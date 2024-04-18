НХЛ объявила о создании клуба в Юте. Все хоккеисты «Аризоны» теперь принадлежат новой команде
НХЛ одобрила создание команды в Солт-Лейк-Сити.
Совет директоров лиги одобрил создание клуба НХЛ в штате Юта, начиная со следующего сезона-2024-25.
Владеть командой будет компания Smith Entertainment Group, которую возглавляют Райан и Эшли Смиты. Им же принадлежит баскетбольный клуб «Юта Джаз».
Таким образом, «Аризона» переезжает в Юту. У команды будет другое название. Но НХЛ добавила, что все хоккеисты «Аризоны», включая драфт-пики, переходят в новую команду в Юте.
Помимо этого, совет директоров лиги предоставил владельцу «Аризоны» Алексу Меруэло пять лет на строительство новой арены, подходящей для НХЛ.
Юта ...
В НБА вообще гризлей не переименовывали, хотя в Теннесси их отродясь не было))
А старому дают время построить новую арену в Аризоне?
Вы не поверите но мне сон был пару недель назад что в Солт-лейке будет команда НХЛ