Ничушкин сделал дубль в матче с «Эдмонтоном». Он завершил регулярку с 28+25 в 54 играх, обновив личный рекорд по очкам

Теги Колорадо Эдмонтон НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин сделал дубль в матче с «Эдмонтоном».

Форвард «Колорадо» забросил 2 шайбы в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (5:1) и был назван второй звездой.

Россиянин завершил регулярку с 53 (28+25) очками в 54 играх, обновив личный бомбардирский рекорд (прошлый – 52 балла в 62 играх в сезоне-2021/22).

По ходу сезона Ничушкин обновил личный рекорд по голам (прошлый – 25 в сезоне-2021/22). 

Сегодня Валерий (18:59, 4:13 – в большинстве, 1:35 – в меньшинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ и 3 мимо, а также допустил 1 потерю. 

11 комментариев
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Ответ sportnsk
А товарищ Маккиннон наскреб всего два балла и теперь официально Кучеров взял Арт Росс! При всем уважении к Валерию, могли бы и с новости про Никиту начать. :)
Не могли. Официально будет, когда регулярка закончится
+28
-1
+27
А товарищ Маккиннон наскреб всего два балла и теперь официально Кучеров взял Арт Росс! При всем уважении к Валерию, могли бы и с новости про Никиту начать. :)
+18
-8
+10
Ответ ruslanych
Чот не бьется у вас товарищи, 28+23 все таки 51, а не 53.
Там 25, спасибо за бдительность, товарищ
+10
0
+10
Чот не бьется у вас товарищи, 28+23 все таки 51, а не 53.
+9
0
+9
Если бы не дурь сезон был бы мегакрутой
+10
-4
+6
Ответ sportnsk
Давайте без буквоедства, математическими шансами в данном случае можно смело пренебречь. Или назвать завершением увлекательной гонки бомбардиров между Кучеровым, Маккинноном и Макдэвидом. :)
Давайте без давайте. Всю жизнь официальные итоги подводятся после завершения.
+7
-1
+6
Эх, одного очка не хватило до графика "очко за игру". После дубля в первом периоде была надежда, что Валера сможет, но увы
+2
0
+2
Как по мне, Валере в межсезонье нужно со своим тёзкой Карпиным пообщаться, слишком уж он импульсивный. Если у него какой-то серьёзной травмы нет, с которой ему приходится играть, пусть спокойно готовится к следующему сезону, с такой игрой есть все шансы и сотню очков выбить, и ещё один кубок взять. Тем более команда по-прежнему имеет огненный состав.
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+1
Ответ Игорь Мерзляков
Молодчик, Вэл! Удачи в плове!
В плове ему опять пьяную гёрл в номер подселят и всё).
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Молодчик, Вэл! Удачи в плове!
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