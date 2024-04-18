Лига Европы. 1/4 финала. «Милан» в гостях у «Ромы», «Ливерпуль» против «Аталанты» Миранчука, «Байер» сыграет с «Вест Хэмом»

Теги Рома Милан Лига Европы УЕФА результаты Футбол

«Милан» сыграет в гостях с «Ромой» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Также в четверг «Ливерпуль» встретится на выезде с «Аталантой» Алексея Миранчука, «Байер» – с «Вест Хэмом», «Марсель» примет «Бенфику».

Лига Европы

1/4 финала

Ответные матчи

Рома Италия – Милан Италия
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:0.

Марсель Франция – Бенфика Португалия
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:2.

Вест Хэм Англия – Байер Германия
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:2.

Аталанта Италия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 3:0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Похоже Англия сегодня останется без еврокубков
+5
-1
+4
Ответ RusSt
Похоже Англия сегодня останется без еврокубков
Вилла всё ещё в порядке
+4
-1
+3
Хочется продолжения беспроигрышной серии Байера
+2
0
+2
Удачи Марселю
+1
0
+1
Милану будет сложно, Рома имеет преимущество, в обороне порядок, да и вообще, при Де Росси стала организованнее и собраннее.

Именно в таких матчах как говорится, и видно, who is who. Леау закроют с подстраховкой, так что именно сегодня и увидим, Пиоли - стратег и тактик, или пройдоха. Думаю основными фактороми успеха будет Пулишич и отчасти Тео.

Форца Россонери
+1
0
+1
Почему ЛЕ по времени не разводят?
0
0
0
Ещё бы Байер, после заслуженного чемпионства свою беспроигрышную серию не прервал.
0
0
0
Ну если и в Лиге Европы представители "лучшей в мире лиги" сольют-будет эпично. И пока это вероятно.
+1
-1
0
ФОРЦА МИЛАН
0
0
0
вот и посмотрим, когда надо отыгрываться, все силы 💪
0
0
0
Ответ I LOVE SPORT
Почему ЛЕ по времени не разводят?
похоже на формат восьмиматчевого дня в ЛЧ - два матча в первый слот, шесть во второй
видимо, считают, что в 18:45 нет смысла слишком много игр ставить, если вечер не забит под завязку
0
0
0
Ответ Writer 1
Германия похоже совершенно заслуженно забирает пятую путевку в ЛЧ мощнейшим рывком. Очень хотел бы что бы ТТХ и АВ одновременно там играли для опыта. Но МЮ(выделил потому что реально это позор 4 место в такой группе) и остальные - проиграли свои дуэли. Весь Хэму надо проходить Байер и вместе с АВ - Выигрывать все оставшиеся матчи, что считаю нереальным раскладом. Ну порадуюсь за Лейпциг, чутка им не хватило, что бы обойти Реал в 1/8. Забыл про Ливер, но оптимизма это особого не прибавляет)
Это каким образом Германия забирает 5ую путевку?
Байер уже в ЛЧ
А по итогам Бундеслиги получат 4 путевки
Байер,Бавария и еще 2 команды
Не,конечно,если Боруссия Д вылетит из 4ки и выиграет ЛЧ,то да,5ая путевка
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий