«Барса» и «ПСЖ» устроили стычку на 60+ человек после матча ЛЧ. Она началась после крика Мбаппе: «Это футбол, и говорить нужно на поле» (Mundo Deportivo)

Поведение Килиана Мбаппе и других игроков «ПСЖ» привело к стычке с «Барсой».

После ответного матча 1/4 финала чемпионов против «Барселоны», прошедшем на Олимпийском стадионе (4:1, 6:4 по сумме двух встреч), некоторые игроки « » бросили язвительные фразы в адрес футболистов и болельщиков сине-гранатовых, утверждает Mundo Deportivo.

Одним из них якобы был , который вместе с несколькими партнерами по команде кричал и праздновал в «мстительной» манере. После фразы «on y va» («давайте» или «вперед» по-французски – Sports) Мбаппе сделал жест в сторону ближайших болельщиков «Барселоны», которые все еще находились на трибунах, что вызвало реакцию фанатов.

Сразу после жеста Мбаппе обнялся с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, после чего отправился в раздевалку.

Также француз, который свободно владеет испанским языком, громко крикнул в подтрибунном помещении после матча: «Это футбол, и говорить нужно на поле».

Это не понравилось нескольким игрокам «Барселоны», которые посчитали, что Мбаппе обращается к ним. Из-за этого некоторые футболисты «блауграны» отправились в сторону француза. Вскоре началась стычка, в которой были крики, толчки и взаимные оскорбления.

В стычке поучаствовали более шестидесяти человек: игроки, тренеры, ассистенты и охрана. Однако никто из участников не получил серьезного вреда.

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