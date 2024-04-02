Сергей Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Торонто» и был заменен.

« » уступила «Лифс» (4:6) в матче регулярного чемпионата .

Российский вратарь отразил 11 бросков из 16 за два периода и был заменен при счете 1:5.

На третий период вышел и отразил 6 бросков из 6 (последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота).

Поражение было записано на счет Бобровского, оно стало для него 6-м в последних 7 играх.

В 54 матчах в текущей регулярке у 33 победы при 91,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,46. Матч с 5 пропущенными шайбами стал для него вторым в этом сезоне.