Владеющая «Ф-1» «Либерти Медиа» приобрела MotoGP

Теги бизнес чемпионат мира MotoGP Формула-1 чемпионат мира по Супербайку Кармело Эспелета Moto2 деньги Авто

«Либерти Медиа» объявила о покупке чемпионата мира по мотогонкам MotoGP.

«Дорна» – компания, которой принадлежат права на MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE и чемпионат мира по Супербайку, сохранит независимое управление, однако будет принадлежать «Либерти Медиа». Американская организация уже владеет «Формулой-1».

Исполнительным директором «Дорны» останется Кармело Эспелета, возглавляющий фирму с 1994 года.

Сообщается, что сделка обошлась «Либерти Медиа» примерно в 4,5 миллиарда долларов.

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9 комментариев
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Американская организация уже владеет «Формулой-1» - бред же. у них только коммерческие права, причем права истекут лет через 80 )
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ждем 10 этапов в США
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С 1 апреля.
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Такие слухи ходят последние недели, так что даже если это новость 1 апреля и хохма, она может оказаться правдой в итоге.
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Думаю стоит ждать в ближайшие лет 10-15 появления второго Джона Сёртиса
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Можно начинать поминать? Или подождем пока?
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Ответ Игорь Горшков
С 1 апреля.
Если бы. Это фактическое объявление о сделке просто с задержкой. Профильные ресурсы писали, что сделка была закрыта перед Гран-при Катара - стартом сезона, объявлять не хотели из-за возможных терок с Еврокомиссией.
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Ответ M93
Если бы. Это фактическое объявление о сделке просто с задержкой. Профильные ресурсы писали, что сделка была закрыта перед Гран-при Катара - стартом сезона, объявлять не хотели из-за возможных терок с Еврокомиссией.
Плохая шутка, оказалось... не следил, там грид герлс ещё остались? Или это как раз первое, что Либерти уничтожит?
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Ответ Игорь Горшков
Плохая шутка, оказалось... не следил, там грид герлс ещё остались? Или это как раз первое, что Либерти уничтожит?
В Ф1 грид герлс "ушли" ещё при Берни
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