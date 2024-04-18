Лига Европы. 1/4 финала. «Милан» в гостях у «Ромы», «Ливерпуль» против «Аталанты» Миранчука, «Байер» сыграет с «Вест Хэмом»
«Милан» сыграет в гостях с «Ромой» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Также в четверг «Ливерпуль» встретится на выезде с «Аталантой» Алексея Миранчука, «Байер» – с «Вест Хэмом», «Марсель» примет «Бенфику».
Лига Европы
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Стадио Олимпико»
Первый матч – 1:0.
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Оранж Велодром»
Первый матч – 1:2.
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Олимпийский стадион»
Первый матч – 0:2.
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Адзурри д′Италия»
Первый матч – 3:0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Именно в таких матчах как говорится, и видно, who is who. Леау закроют с подстраховкой, так что именно сегодня и увидим, Пиоли - стратег и тактик, или пройдоха. Думаю основными фактороми успеха будет Пулишич и отчасти Тео.
Форца Россонери
видимо, считают, что в 18:45 нет смысла слишком много игр ставить, если вечер не забит под завязку
Байер уже в ЛЧ
А по итогам Бундеслиги получат 4 путевки
Байер,Бавария и еще 2 команды
Не,конечно,если Боруссия Д вылетит из 4ки и выиграет ЛЧ,то да,5ая путевка