Тарасова о словах мэра Парижа: «Удивляет, что мэр такого города говорит подобную гадость и дрянь. Мы всегда ездили во Францию и будем ездить»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Париж-2024 контент Анн Идальго Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала слова мэра Парижа о россиянах на Олимпиаде «дрянью».

Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам из России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024.

«Удивляет, что мэр такого города говорит подобную гадость и дрянь. Мы всегда ездили во Францию и будем ездить, а французский народ всегда нам рад. Это то, что я знаю, вижу и чувствую.

Считаю, такие люди, как Идальго, не должны занимать столь высокие должности. А те российские спортсмены, кто все-таки поедет на Олимпиаду, на подобные заявления обращать внимания не будут. Уже ко всему готовы», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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21 комментарий
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Медведев и прочие ему подобные склоняют всех распоследними словами, покрывают трехэтажным матом и грозятся превратить полмира в радиоактивный пепел. Российсий истеблишмент: "Вроде всё нормально".
Мэр Парижа говорит, что на Олимпиаде не будут рады российским и белорусским спортсменам. Российский истеблишмент: "ЫАЫАЫАЫАЫАЫ!!!!"
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Совсем уже рехнулась? Как можно ездить туда, куда не пускают?
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Ответ Barry_Cadny
Совсем уже рехнулась? Как можно ездить туда, куда не пускают?
В смысле не пускают? Россиян массово разворачивают в европейских аэропортах?
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Бабулька несмолчала.Поедет назло мэру
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Баба Таня: «Мы всегда ездили во Францию закупаться барахлом в бутиках и будем ездить»
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Ответ kdmi1986
В Беларуси есть деревня Париж - туда тебе и дорога
Шутки шутками, но несмотря на всю политическую повестку, Франция лучше всех выдаёт россиянам шенгенские визы и на более длительный срок)
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Ответ Alex1104
А Тарасова предлагала?
Она одной шайки-лейки команда и на всё кивает гривой, ака лошадь, которой предложили яблоко.
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Сколько дней уже этой Идальго икается ?
Вот и Тарасова на ночь не даст уснуть недалёкой мэрше :)
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Непонятно чему Тарасова удивляется. По сути что мэр Парижа, что Тарасова, что всякие депутаты и эксперты занимаются одним и тем же. С той лишь разницей что в данном случае европеец пробует таким образом поднять свой рейтинг среди низов (избирателей), а его рос. оппоненты – среди верхов (власти).
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Ответ Barry_Cadny
Совсем уже рехнулась? Как можно ездить туда, куда не пускают?
Это не компетенция градоначальника, а вот уменьшить количество палаток бездомных это ее прямая обязанность, всё таки внешние приличия надо соблюдать.
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