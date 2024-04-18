НХЛ объявила о создании клуба в Юте. Все хоккеисты «Аризоны» теперь принадлежат новой команде

Теги Аризона НХЛ Юта Алекс Меруэло Хоккей

НХЛ одобрила создание команды в Солт-Лейк-Сити.

Совет директоров лиги одобрил создание клуба НХЛ в штате Юта, начиная со следующего сезона-2024-25.

Владеть командой будет компания Smith Entertainment Group, которую возглавляют Райан и Эшли Смиты. Им же принадлежит баскетбольный клуб «Юта Джаз».

Таким образом, «Аризона» переезжает в Юту. У команды будет другое название. Но НХЛ добавила, что все хоккеисты «Аризоны», включая драфт-пики, переходят в новую команду в Юте.

Помимо этого, совет директоров лиги предоставил владельцу «Аризоны» Алексу Меруэло пять лет на строительство новой арены, подходящей для НХЛ.

43 комментария
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Думаю, Шипачева подпишут.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Имеют ли право хоккеисты, имеющие запрет на обмен, опротестовать( не согласиться) на переезд ?
конечно. обмены в другие штаты запрещены законодательно
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Имеют ли право хоккеисты, имеющие запрет на обмен, опротестовать( не согласиться) на переезд ?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Имеют ли право хоккеисты, имеющие запрет на обмен, опротестовать( не согласиться) на переезд ?
При чем здесь запрет на обмен? Организация та же. Юридически никакого основания для подачи протеста нет. Но не согласиться, конечно, могут, и тогда, скорее всего, все будет решаться посредством обменов в другие команды.
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Прощай Аризона, следующее проклятое место Баффало!
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Ответ gukmamop
Так если в Аризоне построят стадион, то команда поедет обратно, что ли?
По старинке, Виннипег перевезут
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в Аризоне не давали согласие на стройку нового стадиона, а потом начали в последней встрече то то кричать болельщики, интересно что за название команды будет в Юте.
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Ответ Under
если арену не построят, точно не будет если построят, может будет, может нет про название не скажу
Если в течении 5 лет будет проект арены и разрешение на строительство, то восстановят франшизу под руководством прежнего владельца Аризоны, состав будет сформирован через драфт расширения. Если за 5 лет не договорится с властями, то 33 клуб может оказаться в другом месте или в том же штате, но уже с другими владельцами.
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Ответ 5kywn5cddd
Гриззлиз, Иглс, Етти, Близзард
Гриззлис подходит
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Ответ ДнепрЧемпион1983
А как называться будет???
Юта Мормонс
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Ответ Hola Hola
А что будет, если через 5 лет не построят арену? В Аризону вернутся?
будет драфт расширения и новая команда
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Ответ Mifsuds Drugstore
Думаю, Шипачева подпишут.
И Гусева в звено, а там глядишь и Радулов сорвётся обратно эн ач эль
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Ответ Hola Hola
А эту команду куда денут?
Так всё, это Юта теперь... Тут ей и быть...
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Кириленко будет?
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Ответ DimDimich36
А название команды останется тоже или новое будет ?
Новое
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Ответ gukmamop
Так если в Аризоне построят стадион, то команда поедет обратно, что ли?
Будет 33 франшиза
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И как их будут называть?
Юта ...
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Ответ Antti Darafeyeu
Так всё, это Юта теперь... Тут ей и быть...
А, все понял, это я туплю. Подумал, что новым владельцам дали пять лет на строительство. А в Юте где будут играть? Там где Джаз играют?
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Ответ Илья Савчук
будет драфт расширения и новая команда
А эту команду куда денут?
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Ответ Under
да
Это получается в Аризоне через 5 лет будет новый клуб?) А со след сезона Юта Койотис или другое название будет?)
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Ответ Биркарт фон Грелленорт
Койоты так-то и в Юте водятся в избытке. В НБА вообще гризлей не переименовывали, хотя в Теннесси их отродясь не было))
Точно будет смена названия, так как то закреплено за прежним владельцем.
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Ответ Hola Hola
При чем здесь запрет на обмен? Организация та же. Юридически никакого основания для подачи протеста нет. Но не согласиться, конечно, могут, и тогда, скорее всего, все будет решаться посредством обменов в другие команды.
Если есть запрет на перемещение, то есть NMC? С этим пунктом даже в фарм отправить нельзя и при расширении автоматическая защита. Здесь же тебя фактически перемещают в другой штат без твоего согласия.
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Ответ ДнепрЧемпион1983
А как называться будет???
Лейк. В Юте озёр много.
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Ответ ДнепрЧемпион1983
А как называться будет???
Койоты так-то и в Юте водятся в избытке.
В НБА вообще гризлей не переименовывали, хотя в Теннесси их отродясь не было))
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Так в итоге кто владелец будет? Новые владельцы, что у Джазз?
А старому дают время построить новую арену в Аризоне?
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А как называться будет???
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Ответ Mifsuds Drugstore
Думаю, Шипачева подпишут.
Кириленко в Юту вернут!
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В НХЛ 09 всегда играл за Финикс, любимая команда там была )
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Юта Жили-были
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Utah Mormons
Вы не поверите но мне сон был пару недель назад что в Солт-лейке будет команда НХЛ
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