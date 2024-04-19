В полуфиналах еврокубков сыграют по 3 команды из Германии и Италии, 2 из Франции, по одной из Англии, Испании, Бельгии и Греции
По 3 команды из Германии и Италии сыграют в полуфиналах еврокубков.
На этой неделе состоялись ответные матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, по итогам которых определились все участники полуфиналов.
На этом этапе по 3 команды представят Германию («Бавария» и «Боруссия» Дортмунд в ЛЧ, «Байер» в ЛЕ) и Италию («Аталанта» и «Рома» в ЛЕ, «Фиорентина» в ЛК).
Также в полуфиналы вышли 2 команды из Франции («ПСЖ» в ЛЧ, «Марсель» в ЛЕ) и по одной из Испании («Реал» в ЛЧ), Англии («Астон Вилла» в ЛК), Бельгии («Брюгге» в ЛК) и Греции («Олимпиакос» в ЛК).
За последние пять лет ЛЧ брали они разных английских клуба. Для справки: в ХХI веке ЛЧ брали 4 клуба Англии, 2 клуба Испании, 2 клуба Италии, 1 клуб Германии, 1 клуб Португалии. АПЛ как была самой конкурентной, так и остаётся, даже не смотря на не самый лучший сезон в ЕК.
ПС при этом в БЛ чемпион уже определился, в Серии А почти тоже. В Лиге 1 и Ла Лиге отрыв первого от второго места 10 и 8 очков. А в АПЛ между первым и третьим - два очка.
В Англии Ньюкасл подвёл. Синхронный вылет всех типов в 1/4 ЛЧ тоже очков не прибавляет.
А из Италии только Милан и Интер 0б0cpали¢ь