Пол Мерсон: «Сити» уничтожил и опозорил «Реал». «Мадрид» отстает на миллион миль, ему повезло»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лутон Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает, что «Сити» был наголову сильнее «Реала» по игре.

«Реал» прошел «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив в ответной игре (1:1, 4:3 – по пенальти). Первая игра закончилась со счетом 3:3.

«Вчерашняя игра была позором. «Ман Сити» сделал с «Реалом» то же самое, что и с «Лутоном» («горожане» выиграли со счетом 5:1 – Спортс).

Для всех, кто смотрел эту игру, она была просто умопомрачительной. Это было чистое везение, что «Реал» прошел «Сити». Они абсолютно уничтожили их. Они опозорили их.

Это был один из самых односторонних матчей, которые я когда-либо видел, и «Сити» просто не повезло проиграть по пенальти.

«Реал» не может после этой игры считать себя лучшей командой, чем «Ман Сити». Они отстают от них на миллион миль», – заявил бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон.

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203 комментария
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Тогда почему две игры не выиграли)))
+224
-14
+210
Комплексы англичан во всей красе 😆
+170
-18
+152
Ответ Royal Watcher
На кого после уничтожения Реала Сити в полуфинале ЛЧ попал?!))
На Барселону
+133
-4
+129
Сити с тобой в баре полуфинал вместе посмотрит.
+98
-5
+93
Ответ Maksat.Ak.RM
Тогда почему две игры не выиграли)))
Миль не хватило, надо было на 2млн мили лучше играть
+91
-2
+89
На кого после уничтожения Реала Сити в полуфинале ЛЧ попал?!))
+98
-11
+87
«Уничтожил и опозорил», но вылетел из ЛЧ
+66
-2
+64
Ответ Gio Vasadze
Миль не хватило, надо было на 2млн мили лучше играть
И еще 200 лямов за 2 защитника для Пепа
+59
-6
+53
Ответ Jim Beam
На Барселону
О, топ матч, главное чтоб Хави не удалили 🤣
+53
-3
+50
Наблюдать за слезами островных - бесценно.
+29
-4
+25
У Реала 14 кубков ЛЧ, у Сити - 1. Это к слову про то, где какая команда находится. Мерсон своим хейтом только себя закапывает почем зря.

P.S

Без Гвардиолы Сити скатится в середняки так же как МЮ без Фергюсона, но почему-то ыксперды предпочитают об этом не думать.
+34
-11
+23
Ответ Автобус Папы Карло
Комментарий скрыт
Как удобно, а еще у Модрича 5 чашек лч, при чем 3 из них подряд
+22
0
+22
Ответ Yobo
Комплексы англичан во всей красе 😆
Пукан разорвало у Мерсера
+24
-3
+21
Ответ G.H.O.S.T.
Сити с тобой в баре полуфинал вместе посмотрит.
а потом и финал
+21
-1
+20
Сити позорит футбол со своими 115 нарушениями
+15
-1
+14
Опять бабское нытье началось. Если ты лучший - ты побеждаешь без всяких шансов.
+19
-5
+14
Ну да, ну да. Реал, забив быстрый гол, закрылся, играя в гостях, а хозяевам так не везло, что они забили только один гол. Жаль, что Рюдигер в конце, до серии пенальти, не уложил голассо, вот бы англичане пуканы порвали. Можете писать, что угодно - результат на табло и в полуфинал вышел испанский клуб
+11
0
+11
Так опозорил, что из 210 минут игры устраивающий Сити счет держался 18 минут. Кто же виноват, что что бы забить 4 мяча - одной команде требуется контролировать мяч 70% времени, а другой только оставшиеся 30? Сити, унижающий Реал на протяжении 210 минут пропустил 4. Но с разговорами о полном доминировании, контроле и унижении - это по всей видимости не та проблема, которую в Сити собираются решать.
+11
-1
+10
Ответ Qarasik
Наблюдать за слезами островных - бесценно.
В пзапрошлом сезоне ЛЧ, МСити автобус поставил в игре с Атлетико на выезде.
Последнии 15 минут в одни ворота играли. Чудом Ситевик не пропустил.
Мерсон почему молчал тогда?
+12
-2
+10
Ответ superbro
Но как же хорош сегодня был наш Сити 😂
Манчестер Сити хорош, без вопросов, действующий победитель ЛЧ. Только как можно «уничтожить и опозорить», при этом вылетев из турнира, не совсем понятно)
+9
0
+9
Ответ Olajuvon
Через несколько лет никто и не вспомнит как Реал играл в этом матче, а кубок останется навсегда!
Воу воу палехче... Это пока еще не финал был))
+10
-1
+9
Через несколько лет никто и не вспомнит как Реал играл в этом матче, а кубок останется навсегда!
+16
-8
+8
Просто смешно!!
Реал из года в год , уничтожает всех английских команды
+8
0
+8
Все верно , Реал отстает. Только не на миллион а на двести миллионов , и не миль а долларов)))
+9
-1
+8
Настолько недосягаем уровень, что пропустили 4 мяча за 2 матча. Умейте проигрывать достойно
+6
0
+6
Ответ Автобус Папы Карло
Комментарий скрыт
О , ты даже акк ради такого случая новый создал , это приятно :) А что со старым?
+6
0
+6
Ответ Royal Watcher
О, топ матч, главное чтоб Хави не удалили 🤣
У него с Пепом одно ДНК, не должен
+8
-2
+6
Мерсон, а что про Арсенал молчим? Почему лучшая команда АПЛ по атаке и обороне вылетела от одной из самых слабых версий Баварии за последние годы?))
+6
0
+6
Ответ Yobo
Комплексы англичан во всей красе 😆
Ну самое главное, что Мадрид отстает в полуфинал, а Сити уничтожает свои шансы на требл 😏
+10
-4
+6
Ответ -=Flawlsess=-
«Уничтожил и опозорил», но вылетел из ЛЧ
Но как же хорош сегодня был наш Сити 😂
+5
0
+5
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