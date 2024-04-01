«Барыс» обратится в КХЛ по поводу сохранения текущих сроков сезона: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана»

Теги ИИХФ Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Барыс ЧМ по хоккею Федерация хоккея Казахстана календарь Борис Иванищев Sports.ru – Казахстан Хоккей

«Барыс» обратится в КХЛ по поводу сохранения текущих сроков сезона.

«В конце прошлой недели состоялся Совет директоров Лиги, на котором были утверждены новые предельные сроки проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ.

При рассмотрении вопроса о продлении предстоящих сезонов до 31 мая, вероятно, не учитывалось, что система «Барыса» является базовым клубом для подготовки игроков сборных команд Республики Казахстан всех уровней.

К тому же некоторые игроки сборной Казахстана сейчас выступают в других клубах КХЛ. А чемпионаты мира под эгидой Международной федерации хоккея в элитном дивизионе проводятся как раз в майский период. Сборы для подготовки к данному турниру начинаются в середине апреля.

Продление сезона до 31 мая для «Барыса» и всего казахстанского хоккея влечет за собой определенные риски. При формировании национальной сборной тренерский штаб может остаться без ведущих хоккеистов. Поэтому мы будем обращаться в лигу с вопросом о сохранении сроков сезона в текущем виде», – сообщил генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев. 

Александр Медведев: «КХЛ приняла решение играть в мае. Они забыли, что «Барыс» в мае играет на ЧМ? В Казахстане трудно собрать сборную без этих хоккеистов»

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43 комментария
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Судя по последним сезонам Барыс успеет освободиться к ЧМ
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А они в плей-офф собрались? 😁
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А че в НХЛ в свое время не писали? Когда Антропов и ко играли:)
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Ну снимитесь с КХЛ и играйте в чемпионате Казахстана, посмотрите, как будут развиваться местные игроки в чемпионате без иностранцев)
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А как система базового клуба помогает сборной Казахстана? Лига,в первую очередь,должна учитывать свои интересы,а не сборных
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Тогда и Динамо Минск и Барыс уйдут из кхл и вернется Наша всем любимая суперлига + куньлунь...
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Да, давайте все команды дружно изменят свои планы ради одной, не выходящей в плей-офф
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Ответ gans.gans.73
Тогда и Динамо Минск и Барыс уйдут из кхл и вернется Наша всем любимая суперлига + куньлунь...
Минск то не уйдет пока.
А если вдруг сборные вернутся, то ч думаю и календарь могут вернуть
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У Барыса за всю историю в КХЛ потолок - 2й раунд. 2й раунд они гарантированно закончат до ЧМ ИИХФ.

Последние 2 сезона Барыс вообще в плей-офф не попадает. Неужели настолько в кайф заканчивать сезон в феврале?
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может свалят наконец-то
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Ответ Иван Кузнецов
А почему мы должны думать об подготовки других сборных??? У нас своя сборная, у них своя. Пусть в своей лиге выступают и там права качают.
Потому что это не ваша внутренняя лига
+13
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+7
А почему мы должны думать об подготовки других сборных??? У нас своя сборная, у них своя. Пусть в своей лиге выступают и там права качают.
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В лиге огромное количество команд, но мы обязательно подстроимся под слабую команду, обеспечивающую псевдомеждународный статус.
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Ну уж если на то пошло, то Барысом можно и пожертвовать. Пусть в лиге Казахстана тогда играют
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Да нахрен они нужны тогда? Обращаются они ещё куда-то
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Ответ norg
Как РФ на ОИ? )
Не бойся, барыска успеет к чм освободиться
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Сколько раз Барыс играл в поздних раундах КГ?) с таким руководством никакая помощь от КХЛ не поможет казахстанскому хоккею
+4
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Ответ Иван Буренков
А как система базового клуба помогает сборной Казахстана? Лига,в первую очередь,должна учитывать свои интересы,а не сборных
Провал снгшные федерации пугает куда больше, чем отсутствие успехов.
+3
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+3
Ну отвалится Барыс и ладно. Югру можно на их место поставить
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Они че, до финала решили дойти в следующем году? Даже Амур не такой смелый 😁
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Надо Куньлунь, СКА и Барыс выделить в отдельный дивизион. В плейофф КХЛ не играть но в регулярке участвовать в качестве приглашенных звезд. Заканчивать можно хоть в марте, будет полтора месяца подготовиться к чемпионату мира. А армейцы смогут во всеоружии подойти к мегасерии Беларусь-25. Куньлунь? Ну им в принципе похрен когда заканчивать, где играть и с кем. И остальным на них тоже......
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Кто не рискует - тот не пьет кумыс
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Пусть валят и суньвынь с собой прихватят. Эта серия будет легендарной
+1
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О Кунь Луне тоже не подумали выходит
+1
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Опыта будет больше.
+2
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Ответ norg
Потому что это не ваша внутренняя лига
Мы пахали, сказала муха сидя на быке. Так вот этот барсик муха для Нашей лиги. Можете валить, только непонятно куда
+1
0
+1
Ответ gans.gans.73
Тогда и Динамо Минск и Барыс уйдут из кхл и вернется Наша всем любимая суперлига + куньлунь...
А чем была плоха Суперлига?
+9
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+1
Пора бы уже перестать братьям казахам бороться за невидимые трофеи ЧМ, а сосредоточится на КХЛ, развитии внутреннего чемпионата. А медали второго эшелона надо брать и с теми кто есть, не первый год замужем.
+7
-6
+1
болельщики хотели чтобы их сборная была представлена этническими Казахами, а таких для игры на уровне КХЛ просто нет - по-моему все сходится😁
Барыс с легионерами в борьбе за кубок (или за плей-офф), сборная Казахстана в борьбе за выход в группу А - такая хоккейная весна👌🏽
+3
-2
+1
Да Барыс игроков освободит как раз под старт ЧМ , что за нервы )
+2
-2
0
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