Тарасова о словах мэра Парижа: «Удивляет, что мэр такого города говорит подобную гадость и дрянь. Мы всегда ездили во Францию и будем ездить»

Татьяна Тарасова назвала слова мэра Парижа о россиянах на Олимпиаде «дрянью».

Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам из России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024.

«Удивляет, что мэр такого города говорит подобную гадость и дрянь. Мы всегда ездили во Францию и будем ездить, а французский народ всегда нам рад. Это то, что я знаю, вижу и чувствую.

Считаю, такие люди, как Идальго, не должны занимать столь высокие должности. А те российские спортсмены, кто все-таки поедет на Олимпиаду, на подобные заявления обращать внимания не будут. Уже ко всему готовы», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.