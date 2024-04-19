«Байер» не проигрывает 44 матча с начала сезона – 38 побед, 6 ничьих. Это рекорд топ-5 лиг

Теги Байер Хаби Алонсо Вест Хэм бундеслига Германия Лига Европы УЕФА рекорды Футбол

«Байер» продлил рекордную серию без поражений.

Команда Хаби Алонсо сыграла вничью с «Вест Хэмом» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы (1:1, первая игра – 2:0). 

Клуба из Леверкузена не потерпел ни одного поражения в этом сезоне – на его счету 38 побед и 6 ничьих. В последний раз он проигрывал в мае 2023 года.

Серия из 44 матчей без поражений с начала сезона – рекордная для топ-5 лиг. «Байер» ранее превзошел «Ювентус», не проигрывавший на протяжении 42 матчей в сезоне-2011/12.

21 апреля «Байер», гарантировавший себе титул чемпиона Германии, встретится с дортмундской «Боруссией» в 30-м туре Бундеслиги. 

69 комментариев
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Господи как они это делают каждый раз.... Это просто ФАНТАСТИКА !!! 44 матча без поражений подряд рекорд Ювентуса пал!!!
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Да как они сегодня то не проиграли под градусом то))
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Как они это делают, просто жесть. Они словно нонстоп пили пиво после воскресенья и вообще не вышли на игру толком - было видно. При этом совсем не были готовы к дуболомному бей-беги-навесь от "Вест Хэма" (я сам тоже удивился, что кто то в это еще играет) и казалось бы вот тут точно серия прервется несмотря на их выход - но нет, даже так они как то спокойно сохраняют серию.
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+43
Как бы и Байер непобежденным оставить и Аталанте Лигу Европы выиграть(((
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Байер это магия. Каждый раз как-то умудряются перевернуть игру и забить в концовке. Мне почему то уже кажется, что они забивают только в концовка. Это фантастика!
Хоть я и фанат Дортмунда, но не могу не восхищаться такой командой. Респект Алонсо!
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Ответ Латерали Васс и Меле
Как бы и Байер непобежденным оставить и Аталанте Лигу Европы выиграть(((
По пенальти в финале)
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Ответ Пинающий Достоинства
Да как они сегодня то не проиграли под градусом то))
Талант не пропьешь,как говорится)
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Скоро в таких новостях нужно будет указывать с мая 2023 года
+13
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+12
Алонсотайм какой-то, сколько уже матчей, которые, казалось, на грани – но снова вытаскивают, браво!)
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+11
Ответ Латерали Васс и Меле
Как бы и Байер непобежденным оставить и Аталанте Лигу Европы выиграть(((
по пенальти или вроде даже экстра таймы не считаются
+11
-1
+10
Эти парни не знают, что в футбольном матче есть три исхода.
+9
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+9
Ответ Yobo
Господи как они это делают каждый раз.... Это просто ФАНТАСТИКА !!! 44 матча без поражений подряд рекорд Ювентуса пал!!!
" В красном углу ринга: боец по прозвищу "Неверлууузен" обладатель чемпионского пояса Бундеслиги в тяжелом весе 44 боя - 38 нокаутом , 6 по судейским решениям.
+9
-1
+8
Ответ Harryck
Как они это делают, просто жесть. Они словно нонстоп пили пиво после воскресенья и вообще не вышли на игру толком - было видно. При этом совсем не были готовы к дуболомному бей-беги-навесь от "Вест Хэма" (я сам тоже удивился, что кто то в это еще играет) и казалось бы вот тут точно серия прервется несмотря на их выход - но нет, даже так они как то спокойно сохраняют серию.
> словно нонстоп пили пиво

А что им еще было делать?)) это Германия
+7
0
+7
Я буду испытывать сожаление, если Хаби со временем уйдёт из Байера на повышение в более статусный клуб - такую симпатичную и боевую команду построил за пару сезонов, просто блеск! И ведь они могут взять ЛЕ уже в этом сезоне помимо Бундеслиги.
+8
-1
+7
Ответ DonaldBrashear 2.0
Сегодня были близки к поражению, если бы не рикошет от защитника. Честно говоря сегодня не увидел никакой супер игры от Байера, в первом тайме ВХ мог забивать парочку уже. Вот в прошлой игре дома Байер вообще были круты, столько моментов, и притом повезло в конце самом два забить. Надеюсь, что они соберутся под концовку сезона, хотелось бы, чтобы все матчи в сезоне прошли без поражений. В полуфинале Рому должны проходить.
Ну сегодня как раз таки понятно, почему никакой суперигры от Байера не было - фора +2 плюс бухали 3 дня от завоевания салатницы.
+7
0
+7
Был уверен, что Байер сравняет ближе к 90-ой.
Они не умеют проигрывать :))
+7
-1
+6
я когда увидел, что они на 86 минуте проигрывают 0-1, даже не сомневался, что в конце игры увижу минимум ничью
жаль, не было денег свободных на ставку)))
+6
-1
+5
НЕВЕРЛУЗЕН!
+4
0
+4
Ответ Тюменец
Такие феноменальные сезоны бывают иногда. В прошлом году у Наполи было нечто подобное.
Наполи даже рядом не валяется
+5
-1
+4
Ответ Болельщик Биатлона
я когда увидел, что они на 86 минуте проигрывают 0-1, даже не сомневался, что в конце игры увижу минимум ничью жаль, не было денег свободных на ставку)))
Кажется, ни в одной бк нет такого исхода, как "поражение Байера".
+3
0
+3
Ответ zfsvpr5qvj
Талант не пропьешь,как говорится)
Хотя они явно пытались😏
+3
0
+3
Будет забавно увидеть немецкий финал лч без лучшей команды германии
Второсортная Лига фермеров и алкашей, хуле))0)
+6
-3
+3
Рекорд Юве пал Байер монстры
+3
0
+3
Ответ Parovoz Chi
Понятие не имею как играет байер в Бундеслиге , но если они играют так же как сегодня в 12 человек (включая рефери) то тогда понятно почему без поражений идут
Так, а в чем проблема? Если "Вэст Хем" себя привык в "АПЛ" в дубовый футбол с кучей явных фолов играть и им сходит это с рук - то в еврокубках такого не позволяют. Весь второй тайм лондонцы только и делали что фолили.
+2
0
+2
Ответ Den-is
Лакикузен. Долго это не будет продолжаться, 100 процентов
это все знают, америку ты не открыл, само собой все серии ,рекорды рано или поздно заканчиваются
+2
0
+2
Ответ Роман Ромашка
это все знают, америку ты не открыл, само собой все серии ,рекорды рано или поздно заканчиваются
Да ему простительно, он тут уверено кудахтал что Арс Баварию вынесет, теперь вот переобулся и на такие очевидные прогнозы перешел))
+2
0
+2
Сегодня были близки к поражению, если бы не рикошет от защитника. Честно говоря сегодня не увидел никакой супер игры от Байера, в первом тайме ВХ мог забивать парочку уже. Вот в прошлой игре дома Байер вообще были круты, столько моментов, и притом повезло в конце самом два забить. Надеюсь, что они соберутся под концовку сезона, хотелось бы, чтобы все матчи в сезоне прошли без поражений. В полуфинале Рому должны проходить.
+2
-1
+1
Тут любые слова лишние, тем не менее, есть одно самое главное - Хаби!
+1
0
+1
Аплодирую Алонсо!
+1
0
+1
Какой же Алонсо крутой!!!😮😮😮
+1
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+1
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