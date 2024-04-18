«Реал» по пенальти выбил «Сити», «Бавария» прошла «Арсенал», «Зенит» против ЦСКА в финале Пути РПЛ, 100 передач Кучерова, «Локо» решил расстаться с Дзюбой и другие новости

1. В Лиге чемпионов «Реал» выбил «Ман Сити» по пенальти после 1:1 в игровое время. Андрей Лунин отразил удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича в серии, Лука Модрич тоже не забил. «Сити» 34 раза бил по воротам «Реала» – против 8 ударов у «Мадрида», а счет по угловым – 18:1 в пользу «горожан»!

«Бавария» победила «Арсенал» (1:0) благодаря голу Йозуа Киммиха. Мадридский и мюнхенский клубы встретятся в полуфинале.

2. «Зенит» сыграл 0:0 со «Спартаком» и встретится с ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, красно-белые упали в Путь регионов – там ждет встреча с «Динамо», а «Ростов» сыграет с «Балтикой».

3. Хави назвал арбитра Ковача сыном шлюхи, резервного судью – ублюдком. Тренер «Барселоны» получил красную в матче с «ПСЖ».

4. «Локо» победил «СКА-1946» в 1-м матче финальной серии Кубка Харламова.

5. «Локомотив» решил расстаться с Дзюбой летом. Клуб уволит тренера нападающих Климова, выступавшего за то, чтобы Артема ставили в состав, пишет инсайдер Иван Карпов.

6. НХЛ. «Тампа» обыграла «Торонто» (6:4), Кучеров набрал 1+1 (по итогу – 144 очка в сезоне и отличные шансы на «Арт Росс») и стал 5-м игроком в истории лиги, сделавшим 100 передач за сезон, Мэттьюс не смог забросить 70-ю шайбу (хотя нанес 12 бросков в створ). «Айлендерс» обыграли «Питтсбург» (5:4), Малкин набрал 1+1 (498-й гол и 798-я передача), Сорокин отразил 40 из 44 бросков (включая буллит от Кросби на 59:30), Исхаков дебютировал в лиге и сделал передачу. Все результаты дня – здесь.

7. Ромарио возобновил карьеру в 58 лет. Он будет играть за «Америку» из 2-й лиги штата Рио-де-Жанейро вместе с сыном.

8. НБА. Плей-ин. «Филадельфия» взяла верх над «Майами» (105:104) и вышла в плей-офф, где сыграет с «Нью-Йорком».

9. Шахматы. Ян Непомнящий победил Видита Гуджрати и стал единоличным лидером турнира претендентов.

10. IFAB предложил назначать вбрасывания и угловые за удержание мяча вратарем более 8 секунд. Правило могут ввести с сезона-2026/27.

11. Спортивный суд Испании может отстранить Главу Ла Лиги Хавьера Тебаса. «Реал» пожаловался на функционера из-за сделки с CVC.

12. «Ювентус» выплатит Роналду 9,77 млн евро и проценты. Криштиану хотел отсудить 19,9 млн, но сам был признан виновным в бездействии.

13. Пилот «Ф-1» Макс Ферстаппен, футболистка Дженнифер Эрмосо, звезда НФЛ Патрик Махоумс и капитан сборной ЮАР по регби Сийя Колиси попали в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time.

14. НБА пожизненно дисквалифицировала за ставки центрового «Торонто» Джонтэя Портера.

15. Рафаэль Надаль впервые за 9 лет проиграл в 1/16 турнира в Барселоне – испанец уступил №11 рейтинга Алексу де Минауру со счетом 5:7, 1:6.

16. Единая лига ВТБ. Плей-ин. «Уралмаш» обыграл «Самару» и вышел в плей-офф, МБА в гостях победила «Автодор».

Цитаты дня.

Властимил Петржела: «Спартаку» надо признать, что он слаб, и начать развитие с нуля. Болельщики живут воспоминаниями – это их главная проблема»

«Играть за «Зенит» – почти то же самое, что и за «МЮ». Больше половины их футболистов могли бы быть в топ-клубах АПЛ». Форвард «Балтики» Энрикес о питерцах

Царукян о том, что футболисты тратят 150 000 рублей в месяц: «Да они за один поход в кафе столько оставляют. Я трачу 500-800 тысяч»

Замгенпродюсера «Матч ТВ»: «Нужно приучать зрителей платить за спорт, но аккуратно. Когда мы размещаем топовый контент на платных каналах, видим негатив»

Аршавин о книгах: «Ни одной не прочитал, как закончил карьеру. Работа в «Зените» и на ТВ отнимает уйму времени. Жирков с ними не расстается, про лагерь СС «Травники» на днях читал»

«Любитель сосать яйца гринго». Неймар написал под постом с похвалой Мбаппе после игры с «Барселоной»

Зарема Салихова: «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй. Обидно не выигрывать у такого слабого за все годы «Зенита»

Карло Анчелотти: «Все думали, что «Реалу» конец, но с «Реалом» никогда не бывает покончено»