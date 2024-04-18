Тарасова о завершении карьеры Талалайкиной: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Мария Талалайкина контент Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что фигуристку Марию Талалайкину мало кто помнит.

Накануне стало известно, что 21-летняя Талалайкина завершила спортивную карьеру.

– А вы ее запомнили? Вот и я нет. Она могла даже не объявлять о завершении карьеры, мало кто ее помнит.

– На чемпионате России вы говорили, что у нее есть лишний вес, может это и помешало ей выступать?

– Не хочу об этом говорить, не буду объяснять то, что я сказала полгода назад. Она не была в сборной команде, так о ком вы пишете? Зачем, кому вы хотите сделать хорошо? Вы что, за каждым говном следите, что ли? Я ее не запомнила, как девочку, которая может защищать честь нашей Родины, – сказала Тарасова.

Тарасова о Талалайкиной: «Не хочется никого обижать, но надо производить контрольное взвешивание перед выходом на 5-тысячную публику»

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205 комментариев
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Ну это мрак
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Я не буду комментировать ТАТ... но не задача журналиста, определить, какой материал подходит для публикации, а какой нет?? НЕ так важно, что и как сказала ТАТ, важно, кто притащил эту кучку широкой публике.
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Я запомню. Спасибо, Маша, за твой труд и твоё замечательное катание!
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Так называемые журналисты просекли, что бабушка на старости лет не стесняется в выражениях и просто ловят хайп. Тарасовой нужно просто не отвечать на эти вопросы и всё. Зачем ей это нужно? И девочку обосрала и сама выглядит не в лучшем свете.
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С Тарасовой всё. Но приносить сюда такое не стоило, просто ради замечательной фигуристки Марии Талалайкиной. Мало приятного, когда твоё имя треплет выжившая из ума и охамевшая от регалий старушка.
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Члены комитета по этике икнули…
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А ведь девочка это наверняка прочтет, или "доброжелатели" обязательно расскажут...............без комментариев.
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да, конечно не была Талалайкина великой фигуристкой, но на ТАТ сейчас смело можно подавать в суд
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Маша, в отличие от Татьяны Анатольевны, я тебя помню, яркая, эмоциональная, высокая, красивая! У тебя невероятная улыбка! Удачи тебе, жить в удовольствие, с любовью к себе и людям.
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Походу ТАТ забыла выпить таблетки
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Ответ IIURI
А ведь девочка это наверняка прочтет, или "доброжелатели" обязательно расскажут...............без комментариев.
мне всегда нравилась ТАТ и как тренер и как комментатор, но тут можно смело идти в суд защищать честь и достоинство
+37
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И опять же где комиссия по этике? После такого Тарасову должны отстранить от работы в сборной!
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Жесть. ТАТ пора на покой.
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Ппц. "Комиссия по этике", ау.
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+27
Пора Федерации в приказном порядке запретить звонить Тарасовой Т.А. К чему такая дискредитация одного из наших лучших тренеров страны. Раз Татьяна Анатольевна может говорить такие вещи и это уходит в сми. Ну, каково это прочитать Маше.
+26
-2
+24
Ответ VJM
Я запомню. Спасибо, Маша, за твой труд и твоё замечательное катание!
Присоединяюсь и полностью поддерживаю. Интересная и харизматичная фигуристка.
+23
-1
+22
Ну это уже через чур. Надеюсь Мария это не прочитает. Обозвать девушку говном, просто слов нет.
+25
-4
+21
ТАТ теряет последние остатки уважения. Из Легенды в неадекватную сплетницу. Хотя нет. Она прекрасно понимает кого и когда можно унизить и кого и когда можно и нужно вознести. Не всегда это имеет прямое отношение к действительности. Самое страшное в ТАТ-это лоббизм, кумовство и намеренное унижение и восхваление. Любимчиков возвышаем, соперников топим, и никаких угрызений совести. Надеюсь, хотя бы не за деньги она это делает. А по "доброте душевной" Разочарование полное...
+24
-4
+20
Какой ужас... ТАТ уже давно пора отстранить от комментирования соревнований и запретить что-то там вещать из дома. Сколько можно терпеть такое отвратное отношение к спортсменам?
+21
-1
+20
Ответ метель
да, конечно не была Талалайкина великой фигуристкой, но на ТАТ сейчас смело можно подавать в суд
при нашей то российской конкуренции попадание на ЧР уже ты достойная фигуристка, а Талалайкина до отьезда в Италию была 10й на ЧР, и запомнилась ярким катание, у ТАТ что то грубость уже шкалит...
+21
-1
+20
Ответ Jessi
Члены комитета по этике икнули…
...но промолчали...
+21
-1
+20
Эх, Татьянтольна.. могла бы запомниться как великий тренер, а запомнится как сварливая старушка, которой звонят по 10 раз на дню, а она дает вот такие вот комментарии..Стыдно за нее..
+23
-4
+19
У меня больше вопросов к опубликовавшему журналисту, чем к ТАТ — с ней-то все довольно давно ясно
+25
-7
+18
Лёша зрителей обзывает, ТАТ фигуристов. Управа когда-нибудь найдётся?
+19
-1
+18
Почему-то всегда пишут, что надо уважать возраст, опыт, заслуги и пр. А она уважает хоть кого-нибудь? Ну кроме себя любимой...
Если кто не в сборной, то все г...? Да и какая и зачем сборная сейчас...
+20
-3
+17
Ответ n.newmail123456
Вы совершенно правы. Вина - именно на журналюшках, задача которых - сотворить скандал из «говна и палок», у которых напрочь отсутствует этика. Коллегия Спортс здесь вне конкуренции
В первую очередь, виновата автор высказывания, назвавшая говном спортсменку, да и просто человека. Вот где позор...
+18
-1
+17
Хамское отношение
+20
-3
+17
Жесть, вот это конечно уже ни в какие ворота
+18
-2
+16
ТАТ конечно уже совсем...но какое же г....журналисты достающие старого больного человека вопросами ради хайповых заголовков
+24
-8
+16
Журналисты уже совсем дно пробили. Ладно, бабушка не в адеквате ляпнула. Но зачем было тащить сюда это???
+21
-5
+16
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