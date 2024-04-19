В полуфиналах еврокубков сыграют по 3 команды из Германии и Италии, 2 из Франции, по одной из Англии, Испании, Бельгии и Греции

По 3 команды из Германии и Италии сыграют в полуфиналах еврокубков.

На этой неделе состоялись ответные матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов, и Лиги конференций, по итогам которых определились все участники полуфиналов.

На этом этапе по 3 команды представят Германию (« » и « » Дортмунд в ЛЧ, « » в ЛЕ) и Италию (« » и « » в ЛЕ, « » в ЛК).

Также в полуфиналы вышли 2 команды из Франции (« » в ЛЧ, « » в ЛЕ) и по одной из («Реал» в ЛЧ), Англии («Астон Вилла» в ЛК), Бельгии («Брюгге» в ЛК) и Греции («Олимпиакос» в ЛК).