«Байер» не проигрывает 44 матча с начала сезона – 38 побед, 6 ничьих. Это рекорд топ-5 лиг
«Байер» продлил рекордную серию без поражений.
Команда Хаби Алонсо сыграла вничью с «Вест Хэмом» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы (1:1, первая игра – 2:0).
Клуба из Леверкузена не потерпел ни одного поражения в этом сезоне – на его счету 38 побед и 6 ничьих. В последний раз он проигрывал в мае 2023 года.
Серия из 44 матчей без поражений с начала сезона – рекордная для топ-5 лиг. «Байер» ранее превзошел «Ювентус», не проигрывавший на протяжении 42 матчей в сезоне-2011/12.
21 апреля «Байер», гарантировавший себе титул чемпиона Германии, встретится с дортмундской «Боруссией» в 30-м туре Бундеслиги.
Хоть я и фанат Дортмунда, но не могу не восхищаться такой командой. Респект Алонсо!
А что им еще было делать?)) это Германия
Они не умеют проигрывать :))
жаль, не было денег свободных на ставку)))
Второсортная Лига фермеров и алкашей, хуле))0)