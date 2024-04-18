Пол Мерсон: «Сити» уничтожил и опозорил «Реал». «Мадрид» отстает на миллион миль, ему повезло»
Пол Мерсон считает, что «Сити» был наголову сильнее «Реала» по игре.
«Реал» прошел «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив в ответной игре (1:1, 4:3 – по пенальти). Первая игра закончилась со счетом 3:3.
«Вчерашняя игра была позором. «Ман Сити» сделал с «Реалом» то же самое, что и с «Лутоном» («горожане» выиграли со счетом 5:1 – Спортс).
Для всех, кто смотрел эту игру, она была просто умопомрачительной. Это было чистое везение, что «Реал» прошел «Сити». Они абсолютно уничтожили их. Они опозорили их.
Это был один из самых односторонних матчей, которые я когда-либо видел, и «Сити» просто не повезло проиграть по пенальти.
«Реал» не может после этой игры считать себя лучшей командой, чем «Ман Сити». Они отстают от них на миллион миль», – заявил бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон.
P.S
Без Гвардиолы Сити скатится в середняки так же как МЮ без Фергюсона, но почему-то ыксперды предпочитают об этом не думать.
Последнии 15 минут в одни ворота играли. Чудом Ситевик не пропустил.
Мерсон почему молчал тогда?
Реал из года в год , уничтожает всех английских команды