Матч «Спартак» – «Зенит» посетят около 30 тысяч болельщиков: «Ажиотаж высокий»

Игру «Спартака» и «Зенита» в Москве посетят около 30 тысяч болельщиков.

В среду, 3 апреля, «Спартак» примет « » в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Ажиотаж высокий. Ожидаем около 30 тысяч болельщиков», – рассказал глава пресс-службы « » .

Матч на « » начнется в 20:30 по московскому времени. На игру не нужна карта болельщика (Fan ID).