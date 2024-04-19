«Байер» не проигрывает 44 матча с начала сезона – 38 побед, 6 ничьих. Это рекорд топ-5 лиг

«Байер» продлил рекордную серию без поражений.

Команда Хаби Алонсо сыграла вничью с « » в ответном матче четвертьфинала (1:1, первая игра – 2:0).

Клуба из Леверкузена не потерпел ни одного поражения в этом сезоне – на его счету 38 побед и 6 ничьих. В последний раз он проигрывал в мае 2023 года.

Серия из 44 матчей без поражений с начала сезона – рекордная для топ-5 лиг. «Байер» ранее превзошел «Ювентус», не проигрывавший на протяжении 42 матчей в сезоне-2011/12.

21 апреля « », гарантировавший себе титул чемпиона Германии, встретится с дортмундской «Боруссией» в 30-м туре Бундеслиги.