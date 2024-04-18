Ефимова о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Сколько лет мы выступаем не под флагом России? Но именно сейчас стали «бомжами»

Теги плавание чемпионат России сборная России жен Олимпийская сборная России Юлия Ефимова ОКР Министерство спорта России Париж-2024 Игры дружбы Водные виды

Юлия Ефимова оценила сравнение нейтральных спортсменов с бомжами.

– Все говорят, что Ефимова свободнее других рассуждает об Олимпиаде, потому что ей нечего терять. Что скажешь? Есть что терять?

– Они, наверное, имеют в виду, что я в своей карьере пережила уже много, и если шквал ненависти пойдет, как это бывает, от медиа, людей, болельщиков, я сумею справиться. В плане негатива и переживания таких эмоций я уже натерпелась. Хотя остальным тоже... что терять, не понимаю?

– Как пишут в комментариях, «потерять зарплату в ЦСП»…

– У меня ставки в ЦСП нет. Да и судя по тем высказываниям, что были от Минспорта, вряд ли ЦСП пойдет на какие-то санкции.

– По поводу переживания негатива... Но ведь тебе это тоже очень тяжело дается, ведь эмоциональный человек!

– Конечно. Я понимаю, что будет много негатива от людей и в своей стране, и от людей из других стран. Видела, что случилось со спортсменкой из Израиля. Этот гул трибун на соревнованиях... Я смотрела, и мне было ее жаль. Я сама такое переживала. Но тогда это было на меня лично, а сейчас это происходит со спортсменами из определенных стран. На них идет очень много негатива. Мне это непонятно. Это ведь спорт! И он должен быть отдельно от политики, но реальность такова, что спорт и политика – в крепкой связке.

– Илья Шиманович рассказал, что когда приехал на Кубок мира, некоторые спрашивали: «А почему тебя так долго не было»?

– Да я думаю, что многие живут своей жизнью, и некоторые даже не вникают в ситуацию, не смотрят новости.

– Ты смотришь новости?

– Ну так... Едем-не едем, какие условия. Не больше.

– Но высказывание про команду бомжей оценила.

– «Команда бомжей, иноагенты»... Видела, читала. Было смешно. Сколько лет мы выступаем не под флагом России? Но именно сейчас мы стали «бомжами».

– В этом случае тебе ответят: «Сейчас ситуация другая».

– Тем более нужно ехать на Олимпиаду – она призвана объединять людей.

– Не так много комментариев в поддержку от плавательного сообщества для тех, кто хочет на Игры. Настя Фесикова поддержала... Из медиаперсон – Дмитрий Губерниев.

– Меня удивляет эта ситуация. Олимпийский комитет пишет о своей позиции по поводу участия в Играх, а потом в следующем посте поздравляет олимпийских чемпионов прошлых лет. Олимпийские чемпионы – это навсегда, потому что это совершенно особенное достижение. И если есть шанс за него бороться, как можно отказаться так просто?!

Да, будут Игры дружбы – это хорошо, что будет возможность выступить у спортсменов. Но это не Олимпиада, это другая история. Даже то, что сейчас на чемпионате России нет олимпийского отбора – это чувствуется. Все поникшие, непонятно, для чего тренироваться, выездов никаких нет...

Может, я просто воспитана иначе, папа у меня всегда прививал вот это особое отношение к олимпийской мечте. Я бы была не я, если бы к ней не стремилась, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.

Бомжи, иуды, иноагенты, враги страны: как в нашем спорте называют тех, кто собрался на Олимпиаду

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13 комментариев
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Юленька базу выдает.
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черт да как же приятно вдруг почитать вью адекватного человека! Юле всяческих благ
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Ефимовой как бы нечего терять потому что у неё есть дом в Штатах и ВНЖ.
А приехала она с большим желанием выступить на ОИ - ей это нужно чтобы рекламные контракты не уменьшились по сумме и количеству штук.
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Глянул, OQT на сотке 1:06.79, вчера бронза с 1.07,43 (1.05,11 у Чикуновой)
Не настолько специалист в плавании, но кажется это очень далеко от "поехать на Олимпиаду", поэтому можно спокойно об этом говорить
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К сожалению, Ефимова права. Чего возбудились всякие противники проезда на ОЛимпиаду (хоть и клоунскую) из за флага и гимна?

Я понимаю негодование из за требований подписывать бумаги всякие и тд. Но без флага и гимна мы к сожалению с 2018!!!!!!!!!!!!!!!! года.
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То есть это адекватно лишать гимна и флага? И самому ехать без этого?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ефимовой как бы нечего терять потому что у неё есть дом в Штатах и ВНЖ. А приехала она с большим желанием выступить на ОИ - ей это нужно чтобы рекламные контракты не уменьшились по сумме и количеству штук.
Ну и молодец! Или надо так - чтобы дома не было, а вместо рекламных контрактов - куча долгов по кредитам? Человек грамотно заботится о финансово-экономической составляющей своей жизни. Планирует. Похвально!
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