Тарасов отразил 45 бросков «Колорадо» из 46 и стал 1-й звездой матча. Победа – 8-я в сезоне

Теги Коламбус Колорадо НХЛ Даниил Тарасов Хоккей

Даниил Тарасов отразил 45 из 46 бросков «Колорадо» и стал 1-й звездой матча.

«Коламбус» обыграл «Эвеланш» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Победа стала для 25-летнего россиянина 8-й в текущем сезоне. 

Всего он провел 23 игры за «Блю Джекетс» (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,14). 

3 комментария
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так это классика хоккея. Маккиннон с Рантаненом могут бегать как угодно быстро, пасовать как угодно точно и нанести хоть 50 бросков по девяткам - но без столба на пятачке, который будет загораживать обзор вратарю и перехватывать все шайбы в радиусе 10 метров, это все впустую. Что жакеты и продемонстрировали.

Что характерно, единственную шайбу Колорадо забросили нижние звенья как раз после наброса и подправления на пятачке.
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посильная помощь Кучерову в погоне за Арт Росс
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Молодчик Даниил !
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