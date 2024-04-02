НБА. «Чикаго» сыграет с «Атлантой, «Новый Орлеан» примет «Финикс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Чикаго» сыграет с «Атлантой». «Новый Орлеан» примет «Финикс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.