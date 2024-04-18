Тарасова о завершении карьеры Талалайкиной: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»

Татьяна Тарасова заявила, что фигуристку Марию Талалайкину мало кто помнит.

Накануне стало известно, что 21-летняя завершила спортивную карьеру.

– А вы ее запомнили? Вот и я нет. Она могла даже не объявлять о завершении карьеры, мало кто ее помнит.

– На чемпионате России вы говорили, что у нее есть лишний вес, может это и помешало ей выступать?

– Не хочу об этом говорить, не буду объяснять то, что я сказала полгода назад. Она не была в сборной команде, так о ком вы пишете? Зачем, кому вы хотите сделать хорошо? Вы что, за каждым говном следите, что ли? Я ее не запомнила, как девочку, которая может защищать честь нашей Родины, – сказала Тарасова.

Тарасова о Талалайкиной: «Не хочется никого обижать, но надо производить контрольное взвешивание перед выходом на 5-тысячную публику»