Михаил Кравец: «Удивляют высказывания, что «Авангард» сплотился. Команда просто так заняла 2-е место и прошла первый раунд? Звягин должен был помогать в сплочении»

Теги Авангард Сергей Звягин КХЛ Кубок Гагарина Богдан Киселевич Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал ситуацию с увольнением из «Авангарда».

Михаил Кравец покинул пост главного тренера омского клуба после поражения со счетом 0:7 (0-2) во второй игре серии с «Локомотивом» в Кубке Гагарина. 

«Авангард» под руководством исполняющего обязанности Сергея Звягина смог сравнять счет, но уступил железнодорожникам в семи матчах (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина. 

Ранее стало известно, что бывший помощник Кравца Звягин подписал новый контракт с «Авангардом» на два года.

«Знаете, меня очень удивляют последние высказывания, что команда сплотилась, что команда собралась, как все здорово. Вы мне скажите, целый сезон – 68 матчей регулярного чемпионата и пять игр плей-офф – сплочения не было?

Это просто так команда заняла второе место и прошла первый раунд? Давайте честно говорить об этом, не стесняться. То есть это все было просто так? И самое высокое сплочение пришло потом?

Человек был моим помощником. Да, должен был тоже помогать в этом сплочении. Если вспомнить серию с «Локомотивом», то можно сказать, что я тоже ее не проиграл. Мне не дали возможности ее завершить. Это факты.

Неизвестно, конечно, как бы она закончилась, но это факты. Но и факт, что «Авангард» дальше не прошел. Факт, что в первой игре счет тоже был 1:1 и случайное падение Киселевича привело к пропущенному голу», – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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49 комментариев
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Ну Кравец в принципе прав. Но руководство решило так. Не красиво, но что поделать. Падение Кисилевича не случайное, он с самого начала сезона просто пасажир в команде, непонятно для чего его ставили, наигрывали бы молодого из ястребов, толку было бы больше.
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Кравца давно хотели скинуть и всё-таки не удержались, зацепившись за 7-0 в последний момент. По Звягину пока есть большие сомнения, да и странно давать ему сразу контракт на 2 года. Видимо, для Курьянова удобный кандидат.
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Ответ Ыжык
Руководство решило все правильно, но только поздно. Кравца нужно было выгонять еще в начале сезона. Потерянное время. И полная неготовность к ПО.
Я конечно не фанат Кравца, но что-то подсказывает, что ещё более потерянное время началось сейчас, с назначением Звягина.
+29
-2
+27
Кравец показал что он не способен к изменению плана на игру по ходу встречи, Это показал прошлый плей-офф против Ак Барсе, где Авангард не раз вёл в две шайбы, это показало вторая игра.
Так что не надо тут показывать себя высококвалифицированным тренером
+11
-1
+10
Обидели Кравца, прям с такой обидой высказался.
+10
-2
+8
У Кравца не было бы такой реакции и он многое бы опустил, если бы хоть кто-то после седьмого матча поблагодарил его за сезон. Вот это я тоже не понял. По-моему даже Звягин не упомянул. А нужно было.
+11
-3
+8
Слили, к бабке не ходи
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+6
Пошла вода горячая
+5
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+5
Ответ Ыжык
Руководство решило все правильно, но только поздно. Кравца нужно было выгонять еще в начале сезона. Потерянное время. И полная неготовность к ПО.
Конечно правильно… Зарядили Кравца, чтоб свои задницы прикрыть, чтоб их не пнули под зад, после поражения 0:7 от Локо. Это же тренер во всем виноват, вот они и уволили плохого его такого!!! Я хотел бы высказаться немножко по другому, да только наврядли спортс пропустит!
И кстати никто в упор не хочет признавать, что Локо в этом году просто машина, которая реально может забрать Чашку
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Кравец прав, и не надо все валить на него, локомотив был сильнее, думаю Звягина ждёт такая же судьба.
+7
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Может и не стоило это сливать в общественность но по сути он прав
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Ответ dinm 8
один другого подсидел,а кравец теперь все помои на звягина выливает.
Никаких помоев он не льёт и врятли будет, не тот человек. Это от типов типа Ротенберга ждать можно но не от Кравеца.
+7
-3
+4
Ответ Центр116
Конечно правильно… Зарядили Кравца, чтоб свои задницы прикрыть, чтоб их не пнули под зад, после поражения 0:7 от Локо. Это же тренер во всем виноват, вот они и уволили плохого его такого!!! Я хотел бы высказаться немножко по другому, да только наврядли спортс пропустит! И кстати никто в упор не хочет признавать, что Локо в этом году просто машина, которая реально может забрать Чашку
Да что так будет все адекватные говорили ещё с самого начала сезона. Все так и произошло. Это именно тренер виноват. А руководство виновато что не видело этого раньше. Тот же Крылов не хотел подписывать Кравеца. И не подписал бы, если бы ему дали работать.
И кстати, если бы товарищ Кравец не выбирал себе соперника, специально слив концовку сезона, то никакого бы Локо не было. Был бы Амур и хрен его знает как бы там повернулось. Или в этом тоже не тренер виноват?
Правильно сделали что выперли этого приспособленца, неправильно что так поздно.
+5
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Нормальная реакция от Кравца
+4
-1
+3
Ну как сказать... Пока команда весь сезон идёт в лидерах, без длинных серий поражений, держать раздевалку легко, даже если у тренера с кем-то есть трения и недопонимания. А вот когда начинаются игровые проблемы - всё сразу и всплывает.
+3
0
+3
С Кравцом поступили неправильно, это факт! Повесили все косяки на него и выгнали. А почему не выгнали за Демченко, с которым продлили контракт в мае прошлого года, за Шулака, ну и естественно за Валю "45 миллионов" Пьянова. Что-то никого из менеджеров на мороз не отправили. Но вот на Звягина Кравец зря гонит, я не думаю, что он его подсижыаал
+3
0
+3
Ответ вован63
Кравец прав, и не надо все валить на него, локомотив был сильнее, думаю Звягина ждёт такая же судьба.
Такая судьба ждет ВСЕХ, даже двукратных подряд обладателей КГ!
+3
0
+3
Звягина у руля Авангарда не оставят. Но и Кравцу найти работу будет очень трудно, а я думаю , что невозможно .
+4
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Неужели после снятия с должности М.Кравеца руководство команды предполагало кардинально изменить ход неудачно складывающейся серии? Да М.Кравец не супер тренер, но он честный и порядочный человек и поступать с ним таким образом просто некрасиво. На мой взгляд С. Звягина ждет такая же участь после первых неудач.
+2
0
+2
Ответ Kenshin
Ну Кравец в принципе прав. Но руководство решило так. Не красиво, но что поделать. Падение Кисилевича не случайное, он с самого начала сезона просто пасажир в команде, непонятно для чего его ставили, наигрывали бы молодого из ястребов, толку было бы больше.
Руководство решило все правильно, но только поздно. Кравца нужно было выгонять еще в начале сезона. Потерянное время. И полная неготовность к ПО.
+8
-6
+2
Ответ Ыжык
Руководство решило все правильно, но только поздно. Кравца нужно было выгонять еще в начале сезона. Потерянное время. И полная неготовность к ПО.
А со 2-м местом как быть? Вина тренера, что не первое или 10-е, или что?
+2
0
+2
Ответ grek087
У Кравца не было бы такой реакции и он многое бы опустил, если бы хоть кто-то после седьмого матча поблагодарил его за сезон. Вот это я тоже не понял. По-моему даже Звягин не упомянул. А нужно было.
Валерию Константиновичу руководство даже спасибо не сказало.
+1
0
+1
Ответ grek087
У Кравца не было бы такой реакции и он многое бы опустил, если бы хоть кто-то после седьмого матча поблагодарил его за сезон. Вот это я тоже не понял. По-моему даже Звягин не упомянул. А нужно было.
вот это правильно. но это на нас похоже
+2
-1
+1
Ответ Kenshin
Ну Кравец в принципе прав. Но руководство решило так. Не красиво, но что поделать. Падение Кисилевича не случайное, он с самого начала сезона просто пасажир в команде, непонятно для чего его ставили, наигрывали бы молодого из ястребов, толку было бы больше.
На счёт Киселевча полностью согласен, просто ноль, даже было иногда такое впечатление, а я специально обращал внимание на его игру, что он "засланный казачок", такое вытворял, что в Вхл он не нужен.
+1
0
+1
Ответ Ыжык
Да что так будет все адекватные говорили ещё с самого начала сезона. Все так и произошло. Это именно тренер виноват. А руководство виновато что не видело этого раньше. Тот же Крылов не хотел подписывать Кравеца. И не подписал бы, если бы ему дали работать. И кстати, если бы товарищ Кравец не выбирал себе соперника, специально слив концовку сезона, то никакого бы Локо не было. Был бы Амур и хрен его знает как бы там повернулось. Или в этом тоже не тренер виноват? Правильно сделали что выперли этого приспособленца, неправильно что так поздно.
Тренер решал с кем играть в по? Один единственный? Ты реально в это веришь? ))
+1
0
+1
Ответ viktorpavlov70
Я конечно не фанат Кравца, но что-то подсказывает, что ещё более потерянное время началось сейчас, с назначением Звягина.
Я не знаю как получится со Звягиным. Руководство просто решило не заморачиваться. И я собственно за то что бы перемены начинать именно там. Но Кравца гнать нужно было давным давно. В этом я абсолютно точно уверен
+2
-1
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это другое (с)
+2
-1
+1
О, там будет полная версия интервью. Понятно, что у Кравеца бомбит и теперь со следующим клубом помимо Амура будет принципиально обыграть Авангард, но.

