Михаил Кравец: «Удивляют высказывания, что «Авангард» сплотился. Команда просто так заняла 2-е место и прошла первый раунд? Звягин должен был помогать в сплочении»
Михаил Кравец прокомментировал ситуацию с увольнением из «Авангарда».
Михаил Кравец покинул пост главного тренера омского клуба после поражения со счетом 0:7 (0-2) во второй игре серии с «Локомотивом» в Кубке Гагарина.
«Авангард» под руководством исполняющего обязанности Сергея Звягина смог сравнять счет, но уступил железнодорожникам в семи матчах (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.
Ранее стало известно, что бывший помощник Кравца Звягин подписал новый контракт с «Авангардом» на два года.
«Знаете, меня очень удивляют последние высказывания, что команда сплотилась, что команда собралась, как все здорово. Вы мне скажите, целый сезон – 68 матчей регулярного чемпионата и пять игр плей-офф – сплочения не было?
Это просто так команда заняла второе место и прошла первый раунд? Давайте честно говорить об этом, не стесняться. То есть это все было просто так? И самое высокое сплочение пришло потом?
Человек был моим помощником. Да, должен был тоже помогать в этом сплочении. Если вспомнить серию с «Локомотивом», то можно сказать, что я тоже ее не проиграл. Мне не дали возможности ее завершить. Это факты.
Неизвестно, конечно, как бы она закончилась, но это факты. Но и факт, что «Авангард» дальше не прошел. Факт, что в первой игре счет тоже был 1:1 и случайное падение Киселевича привело к пропущенному голу», – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Так что не надо тут показывать себя высококвалифицированным тренером
И кстати никто в упор не хочет признавать, что Локо в этом году просто машина, которая реально может забрать Чашку
И кстати, если бы товарищ Кравец не выбирал себе соперника, специально слив концовку сезона, то никакого бы Локо не было. Был бы Амур и хрен его знает как бы там повернулось. Или в этом тоже не тренер виноват?
Правильно сделали что выперли этого приспособленца, неправильно что так поздно.
Почти 2 полных сезона в сильном клубе, неплохие регулярки и при этом как пацана сначала Казань год назад, а теперь 1:9 в двух матчах от Ярославля, причём дома.
В общем иногда полезно в зеркало посмотреть :)
Надеюсь Кравец прочитает мои комментарии, Болельщика со стажем.
В первой игре нашу команду опустили ниже плинтуса суди, особенно показателен , когда 8 человек локомотива были на льду , не уладили.
Главный тренер должен был как минимум пригасить полосатого и разобраться, показывая команде , что они не брошены.
Во второй игре ты проигрываешь в чистую, ну возит тайм аут, но поменяй вратаря после 3го а не в конце.
А он что делал, он просто стоял и смотрел.
Спасибо конечно за регулярку.
Третье- ваша ошибка общая и Звягина после вас, ну как можно ставить на решающее большинство в центр сбрасывания Пьянова????
Вы хот статистику выбранных сбрасываний вы смотрите своей команды ????!!!!
Это просто позорные ошибки, или что то мы не знаем, может вам надо было эту серию проиграть????