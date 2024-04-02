Тарасов отразил 45 бросков «Колорадо» из 46 и стал 1-й звездой матча. Победа – 8-я в сезоне
Даниил Тарасов отразил 45 из 46 бросков «Колорадо» и стал 1-й звездой матча.
«Коламбус» обыграл «Эвеланш» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Победа стала для 25-летнего россиянина 8-й в текущем сезоне.
Всего он провел 23 игры за «Блю Джекетс» (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,14).
Что характерно, единственную шайбу Колорадо забросили нижние звенья как раз после наброса и подправления на пятачке.