЖ пробивал полную оборону Барселоны ) В эту игру можно играть вдвоем )
Прочитай, что я написал на свой же коммент, чел. Я уже сыграл в нее вдвоем...
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Ответ Lycerae
Прочитай, что я написал на свой же коммент, чел. Я уже сыграл в нее вдвоем...
Когда я начал писать ответ на ваш комментарий, то почему-то не отобразилось что вы уже ответили на комментарий.
Прошу прощения )
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