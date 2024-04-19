«Астон Вилла» сыграет с «Олимпиакосом» в полуфинале Лиги конференций, «Фиорентина» – с «Брюгге»
Стали известны все участники полуфинала Лиги конференций.
На этом этапе турнира «Фиорентина» встретится с «Брюгге», а «Астон Вилла» будет противостоять «Олимпиакосу».
Первые матчи пройдут 2 мая, ответные – 9-го.
Финальная игра между победителями этих пар состоится в Афинах 29 мая.
Заранее спасибо )
Место для победителя ЛК всегда забронировано в групповом этапе. И когда победитель ЛК вышел в ЛЧ/ЛЕ напрямую через чемпионат, то место забронированное победителя ЛК в Ле переходит команде из 7-ой лиги по рейтингу ассоциации, которая изначально получала место в четвертом раунде квалификации ЛЕ.
Так вот возможно, если Олимпиакос вылетит в во втором или третьем раунде квалификации он отправится прямиком в группу ЛЕ. А если нет и Олипиакос доходит до четвертного раунда квалификации ЛЧ, что значит гарантированный выход в группу ЛЕ, то эта команда из 7-ой ассоциации не играет в 4 раунде квалификации ЛЕ и сразу отправляется в группу
Когда подумал об этом, опирался на случай, где Рома вышла в Ле как победитель и как 6-ое место в в Серии А. То есть занимало 2 места в группе
А в случае Олимпиакоса ему гарантировано только 1 место в группе, напрямую через чемпионат он не квалифицировался.
Интересный момент вы заметили конечно. Видимо пробел в регламенте еврокубков
Уефа явно не думали о таком сценарии и скорее всего не верили, что он может произойти. Где лигу конференций берет команда из ассоциации, которая вне топ 15 лиг