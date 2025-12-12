Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике похвалил голкипера команды Матвея Сафонова.
Российский вратарь сыграл в двух матчах французского клуба подряд и не пропустил от «Ренна»(5:0) и «Атлетика» (0:0).
13 декабря «ПСЖ» сыграет на выезде против «Меца» в рамках Лиги 1.
– Пошел ли на пользу Люке Шевалье пропуск двух матчей?
– У него была небольшая травма. В пятницу он тренировался в обычном режиме.
Но мы также увидели в деле Матвея Сафонова, который показал свой уровень. Мы очень довольны. Он продемонстрировал свой профессионализм и характер. У нас три топ-вратаря.
– Сможет ли Сафонов побороться за место основного вратаря команды?
– Зависит от обстоятельств. Я уверен во всех трех вратарях. Важно знать, что они готовы. Сафонов это показал! Посмотрим завтра, – сказал Луис Энрике.