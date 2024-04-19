«Астон Вилла» сыграет с «Олимпиакосом» в полуфинале Лиги конференций, «Фиорентина» – с «Брюгге»

Теги Фиорентина Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия Брюгге высшая лига Бельгия Олимпиакос высшая лига Греция Лига конференций УЕФА Футбол

Стали известны все участники полуфинала Лиги конференций.

На этом этапе турнира «Фиорентина» встретится с «Брюгге», а «Астон Вилла» будет противостоять «Олимпиакосу». 

Первые матчи пройдут 2 мая, ответные – 9-го.

Финальная игра между победителями этих пар состоится в Афинах 29 мая.

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17 комментариев
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Все таки три турнира это классная тема)
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Вопрос знатокам, которые знают точный ответ. Что будет если Олимпиакос выиграет чемп и ЛК? Победа в чемпе дает путевку во второй квалификационный раунд ЛЧ, а потеда в ЛК = группа ЛЕ. По сути, можно вообще в еврокубки не попасть, если проиграть все матчи начиная со второго раунда ЛЧ, оттого и вопрос, где начнет следущий сезон Олимпиакос.
Заранее спасибо )
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Ответ Козявки Терри
Вопрос знатокам, которые знают точный ответ. Что будет если Олимпиакос выиграет чемп и ЛК? Победа в чемпе дает путевку во второй квалификационный раунд ЛЧ, а потеда в ЛК = группа ЛЕ. По сути, можно вообще в еврокубки не попасть, если проиграть все матчи начиная со второго раунда ЛЧ, оттого и вопрос, где начнет следущий сезон Олимпиакос. Заранее спасибо )
В ЛЧ со второго раунда. А тут все просто, в ЛЧ со второго раунда падают как минимум в ЛК, ибо третий раунд пропускают и сразу в ПО за группу ЛЕ. Насчёт доп слота Греции - не знаю, но вроде нет с вероятностью 90%, про эту тонкость не знаю досконально, но сам Олимпиакрс ещё может свалиться, поэтому может быть да, а может быть нет, если в ЛК это работает, как в ЛЧ, а может и не работает)
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Очень понравился вратарь Олимпиакоса Цолакис, взявший 3 пенальти. Просто красавчик, а ведь даже не основной
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Топ. Олимпиакос не будет садится, если только АВ не прижмёт) Цолакис отбил три пенки, притом Ливакович тоже отбил 2 раза. У Бонусччи так себе удар вышел, но в угол. Олимпиакос с проходом через Стамбульский ад!
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Кроме Олимпиакоса, все клубы играли в финале КЕЧ. Будет радостно один из них увидеть с еврокубком.
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Что-то подумал чуть, на самом деле нет. Когда подумал об этом, опирался на случай, где Рома вышла в Ле как победитель и как 6-ое место в в Серии А. То есть занимало 2 места в группе А в случае Олимпиакоса ему гарантировано только 1 место в группе, напрямую через чемпионат он не квалифицировался. Интересный момент вы заметили конечно. Видимо пробел в регламенте еврокубков
Логично было бы допустить прямиком в группу ЛЕ при проигранном квалификации ЛЧ. Но не знаю, как можно это имплементировать по ходу процесса.
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Ответ Козявки Терри
Вопрос знатокам, которые знают точный ответ. Что будет если Олимпиакос выиграет чемп и ЛК? Победа в чемпе дает путевку во второй квалификационный раунд ЛЧ, а потеда в ЛК = группа ЛЕ. По сути, можно вообще в еврокубки не попасть, если проиграть все матчи начиная со второго раунда ЛЧ, оттого и вопрос, где начнет следущий сезон Олимпиакос. Заранее спасибо )
Посмотрев регламент, можно предположить, что произойдет так.
Место для победителя ЛК всегда забронировано в групповом этапе. И когда победитель ЛК вышел в ЛЧ/ЛЕ напрямую через чемпионат, то место забронированное победителя ЛК в Ле переходит команде из 7-ой лиги по рейтингу ассоциации, которая изначально получала место в четвертом раунде квалификации ЛЕ.
