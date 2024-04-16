Макрон надеется на перемирие во время ОИ, «Металлург» в финале Кубка Гагарина, волейболисток «Локо» обвинили в пропаганде ЛГБТ*, «Краснодар» vs судьи, победа «Челси» с покером Палмера и другие новости

1. Эммануэль Макрон заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр в Париже. Николай Валуев ответил, что слова президента Франции «никто не воспримет всерьез».

2. «Металлург» победил «Автомобилист» в 7-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и в финале зарубится с «Локомотивом». Для «Магнитки» это уже пятый финал, а для Андрея Разина – первый в дебютном сезоне в Магнитогорске. Тащили «Металлург» молодые – у семи игроков это вообще первый плей-офф.

3. Разборки в женском волейболе: советник гендиректора «Динамо» Елена Година обвинила волейболисток «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*. Скандал разгорелся после победы «Локо» в полуфинале чемпионата России: капитан «Динамо» Наталия Гончарова показала средний палец радующимся соперницам.

4. «Краснодар» обратился в ЭСК после 1:2 с «Зенитом»: в клубе недовольны несколькими решениями Сергея Иванова. По мнению Игоря Федотова, Иванов действительно ошибался – но в обе стороны.

5. «Челси» отгрузил шесть голов «Эвертону» в заключительной игре тура АПЛ, но больше других покуражился Палмер, сделавший покер (хотя ему едва не помешали свои же одноклубники!). Коул догнал Холанда в списке бомбардиров АПЛ и стал первым со времен Лэмпарда игроком «Челси» с покером в Премьер-лиге.

6. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Бостон» (2:0) и остался в зоне плей-офф перед последним матчем в регулярке (победа над «Филадельфией» обеспечит выход без оглядки на конкурентов), Овечкин остался без очков и не попал по пустым воротам. «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» (4:0) и выиграли регулярный чемпионат, Шестеркин сделал шатаут, Панарин забросил 49-ю шайбу в сезоне и достиг отметки 120 очков.

«Айлендерс» победили «Нью-Джерси» (4:1) и вышли в плей-офф (соперник по первому раунду – «Каролина»), Варламов отбил 23 броска из 24. «Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» (9:2), Макдэвид вернулся после травмы и стал 4-м игроком в истории, раздавшим 100 передач за одну регулярку, Гущин забросил первую шайбу в сезоне.

7. Гольф войдет в школьную программу по физкультуре: говорят, он «формирует у обучающихся чувство патриотизма».

8. Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут бой 1 июня в Саудовской Аравии.

9. ФХР подтвердила возвращение лимита в 5 легионеров в КХЛ спустя сезон: «Решение принято практически единогласно».

10. Баскетбольный ЦСКА уволил главного тренера Эмила Райковича.

11. Антони Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» летом после 9 сезонов в клубе.

12. Александр Мостовой проиграл спор Владиславу Радимову и 8 минут повторял «Зенит» – чемпион» в качестве наказания.

13. Бывшая жена Кака заявила, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным».

Цитаты дня

Директор «Оренбурга» о паводке: «Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан, вода идет на убыль. Клуб и город как жили обычной жизнью, так и живут»

Елена Вяльбе: «Раньше 2028‑го мы никуда не вернемся. И то при условии, что мир поменяется»

Канчельскис – «Спартаку»: «Верните Романцева! Позовите Мостового – при нем точно хуже не будет, Шалимова. Или вы боитесь?»

Владислав Радимов: «На месте Игнатова сказал бы Абаскалю: «Ты, ###, со свистком и секундомером, что я должен сделать? Мы играем плохо, почему я не играю? Езжай на хер в свою Испанию»

Экс-глава Mediapro об уходе Месси из «Барсы»: «Дело было не только в финансах. Не думаю, что мы увидим какое-либо чествование Лео в ближайшее время»

* Экстремистская организация, запрещенная в России.