НХЛ. «Колорадо» против «Эдмонтона», «Миннесота» примет «Сиэтл», «Виннипег» сыграет с «Ванкувером»
«Колорадо» дома сыграет с «Эдмонтоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота» встретится с «Сиэтлом», «Виннипег» примет «Ванкувер», «Вегас» сыграет с «Анахаймом», «Калгари» будет противостоять «Сан-Хосе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 апреля, 02.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 19 апреля, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 19 апреля, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 19 апреля, 04.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 19 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 19 апреля, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Жаль конечно что он пропустил 7 игр, уже бы давно 100 очков выбил
Ну и топим за Бедарда, ему осталось -3 набрать , и будет топ1 по минусам в лиге, сейчас он топ3
Капризову набрать как можно больше.
Маккиннону - ровно наоброт. Нэйтан крутой, но я за Никиту.