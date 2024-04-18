«С детства за «Реал». Махачев посмотрел с Хабибом матч ЛЧ против «Ман Сити»
Хабиб и Махачев посмотрели матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал».
Чемпион UFC Ислам Махачев опубликовал сторис, в которой показал, как смотрит матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».
Изображение: instagram.com/islam_makhachev/
«С детства за «Реал», – написал Махачев в инстаграме и указал профиль Хабиба Нурмагомедова.
«Реал» прошел в полуфинал ЛЧ по сумме двух матчей (4:4, пенальти – 4:3).