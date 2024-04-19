«Астон Вилла» сыграет с «Олимпиакосом» в полуфинале Лиги конференций, «Фиорентина» – с «Брюгге»

Стали известны все участники полуфинала Лиги конференций.

На этом этапе турнира « » встретится с « », а « » будет противостоять « ».

Первые матчи пройдут 2 мая, ответные – 9-го.

Финальная игра между победителями этих пар состоится в Афинах 29 мая.