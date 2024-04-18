Штутгарт (WTA). Швентек играет с Мертенс, Кудерметова уступила Рыбакиной, Бадоса снялась с матча с Соболенко, Гауфф вышла в 1/4 финала, Потапова, Жабер выбыли
Вероника Кудерметова проиграла Елене Рыбакиной во втором круге в Штутгарте.
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на отказе Паулы Бадосы.
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Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
15 – 21 апреля 2024
WTA 500
Призовой фонд – 802 237 долларов
Крытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 17 апреля, 19.20
- Дата проведения
- 17 апреля, 23.45
- Дата проведения
- 18 апреля, 18.30
- Дата проведения
- 18 апреля, 13.40
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.30
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.10
- Дата проведения
- 18 апреля, 21.00
- Дата проведения
- 18 апреля, 16.30
Лена возмещает аннулированные билеты.
И ещё - рановато Рыбакиной на грунте встречаться с Швентек, лучше злую Кудерметову натравить. Но судя по всему Рыбакина заберёт.
Пройдя российский этап, остальных нежно затопчет.