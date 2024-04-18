НХЛ объявила о создании клуба в Юте. Все хоккеисты «Аризоны» теперь принадлежат новой команде

НХЛ одобрила создание команды в Солт-Лейк-Сити.

Совет директоров лиги одобрил создание клуба НХЛ в штате Юта, начиная со следующего сезона-2024-25.

Владеть командой будет компания Smith Entertainment Group, которую возглавляют Райан и Эшли Смиты. Им же принадлежит баскетбольный клуб «Юта Джаз».

Таким образом, « » переезжает в Юту. У команды будет другое название. Но НХЛ добавила, что все хоккеисты «Аризоны», включая драфт-пики, переходят в новую команду в Юте.

Помимо этого, совет директоров лиги предоставил владельцу «Аризоны» Алексу Меруэло пять лет на строительство новой арены, подходящей для .