Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Торонто» и был заменен
Сергей Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Торонто» и был заменен.
«Флорида» уступила «Лифс» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский вратарь отразил 11 бросков из 16 за два периода и был заменен при счете 1:5.
На третий период вышел Энтони Столарц и отразил 6 бросков из 6 (последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота).
Поражение было записано на счет Бобровского, оно стало для него 6-м в последних 7 играх.
В 54 матчах в текущей регулярке у Сергея 33 победы при 91,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,46. Матч с 5 пропущенными шайбами стал для него вторым в этом сезоне.