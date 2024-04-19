В полуфиналах еврокубков сыграют по 3 команды из Германии и Италии, 2 из Франции, по одной из Англии, Испании, Бельгии и Греции

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По 3 команды из Германии и Италии сыграют в полуфиналах еврокубков.

На этой неделе состоялись ответные матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, по итогам которых определились все участники полуфиналов.

На этом этапе по 3 команды представят Германию («Бавария» и «Боруссия» Дортмунд в ЛЧ, «Байер» в ЛЕ) и Италию («Аталанта» и «Рома» в ЛЕ, «Фиорентина» в ЛК).

Также в полуфиналы вышли 2 команды из Франции («ПСЖ» в ЛЧ, «Марсель» в ЛЕ) и по одной из Испании («Реал» в ЛЧ), Англии («Астон Вилла» в ЛК), Бельгии («Брюгге» в ЛК) и Греции («Олимпиакос» в ЛК). 

23 комментария
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Ответ bevooch
Клубы АПЛ действующие обладатели ЛЧ и ЛК. За последние пять лет ЛЧ брали они разных английских клуба. Для справки: в ХХI веке ЛЧ брали 4 клуба Англии, 2 клуба Испании, 2 клуба Италии, 1 клуб Германии, 1 клуб Португалии. АПЛ как была самой конкурентной, так и остаётся, даже не смотря на не самый лучший сезон в ЕК. ПС при этом в БЛ чемпион уже определился, в Серии А почти тоже. В Лиге 1 и Ла Лиге отрыв первого от второго места 10 и 8 очков. А в АПЛ между первым и третьим - два очка.
Один клуб из Ла Лиги выигрывал ЛЧ больше чем все клубы АпЛ вместе взятые
+9
-2
+7
Ответ Kulich
Лучшая лига мира, аууу?!?!
Клубы АПЛ действующие обладатели ЛЧ и ЛК.
За последние пять лет ЛЧ брали они разных английских клуба. Для справки: в ХХI веке ЛЧ брали 4 клуба Англии, 2 клуба Испании, 2 клуба Италии, 1 клуб Германии, 1 клуб Португалии. АПЛ как была самой конкурентной, так и остаётся, даже не смотря на не самый лучший сезон в ЕК.
ПС при этом в БЛ чемпион уже определился, в Серии А почти тоже. В Лиге 1 и Ла Лиге отрыв первого от второго места 10 и 8 очков. А в АПЛ между первым и третьим - два очка.
+11
-4
+7
Ответ S H A R K
Мне эти коэффициенты не понятны. Как Италия набрала больше всех рейтинга, когда все итальянские команды вылетели в 1/8 ЛЧ? Кажется за ЛЕ и ЛК несправедливо много дают. 2 немецких в ЛЧ, 1 в ЛЕ против 2 итальянских в ЛЕ и 1 ЛК. Но Италия с отрывом в 1500 очков впереди. Как...
Вот так вот. Все итальянские евроклубы вышли в весеннюю стадию. Англия и Германия понесли потери ещё на групповом раунде. Унион Берлин очень сильно подгадил немцам. РБ тоже не на много больше очков набрал.
В Англии Ньюкасл подвёл. Синхронный вылет всех типов в 1/4 ЛЧ тоже очков не прибавляет.
А из Италии только Милан и Интер 0б0cpали¢ь
+5
-1
+4
Ответ S H A R K
И будет иллюзия якобы лучшей лиги. Итальянские команды вылетают в 1/8 ЛЧ, но всё равно набирают больше всех остальных за счёт второсортного турнира, вроде Лиги конференций.
Да я смотрю английские команды все в полуфинал вышли )
+4
-1
+3
Для английских коэффициентов все очень плохо(
+3
-1
+2
Ответ Fulyan
Италии не хватает грандов в ЛЧ как раньше Милан, или Юве
В этом и проблема, средний уровень в Италии думаю сейчас выше чем в Испании, но нет гранда уровня Реала чтобы тащить в ЛЧ
+2
0
+2
Ответ Kulich
Лучшая лига мира, аууу?!?!
Обычно с АПЛ рвутся фанаты испанского балета, но вот беда, оттуда только реал отдувается который год, ну что там, аууу???
+2
0
+2
Италии не хватает грандов в ЛЧ как раньше Милан, или Юве
+1
0
+1
Ответ Arthur Jacob
В этом и проблема, средний уровень в Италии думаю сейчас выше чем в Испании, но нет гранда уровня Реала чтобы тащить в ЛЧ
Не средний уровень выше, а скорее топы Серии А и есть середняки. Если убрать из Ла Лиги Реал, Барсу и АТМ, то может Серия А и выше будет со всеми своими топами.
+1
0
+1
Ответ S H A R K
Мне эти коэффициенты не понятны. Как Италия набрала больше всех рейтинга, когда все итальянские команды вылетели в 1/8 ЛЧ? Кажется за ЛЕ и ЛК несправедливо много дают. 2 немецких в ЛЧ, 1 в ЛЕ против 2 итальянских в ЛЕ и 1 ЛК. Но Италия с отрывом в 1500 очков впереди. Как...
Специально для этого ЛК и создавали. Чтобы убогие тоже могли вкус побед почувствовать в борьбе с лудогорцами и мальме
0
0
0
Как только клубы АПЛ проходят дальше в лиге Европы,фаны АПЛ кричат что у них самая крутая лига, как только АПЛ вылетает отовсюду начинается отмазон типа ну чемпионат очень трудный, много игр. Слава богу что футбол непредсказуем и чем больше интернациональных пар тем лучше. Хуже финала чем Бавария-Боруссия(Д) я не припомню в ЛЧ.
0
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0
По три команды из Германии и Италии, но есть нюанс.
0
0
0
Ответ bevooch
Клубы АПЛ действующие обладатели ЛЧ и ЛК. За последние пять лет ЛЧ брали они разных английских клуба. Для справки: в ХХI веке ЛЧ брали 4 клуба Англии, 2 клуба Испании, 2 клуба Италии, 1 клуб Германии, 1 клуб Португалии. АПЛ как была самой конкурентной, так и остаётся, даже не смотря на не самый лучший сезон в ЕК. ПС при этом в БЛ чемпион уже определился, в Серии А почти тоже. В Лиге 1 и Ла Лиге отрыв первого от второго места 10 и 8 очков. А в АПЛ между первым и третьим - два очка.
Во как, ну раз уж вспомнил сколько разных клубов взяли ЛЧ, то что уж лукавить, расскажи нам сколько разных клубов взяли АПЛ за последние 7 лет ) там только иллюзия конкуренции, на самом же деле кроме МС остальные там для массовки.
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0
Лучшая лига мира, аууу?!?!
+4
-4
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Ответ S H A R K
2 английских клуба в 1/4 явно было больше, чем 0 итальянских. Хотя я даже про АПЛ не говорил.
В прошлом году, если мне память не изменяет, их было 4 в 1/4 и 1 в финале
0
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Ответ S H A R K
2 английских клуба в 1/4 явно было больше, чем 0 итальянских. Хотя я даже про АПЛ не говорил.
3 клуба сериала в полуфиналах явно больше чем 1
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Сериал второй год подряд радует. Жаль что Интеру не повезло с Атлетико(
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