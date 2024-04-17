«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ, Хави ругает судью, «Боруссия» прошла «Атлетико», ЦСКА в финале Пути РПЛ, Овечкин в плей-офф, Леброн, Карри и Дюрэнт поедут на ОИ и другие новости

1. «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив «Барселону» в гостях – 4:1! Каталонцы играли сначала без удаленного Рональда Араухо, а потом остались и без Хави, который получил красную за реакцию на решения судьи. Килиан Мбаппе сделал дубль, а Усман Дембеле, которого встречали фэйковыми купюрами с его лицом, криками «Иуда», игрушечной свиньей и сожженной футболкой, забил и заработал пенальти. «Барса» 5 лет подряд не может выйти в 1/2 финала – после 0:4 от «Ливерпуля».

Вторым полуфиналистом стала «Боруссия», победившая дома «Атлетико» – 4:2. Это первый выход дортмундцев в полуфинал со времен Клоппа в сезоне-2012/13 – тогда добрались до финала, где проиграли «Баварии».

2. ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, победив «Балтику» в обоих матчах – 1:0 и 2:0.

3. НХЛ. «Вашингтон» вышел в плей-офф, где сыграет с «Рейнджерс»! «Кэпиталс» одержали нужную победу над «Филадельфией» (2:1), Овечкин забил 853-й гол в лиге (до рекорда Гретцки 41 шайба, погоня прерывается до следующего сезона), а победную шайбу «столичные» забросили в пустые ворота – «Флайерс» сняли вратаря при счете 1:1, чтобы попытаться выиграть в основное время и попробовать самим зацепиться за плей-офф. «Летчики» в итоге не вышли в плей-офф в 4-м сезоне подряд, «Питтсбург» – во 2-м (при том, что Кросби и Малкин второй год идут без пропусков матчей), «Детройт» – уже в 8-м (антирекорд клуба).

4. Леброн Джеймс, Стеф Карри и Кевин Дюрэнт сыграют на Олимпиаде в Париже. Сборная США определилась с 11 из 12 баскетболистов в составе.

5. Два россиянина – в топ-100 лучших по версии Golden Boy: полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков – 62-й, вингер «Локомотива» Сергей Пиняев – 78-й. Ямаль – 1-й, Гарначо – 3-й.

6. НБА. Плей-ин. 40 очков Зайона не спасли «Новый Орлеан» в матче с «Лейкерс».

7. Гильермо Абаскаль улетел из России. В понедельник он пообщался с игроками «Спартака» в неформальной обстановке.

8. «Зенит» устроит фестиваль шашлыка перед матчем со «Спартаком»: «Гостей арены ждет самое вкусное жареное мясо Петербурга».

9. «Баффало» уволил главного тренера Дона Грэнато. Клуб не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд.

10. Андрей Рублев сломал ракетку после вылета с турнира в Барселоне: россиянин проиграл Брэндону Накашиме – 4:6, 6:7(6). Он потерпел четвертое поражение подряд.

А вот Рафаэль Надаль провел и выиграл первый матч за три месяца, победив Флавио Коболли.

11. «Динамо» закрыло комментарии под постом Елены Годиной, обвинившей волейболисток «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.

12. Капитан «Динамо» Андрей Миронов не продлит контракт с клубом и перейдет в «Спартак». Он провел 11 сезонов за команду.

13. 35-летний тяжелый форвард «Бостона» Блэйк Гриффин объявил о завершении карьеры.

14. «Аркадаг» из Туркменистана выиграл все 37 матчей после создания, но не будет включен в Книгу Гиннесса. Клуб основан экс-президентом страны Бердымухамедовым и подписал лучших игроков конкурентов.

15. Nike раскритиковали за слишком открытую форму для американских легкоатлеток.

Цитаты дня.

Эммануэль Макрон: «Израиль стал жертвой террористов, он – не нападающая сторона. Поэтому на Олимпиаде будет израильский флаг»

Кожевников о плей-офф: «КХЛ стала обузой для наших СМИ. На ТВ 20 часов в сутки – футбол, футбол, футбол. Честно – полуфиналы скучные, уровень хоккея средний»

Александр Мостовой: «Мусаев в «Краснодаре» – это что вообще такое? Кто он такой, в футбол играл вообще? Для меня это ужас»

Олег Матыцин: «Термины типа «иноагентов», звучащие в отношении российских спортсменов, недопустимы»

Хави об 1:4 от «ПСЖ»: «Судья убил противостояние. Красная в этом матче – это слишком. Сказал Ковачу, что это катастрофа»

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.