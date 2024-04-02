НБА. «Чикаго» сыграет с «Атлантой, «Новый Орлеан» примет «Финикс» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Детройт Индиана Мемфис Бруклин Новый Орлеан Орландо Финикс Портленд НБА Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Чикаго» сыграет с «Атлантой». «Новый Орлеан» примет «Финикс».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Бруклин
Дата проведения
2 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Шарлотт – Бостон
Дата проведения
2 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Орландо – Портленд
Дата проведения
2 апреля, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Детройт – Мемфис
Дата проведения
2 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Атланта
Дата проведения
2 апреля, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Финикс
Дата проведения
2 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

9 комментариев
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У ПТБ 9 поражений в ряд, сегодня будет 10. САС своими победами приблизили соблазн усиленно танчить Шарлотт и Портленд. Может они вообще 17 игр проиграют до конца сезона. Выйдет семья Биллапса, болельщики и массажисты, но только не игроки способные одержать победу. Просто нагло сливают игры. Адам Сильвер зато штрафует Даллас какой-нибудь за такое. Я до сих пор этого не понимаю.
+4
0
+4
Ответ Nbw77785
День унылый. Только Финикс-НОП имеет важность.
Разве Детройт - Мемфис не топ вывеска? Сложно представить более ожидаемое противостояние
+3
0
+3
Ответ Nbw77785
День унылый. Только Финикс-НОП имеет важность.
Чикаго-Атланта репетиция плей-ин. Я понимаю, что это самая слабая пара из всех будущих участников, но всё же.
+2
0
+2
Хотелось бы, чтобы Шарлот кого-нибудь выиграли в ближайшее время, а то так САС придётся все оставшиеся игры сливать. И так в последней 3их на лавку посадили....
+1
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+1
Чикаго-Атланта - репетиция плэй-инн. Детройт-Мемфис - просто суперматч.
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