Почти 2 полных сезона в сильном клубе, неплохие регулярки и при этом как пацана сначала Казань год назад, а теперь 1:9 в двух матчах от Ярославля, причём дома.

В общем иногда полезно в зеркало посмотреть :)
+8
-7
+1
Вы знайте, я скажу свое время, как болельщик находившиеся на этих матчах.
Надеюсь Кравец прочитает мои комментарии, Болельщика со стажем.
В первой игре нашу команду опустили ниже плинтуса суди, особенно показателен , когда 8 человек локомотива были на льду , не уладили.
Главный тренер должен был как минимум пригасить полосатого и разобраться, показывая команде , что они не брошены.
Во второй игре ты проигрываешь в чистую, ну возит тайм аут, но поменяй вратаря после 3го а не в конце.
А он что делал, он просто стоял и смотрел.
Спасибо конечно за регулярку.
Третье- ваша ошибка общая и Звягина после вас, ну как можно ставить на решающее большинство в центр сбрасывания Пьянова????
Вы хот статистику выбранных сбрасываний вы смотрите своей команды ????!!!!
Это просто позорные ошибки, или что то мы не знаем, может вам надо было эту серию проиграть????
+5
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+1
Так, по-моему, и не было разговоров, ни от болельщиков, ни от хоккеистов, что при Кравце сплочения не было. Звягин сплотил команду после внезапной отставки главного, это да. Рассыпаться-то легко могли. Об этом речь была. А вот эти шпильки в адрес Звягина и Киселевича неприятны.
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