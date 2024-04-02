Тарасов отразил 45 бросков «Колорадо» из 46 и стал 1-й звездой матча. Победа – 8-я в сезоне

Даниил Тарасов отразил 45 из 46 бросков «Колорадо» и стал 1-й звездой матча.

« » обыграл «Эвеланш» (4:1) в матче регулярного чемпионата .

Победа стала для 25-летнего россиянина 8-й в текущем сезоне.

Всего он провел 23 игры за «Блю Джекетс» (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,14).