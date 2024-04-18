Ефимова о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Сколько лет мы выступаем не под флагом России? Но именно сейчас стали «бомжами»
Юлия Ефимова оценила сравнение нейтральных спортсменов с бомжами.
– Все говорят, что Ефимова свободнее других рассуждает об Олимпиаде, потому что ей нечего терять. Что скажешь? Есть что терять?
– Они, наверное, имеют в виду, что я в своей карьере пережила уже много, и если шквал ненависти пойдет, как это бывает, от медиа, людей, болельщиков, я сумею справиться. В плане негатива и переживания таких эмоций я уже натерпелась. Хотя остальным тоже... что терять, не понимаю?
– Как пишут в комментариях, «потерять зарплату в ЦСП»…
– У меня ставки в ЦСП нет. Да и судя по тем высказываниям, что были от Минспорта, вряд ли ЦСП пойдет на какие-то санкции.
– По поводу переживания негатива... Но ведь тебе это тоже очень тяжело дается, ведь эмоциональный человек!
– Конечно. Я понимаю, что будет много негатива от людей и в своей стране, и от людей из других стран. Видела, что случилось со спортсменкой из Израиля. Этот гул трибун на соревнованиях... Я смотрела, и мне было ее жаль. Я сама такое переживала. Но тогда это было на меня лично, а сейчас это происходит со спортсменами из определенных стран. На них идет очень много негатива. Мне это непонятно. Это ведь спорт! И он должен быть отдельно от политики, но реальность такова, что спорт и политика – в крепкой связке.
– Илья Шиманович рассказал, что когда приехал на Кубок мира, некоторые спрашивали: «А почему тебя так долго не было»?
– Да я думаю, что многие живут своей жизнью, и некоторые даже не вникают в ситуацию, не смотрят новости.
– Ты смотришь новости?
– Ну так... Едем-не едем, какие условия. Не больше.
– Но высказывание про команду бомжей оценила.
– «Команда бомжей, иноагенты»... Видела, читала. Было смешно. Сколько лет мы выступаем не под флагом России? Но именно сейчас мы стали «бомжами».
– В этом случае тебе ответят: «Сейчас ситуация другая».
– Тем более нужно ехать на Олимпиаду – она призвана объединять людей.
– Не так много комментариев в поддержку от плавательного сообщества для тех, кто хочет на Игры. Настя Фесикова поддержала... Из медиаперсон – Дмитрий Губерниев.
– Меня удивляет эта ситуация. Олимпийский комитет пишет о своей позиции по поводу участия в Играх, а потом в следующем посте поздравляет олимпийских чемпионов прошлых лет. Олимпийские чемпионы – это навсегда, потому что это совершенно особенное достижение. И если есть шанс за него бороться, как можно отказаться так просто?!
Да, будут Игры дружбы – это хорошо, что будет возможность выступить у спортсменов. Но это не Олимпиада, это другая история. Даже то, что сейчас на чемпионате России нет олимпийского отбора – это чувствуется. Все поникшие, непонятно, для чего тренироваться, выездов никаких нет...
Может, я просто воспитана иначе, папа у меня всегда прививал вот это особое отношение к олимпийской мечте. Я бы была не я, если бы к ней не стремилась, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.
Бомжи, иуды, иноагенты, враги страны: как в нашем спорте называют тех, кто собрался на Олимпиаду
А приехала она с большим желанием выступить на ОИ - ей это нужно чтобы рекламные контракты не уменьшились по сумме и количеству штук.
Не настолько специалист в плавании, но кажется это очень далеко от "поехать на Олимпиаду", поэтому можно спокойно об этом говорить
Я понимаю негодование из за требований подписывать бумаги всякие и тд. Но без флага и гимна мы к сожалению с 2018!!!!!!!!!!!!!!!! года.