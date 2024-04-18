«С детства за «Реал». Махачев посмотрел с Хабибом матч ЛЧ против «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА UFC MMA Хабиб Нурмагомедов соцсети Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хабиб и Махачев посмотрели матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал».

Чемпион UFC Ислам Махачев опубликовал сторис, в которой показал, как смотрит матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Изображение: instagram.com/islam_makhachev/

«С детства за «Реал», – написал Махачев в инстаграме и указал профиль Хабиба Нурмагомедова.

«Реал» прошел в полуфинал ЛЧ по сумме двух матчей (4:4, пенальти – 4:3).

🤳 Все легенды, с которыми встречался Хабиб

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Aleksey Yashin
Атмосфера достаточно аскетичная, для людей с таким заработком)
Так бывает, когда деньги тебя не сильно меняют
+34
-1
+33
Атмосфера достаточно аскетичная, для людей с таким заработком)
+30
-3
+27
Ответ fallout
Типичные глорики, как и 90 процентов кабинетного клуба здесь
Так Хабиб реально с детства за Реал))
+22
-2
+20
Футбол под вафельки "Яшкино". Аскетичненько
+13
-2
+11
Яшкино 😅
+4
-1
+3
Спонсор показа вафельные печенья Яшкино
+1
0
+1
Ответ Автобус Папы Карло
Что за срач на столе?
Походу пакетики чая потребляют без кипятка 🤣
+2
-1
+1
Ответ Кентуки
В том что чемпионы болеют за чемпионов!
Судя по тому, как Хабиб разъезжает по клубам, всем рассказывает, что с детства только за них, своеобразная болезнь у чемпионов.
+1
0
+1
Ответ Aleksey Yashin
Атмосфера достаточно аскетичная, для людей с таким заработком)
на сборах
+2
-2
0
Ответ Ruslan Magomaev
Так бывает, когда деньги тебя не сильно меняют
👍
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий