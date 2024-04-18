НХЛ. «Колорадо» против «Эдмонтона», «Миннесота» примет «Сиэтл», «Виннипег» сыграет с «Ванкувером»

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«Колорадо» дома сыграет с «Эдмонтоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота» встретится с «Сиэтлом», «Виннипег» примет «Ванкувер», «Вегас» сыграет с «Анахаймом», «Калгари» будет противостоять «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Миннесота – Сиэтл
Дата проведения
19 апреля, 02.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Ванкувер
Дата проведения
19 апреля, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Сан-Хосе
Дата проведения
19 апреля, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Эдмонтон
Дата проведения
19 апреля, 04.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Анахайм
Дата проведения
19 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Чикаго
Дата проведения
19 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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27 комментариев
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Кстати, Каприз еще может набрать 100 очков , надо 5 очков набрать в матче, против не самого сильного соперника

Жаль конечно что он пропустил 7 игр, уже бы давно 100 очков выбил

Ну и топим за Бедарда, ему осталось -3 набрать , и будет топ1 по минусам в лиге, сейчас он топ3
+16
-7
+9
Ждем не более 5 очков Маккиннона и не более 12 очков Макдэвида
+10
-4
+6
Ответ Beavis and Butt Head
Ждет победы Канады Святыня, Отзовись,англосакская рать! Где Макдэвид и где твой Маккиннон? Сыновей кличит Канада-мать. И снова в поход, Арт Росс нас зовет, Мы все встанем в строй И все пойдем в последний бой! Just do it today!Let’s Go MacKinnoooooooooon!!!!66666666666666666666666🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦
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+9
-3
+6
Маккиннону надо как следует отдохнуть перед плей-офф, не надо напрягаться.
+4
0
+4
Пожелаю Ванкуверу забить 3-4.
Капризову набрать как можно больше.
Маккиннону - ровно наоброт. Нэйтан крутой, но я за Никиту.
+2
0
+2
Странная ситуация, Тампа не играет, а я болею за кучерова.
+3
-1
+2
Большинство ждёт шайб 15 в матче Колорады с Эдмонтон ом, а возьмут и сыграют они в ничейный 1-1. Во хохма будет.
+2
-1
+1
Да, Нэшвилл едет в Ванкувер. Или Ванкувер отходит к Нэшвиллу. Понятно с Вашингтоном, Айлендерс, но так не верить в НаШвиль и давать третье с конца - это беспредел. И с Нефтяниками тоже забавно)
0
0
0
Битва Маков хороша, но с турнирной точки зрения матчи в 5-5:30 утра интереснее.
+1
-1
0
Колорадо-Эдмонтон - получается, пролог первого раунда плей-офф. Так что не думаю, что там будет разудалый хоккей с большим количеством шайб: скорее, наоборот, будут присматриваться друг к другу.
0
0
0
Ответ Brustratt
Большинство ждёт шайб 15 в матче Колорады с Эдмонтон ом, а возьмут и сыграют они в ничейный 1-1. Во хохма будет.
Где такое большинство?
+1
-1
0
Ответ Мандалай
Последние интриги регулярки будут в Вегасе и Лос-Анджелесе, а скорее только в Вегасе.
Не спорю, на вкус и цвет товарищей нет, вам возможно и так))))
0
0
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Ответ smiakishev
Не нашел кто звезды прошедшего дня
Зря.☝️ Я нашёл, но хвастаться не стану 💁‍♂️
0
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0
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