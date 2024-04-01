«Барыс» обратится в КХЛ по поводу сохранения текущих сроков сезона: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана»
«Барыс» обратится в КХЛ по поводу сохранения текущих сроков сезона.
«В конце прошлой недели состоялся Совет директоров Лиги, на котором были утверждены новые предельные сроки проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ.
При рассмотрении вопроса о продлении предстоящих сезонов до 31 мая, вероятно, не учитывалось, что система «Барыса» является базовым клубом для подготовки игроков сборных команд Республики Казахстан всех уровней.
К тому же некоторые игроки сборной Казахстана сейчас выступают в других клубах КХЛ. А чемпионаты мира под эгидой Международной федерации хоккея в элитном дивизионе проводятся как раз в майский период. Сборы для подготовки к данному турниру начинаются в середине апреля.
Продление сезона до 31 мая для «Барыса» и всего казахстанского хоккея влечет за собой определенные риски. При формировании национальной сборной тренерский штаб может остаться без ведущих хоккеистов. Поэтому мы будем обращаться в лигу с вопросом о сохранении сроков сезона в текущем виде», – сообщил генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев.
Александр Медведев: «КХЛ приняла решение играть в мае. Они забыли, что «Барыс» в мае играет на ЧМ? В Казахстане трудно собрать сборную без этих хоккеистов»
А если вдруг сборные вернутся, то ч думаю и календарь могут вернуть
Последние 2 сезона Барыс вообще в плей-офф не попадает. Неужели настолько в кайф заканчивать сезон в феврале?
Барыс с легионерами в борьбе за кубок (или за плей-офф), сборная Казахстана в борьбе за выход в группу А - такая хоккейная весна👌🏽