Михаил Кравец: «Удивляют высказывания, что «Авангард» сплотился. Команда просто так заняла 2-е место и прошла первый раунд? Звягин должен был помогать в сплочении»

Михаил Кравец прокомментировал ситуацию с увольнением из «Авангарда».

Михаил Кравец покинул пост главного тренера омского клуба после поражения со счетом 0:7 (0-2) во второй игре серии с «Локомотивом» в Кубке Гагарина.

«Авангард» под руководством исполняющего обязанности Сергея Звягина смог сравнять счет, но уступил железнодорожникам в семи матчах (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что бывший помощник Кравца Звягин подписал новый контракт с «Авангардом» на два года.

«Знаете, меня очень удивляют последние высказывания, что команда сплотилась, что команда собралась, как все здорово. Вы мне скажите, целый сезон – 68 матчей регулярного чемпионата и пять игр плей-офф – сплочения не было?

Это просто так команда заняла второе место и прошла первый раунд? Давайте честно говорить об этом, не стесняться. То есть это все было просто так? И самое высокое сплочение пришло потом?

Человек был моим помощником. Да, должен был тоже помогать в этом сплочении. Если вспомнить серию с «Локомотивом», то можно сказать, что я тоже ее не проиграл. Мне не дали возможности ее завершить. Это факты.

Неизвестно, конечно, как бы она закончилась, но это факты. Но и факт, что «Авангард» дальше не прошел. Факт, что в первой игре счет тоже был 1:1 и случайное падение Киселевича привело к пропущенному голу», – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.