Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Торонто» и был заменен

Теги Торонто Флорида Сергей Бобровский НХЛ Энтони Столарц Хоккей

Сергей Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Торонто» и был заменен.

«Флорида» уступила «Лифс» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский вратарь отразил 11 бросков из 16 за два периода и был заменен при счете 1:5.

На третий период вышел Энтони Столарц и отразил 6 бросков из 6 (последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота).

Поражение было записано на счет Бобровского, оно стало для него 6-м в последних 7 играх. 

В 54 матчах в текущей регулярке у Сергея 33 победы при 91,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,46. Матч с 5 пропущенными шайбами стал для него вторым в этом сезоне. 

3 комментария
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На расстрел отдали вратаря.
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