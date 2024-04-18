НХЛ. «Колорадо» против «Эдмонтона», «Миннесота» примет «Сиэтл», «Виннипег» сыграет с «Ванкувером»

«Колорадо» дома сыграет с «Эдмонтоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота» встретится с «Сиэтлом», «Виннипег» примет «Ванкувер», «Вегас» сыграет с «Анахаймом», «Калгари» будет противостоять «Сан-Хосе».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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