Штутгарт (WTA). Швентек играет с Мертенс, Кудерметова уступила Рыбакиной, Бадоса снялась с матча с Соболенко, Гауфф вышла в 1/4 финала, Потапова, Жабер выбыли

Теги результаты WTA Porsche Tennis Grand Prix Теннис

Вероника Кудерметова проиграла Елене Рыбакиной во втором круге в Штутгарте.

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на отказе Паулы Бадосы.

Сетка здесь.

Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

15 – 21 апреля 2024

WTA 500

Призовой фонд – 802 237 долларов

Крытые корты, грунт

Второй круг

Коко Гауфф (США) Саша Викери (США)
6:3|4:6|7:5
Дата проведения
17 апреля, 19.20
Онлайн матча

 

Паула Бадоса (Испания) Арина Соболенко (Беларусь)
6:7|6:4|3:3
Дата проведения
17 апреля, 23.45
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Элиза Мертенс (Бельгия)
4:1
Дата проведения
18 апреля, 18.30
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан) Вероника Кудерметова (Россия)
7:6|1:6|6:4
Дата проведения
18 апреля, 13.40
Онлайн матча

 

Эмма Радукану (Великобритания) Линда Носкова (Чехия)
Дата проведения
18 апреля, 19.30
Онлайн матча

 

Маркета Вондроушова (Чехия) Анастасия Потапова (Россия)
7:6|6:1
Дата проведения
18 апреля, 15.10
Онлайн матча

 

Циньвэнь Чжэн (Китай) Марта Костюк (Украина)
Дата проведения
18 апреля, 21.00
Онлайн матча

 

