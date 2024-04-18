Лига Европы. 1/4 финала. «Милан» в гостях у «Ромы», «Ливерпуль» против «Аталанты» Миранчука, «Байер» сыграет с «Вест Хэмом»

«Милан» сыграет в гостях с «Ромой» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Также в четверг « » встретится на выезде с «Аталантой» Алексея Миранчука, « » – с « », « » примет «Бенфику».

Лига Европы

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч – 1:0.

Первый матч – 1:2.

Первый матч – 0:2.

Первый матч – 3:0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы