Ничушкин сделал дубль в матче с «Эдмонтоном». Он завершил регулярку с 28+25 в 54 играх, обновив личный рекорд по очкам

Валерий Ничушкин сделал дубль в матче с «Эдмонтоном».

Форвард « » забросил 2 шайбы в заключительном матче регулярного чемпионата с «Ойлерс» (5:1) и был назван второй звездой.

Россиянин завершил регулярку с 53 (28+25) очками в 54 играх, обновив личный бомбардирский рекорд (прошлый – 52 балла в 62 играх в сезоне-2021/22).

По ходу сезона Ничушкин обновил личный рекорд по голам (прошлый – 25 в сезоне-2021/22).

Сегодня Валерий (18:59, 4:13 – в большинстве, 1:35 – в меньшинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ и 3 мимо, а также допустил 1 потерю.