Жасмин Паолини (Италия) Онс Жабер (Тунис)
7:6|6:4
Дата проведения
18 апреля, 16.30
Онлайн матча
51 комментарий
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С Победой, Елена Рыбакина!!!
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У меня такое впечатление, что при наличии таланта, Бадоса ни ментально ни физически не тянет профессиональный теннис.
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Соболенко не чувствует ракетку и мяч, Бадоза напротив очень легко обрабатывает даже сильные удары соперницы и точно переправляет их куда следует. Психи и громкие огорчения беларуске не помогают.
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Бадоса очень хорошо играла,. Жаль, что травма помешала дойти до победы.
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Соболенко опять с подружкой играет
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Ответ Dym86
Тяжело! Веронике нужны очки, чтобы попасть на олимпиаду и нужно набираться уверенности! Рыбакиной набирать уверенность на грунте и очки в борьбе за #1!
В общем, пусть победит сильнейшая)))
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+2
Ответ dimon 2.0
бадоса была бы не бадосой если бы матч с соболем закончился по другому. или сливает в одну калитку или игра пошла....снимается. ну фигово тебе - че на турнир едешь ???
Пробовать, ну и, конечно, за деньгами едешь.
+3
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+2
Ответ checker
Ника должна забирать этот матч.. и играет лучше, и заряжена по-полной.. Лена как-то очень индиферентно играет..
Она просто сливала второй сет
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Ответ Доминик
Наши бездарности как всегда повылетали в первом-втором кругах. Чуть более-менее топовый состав - и их сдувает ветром 😂😂😂
"чуть более-менее" - это надеюсь не про Лену Рыбакину))) 4-ю ракетку...
+3
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Ответ SaltyRose
А контрактов нет крупных, чтобы стать лицом/амбассадором, как Швентек или Радукану, не видят перспективы маркетологи.
Ну они обе сначала выиграли шлемы, прежде чем стали маркетинговоуспешными
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Ответ Dym86
Зато в роликах на Ютубе она в топ 10 самых красивых теннисисток ща всю историю :) а если серьезно, это печально, что она постоянно на травмах :(
А контрактов нет крупных, чтобы стать лицом/амбассадором, как Швентек или Радукану, не видят перспективы маркетологи.
+1
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+1
Недолго музыка играла для Жабер)
+2
-1
+1
Ответ SaltyRose
У меня такое впечатление, что при наличии таланта, Бадоса ни ментально ни физически не тянет профессиональный теннис.
Зато в роликах на Ютубе она в топ 10 самых красивых теннисисток ща всю историю :) а если серьезно, это печально, что она постоянно на травмах :(
+1
0
+1
Ну наконец то сыграем с Паолини!
Лена возмещает аннулированные билеты.
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+1
Ответ Eugenie Nation
Смотрю траур у Арины уже закончился
а был ли мальчик....
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Ответ Доминик
... и отлетела как пробка.
Как пробка это свип с баранками. Тут три сета было. и отлетала как раз Рыба во втором со свистом.
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Ответ Dym86
Да! Веронике сейчас чуть нужнее, но думаю Рыбакина выиграет.
Классно обе играют)
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Ответ дендробиум
Ну Рыбакина - это самый топ на данный момент. И Кудер достойно с ней играла.
... и отлетела как пробка.
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Ответ Sawka-promakawka
Классно обе играют)
Да, приятно смотреть! Минус, что изматывают друг друга!
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Ответ Dym86
Да, приятно смотреть! Минус, что изматывают друг друга!
У Лены первый матч, не сильно измотается)))
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Ответ Jefri AG
То есть раз ты не можешь определиться, получается что Рыбакина и Кудерметова у тебя примерно наравне в плане симпатий, оо... Мне вот вроде бы надо болеть за последнюю, всё-таки Рыбакина главная конкурентка Швентек в её половине. Но не могу болеть за Кудерметову даже из практических соображений, стойкая антипатия.
Мне нравится как она играет и считаю, что у нее хороший потенциал. Периодически побеждая топов она это подтверждает. Менталка ток сильно подводит! Хотел бы, чтобы она на олимпиаду попала, на грунте - может.
И ещё - рановато Рыбакиной на грунте встречаться с Швентек, лучше злую Кудерметову натравить. Но судя по всему Рыбакина заберёт.
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Ответ Jefri AG
Рыбакина сливает второй сет как в полуфинале против Азаренко, новая тактика?)
У - Уверенность в себе :)
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Ответ Доминик
Наши бездарности как всегда повылетали в первом-втором кругах. Чуть более-менее топовый состав - и их сдувает ветром 😂😂😂
Ну Рыбакина - это самый топ на данный момент. И Кудер достойно с ней играла.
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Ответ Jefri AG
Рыбакина сливает второй сет как в полуфинале против Азаренко, новая тактика?)
эта тактика такая старая, что удивительно, что кто-то из молодых ею еще пользуется :)
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Ответ Sawka-promakawka
В общем, пусть победит сильнейшая)))
Да! Веронике сейчас чуть нужнее, но думаю Рыбакина выиграет.
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Ответ SaltyRose
Пробовать, ну и, конечно, за деньгами едешь.
Не хочет быть на шее у Циципаса ))
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Ответ Waytoworld St
Гауфф потихоньку превращается в классическую клушу из ВТА, для которой выигрывать свои подачи - табу. Может конечно она ощущает себя не слишком презентабельный на фоне своей массивной сородчицы и потому лажает, но количество ненужных ошибок говорит о том, что форма не ахти. Виккери - это не теннисистка, а бейсболиста низкого разряда, но ей уже удается бодаться с дрищухой. Ох уж эта старость 2004 года рождения)
Ну Саша вчера играла на максимуме своём,, в том же матче против Корнеевой на АО 2024 она так классно не играла
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Жабер в этом году выиграла всего 3 матча, все очень плохо, и вчера должна была проигрывать если бы у Александровой психоз не случился
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Посмотрел хайлайты. Такая куча подарков от Рыбакиной, условная Калинская давно бы воспользовалась.
Пройдя российский этап, остальных нежно затопчет.
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Наши бездарности как всегда повылетали в первом-втором кругах. Чуть более-менее топовый состав - и их сдувает ветром 😂😂😂
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