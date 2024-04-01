Владеющая «Ф-1» «Либерти Медиа» приобрела MotoGP

«Либерти Медиа» объявила о покупке чемпионата мира по мотогонкам MotoGP.

«Дорна» – компания, которой принадлежат права на MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE и чемпионат мира по Супербайку, сохранит независимое управление, однако будет принадлежать «Либерти Медиа». Американская организация уже владеет «Формулой-1».

Исполнительным директором «Дорны» останется Кармело Эспелета, возглавляющий фирму с 1994 года.

Сообщается, что сделка обошлась «Либерти Медиа» примерно в 4,5 миллиарда долларов.

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