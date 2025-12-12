Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»

Луис Энрике: Матвей Сафонов показал уровень – мы довольны.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике похвалил голкипера команды Матвея Сафонова .

Российский вратарь сыграл в двух матчах французского клуба подряд и не пропустил от «Ренна»(5:0) и «Атлетика» (0:0).

13 декабря «ПСЖ» сыграет на выезде против «Меца» в рамках Лиги 1.

– Пошел ли на пользу Люке Шевалье пропуск двух матчей?

– У него была небольшая травма. В пятницу он тренировался в обычном режиме.

Но мы также увидели в деле Матвея Сафонова, который показал свой уровень. Мы очень довольны. Он продемонстрировал свой профессионализм и характер. У нас три топ-вратаря.

– Сможет ли Сафонов побороться за место основного вратаря команды?

– Зависит от обстоятельств. Я уверен во всех трех вратарях. Важно знать, что они готовы. Сафонов это показал! Посмотрим завтра, – сказал Луис Энрике .