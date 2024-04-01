Матч «Спартак» – «Зенит» посетят около 30 тысяч болельщиков: «Ажиотаж высокий»
Игру «Спартака» и «Зенита» в Москве посетят около 30 тысяч болельщиков.
В среду, 3 апреля, «Спартак» примет «Зенит» в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Ажиотаж высокий. Ожидаем около 30 тысяч болельщиков», – рассказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Матч на «Лукойл Арене» начнется в 20:30 по московскому времени. На игру не нужна карта болельщика (Fan ID).
Изначально на этот матч: а) не действуют сезонные абонементы, б) поставили высокий ценник на билеты даже на трибуну D за воротами (1500), а цены на трибуну А и С на уровне цены на ЛЧ! И ладно, бы команда игру показывала, но её нет!
Я бы не сказал что ажиотаж высокий
Зачем так напрягаться то?
это уже какой-то приговор российскому футболу
А в Питере ещё больше будет , прекрасно!