«Барыс» обратится в КХЛ по поводу сохранения текущих сроков сезона: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана»

«Барыс» обратится в КХЛ по поводу сохранения текущих сроков сезона.

«В конце прошлой недели состоялся Совет директоров Лиги, на котором были утверждены новые предельные сроки проведения чемпионатов и МХЛ.

При рассмотрении вопроса о продлении предстоящих сезонов до 31 мая, вероятно, не учитывалось, что система « » является базовым клубом для подготовки игроков сборных команд Республики Казахстан всех уровней.

К тому же некоторые игроки сборной Казахстана сейчас выступают в других клубах КХЛ. А чемпионаты мира под эгидой Международной федерации хоккея в элитном дивизионе проводятся как раз в майский период. Сборы для подготовки к данному турниру начинаются в середине апреля.

Продление сезона до 31 мая для «Барыса» и всего казахстанского хоккея влечет за собой определенные риски. При формировании национальной сборной тренерский штаб может остаться без ведущих хоккеистов. Поэтому мы будем обращаться в лигу с вопросом о сохранении сроков сезона в текущем виде», – сообщил генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев.

Александр Медведев: «КХЛ приняла решение играть в мае. Они забыли, что «Барыс» в мае играет на ЧМ? В Казахстане трудно собрать сборную без этих хоккеистов»