Так вот возможно, если Олимпиакос вылетит в во втором или третьем раунде квалификации он отправится прямиком в группу ЛЕ. А если нет и Олипиакос доходит до четвертного раунда квалификации ЛЧ, что значит гарантированный выход в группу ЛЕ, то эта команда из 7-ой ассоциации не играет в 4 раунде квалификации ЛЕ и сразу отправляется в группу
+2
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+2
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Посмотрев регламент, можно предположить, что произойдет так. Место для победителя ЛК всегда забронировано в групповом этапе. И когда победитель ЛК вышел в ЛЧ/ЛЕ напрямую через чемпионат, то место забронированное победителя ЛК в Ле переходит команде из 7-ой лиги по рейтингу ассоциации, которая изначально получала место в четвертом раунде квалификации ЛЕ. Так вот возможно, если Олимпиакос вылетит в во втором или третьем раунде квалификации он отправится прямиком в группу ЛЕ. А если нет и Олипиакос доходит до четвертного раунда квалификации ЛЧ, что значит гарантированный выход в группу ЛЕ, то эта команда из 7-ой ассоциации не играет в 4 раунде квалификации ЛЕ и сразу отправляется в группу
Спасибо. Этот вариант выглядит наиболее логичным.
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+2
Ответ Козявки Терри
Спасибо. Этот вариант выглядит наиболее логичным.
Что-то подумал чуть, на самом деле нет.
Когда подумал об этом, опирался на случай, где Рома вышла в Ле как победитель и как 6-ое место в в Серии А. То есть занимало 2 места в группе
А в случае Олимпиакоса ему гарантировано только 1 место в группе, напрямую через чемпионат он не квалифицировался.
Интересный момент вы заметили конечно. Видимо пробел в регламенте еврокубков
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Финал в Афинах... Ох, бедная Астон Вилла, Олимпиакос будет сумасшедше заряжен
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Хотел притопить за греков, но тренеришка забирает симпатии. В финале точно за победителя этой пары.
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Ответ Козявки Терри
Вопрос знатокам, которые знают точный ответ. Что будет если Олимпиакос выиграет чемп и ЛК? Победа в чемпе дает путевку во второй квалификационный раунд ЛЧ, а потеда в ЛК = группа ЛЕ. По сути, можно вообще в еврокубки не попасть, если проиграть все матчи начиная со второго раунда ЛЧ, оттого и вопрос, где начнет следущий сезон Олимпиакос. Заранее спасибо )
Скорее всего да, вылетит.
Уефа явно не думали о таком сценарии и скорее всего не верили, что он может произойти. Где лигу конференций берет команда из ассоциации, которая вне топ 15 лиг
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Ответ Writer 1
В ЛЧ со второго раунда. А тут все просто, в ЛЧ со второго раунда падают как минимум в ЛК, ибо третий раунд пропускают и сразу в ПО за группу ЛЕ. Насчёт доп слота Греции - не знаю, но вроде нет с вероятностью 90%, про эту тонкость не знаю досконально, но сам Олимпиакрс ещё может свалиться, поэтому может быть да, а может быть нет, если в ЛК это работает, как в ЛЧ, а может и не работает)
Доп слота не будет, точно. Плюс, Олимпиакос попадет не в ПО ЛЕ, а в третий раунд. То, что вы написали не относится чемпиону страны.
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Ответ Козявки Терри
Доп слота не будет, точно. Плюс, Олимпиакос попадет не в ПО ЛЕ, а в третий раунд. То, что вы написали не относится чемпиону страны.
Верно, совсем забыл про путь лиг и чемпионов. Греция значит не в топ-15 по итогу прошлых сезонов. Но там во втором раунде на классе должны же проходить)) Охх, сколько же вы там напечатали, с ходу и не сообразишь)
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Ответ H1Tretz
Все таки три турнира это классная тема)
Игравшие Лилль и АВ суммарно выше в своих таблицах, чем Боруссия и Атлетико.
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Удачи грекам. Отомстите за Лилль
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