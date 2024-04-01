Матч «Спартак» – «Зенит» посетят около 30 тысяч болельщиков: «Ажиотаж высокий»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Лукойл Арена Дмитрий Зеленов Футбол

Игру «Спартака» и «Зенита» в Москве посетят около 30 тысяч болельщиков.

В среду, 3 апреля, «Спартак» примет «Зенит» в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Ажиотаж высокий. Ожидаем около 30 тысяч болельщиков», – рассказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Матч на «Лукойл Арене» начнется в 20:30 по московскому времени. На игру не нужна карта болельщика (Fan ID).

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34 комментария
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Враньё! Билетов на портале полно! Клуб заваливает спамом через все ресурсы, пытаясь достигнуть этой самой планки в 30 тысяч!
Изначально на этот матч: а) не действуют сезонные абонементы, б) поставили высокий ценник на билеты даже на трибуну D за воротами (1500), а цены на трибуну А и С на уровне цены на ЛЧ! И ладно, бы команда игру показывала, но её нет!
+57
-8
+49
"Ажиотаж высокий" ахаха, Господи какой стыд. В многомиллионном городе на матч двух самых популярных команд приходит каких-то 30к человек, и это называют высоким ажиотажем. Куда там Германии, где на матчи второй лиги по сто тысяч набирается
+51
-20
+31
30 тысяч без Фан Айди?
Я бы не сказал что ажиотаж высокий
+31
-3
+28
Ответ Оригинальный Ник
"Ажиотаж высокий" ахаха, Господи какой стыд. В многомиллионном городе на матч двух самых популярных команд приходит каких-то 30к человек, и это называют высоким ажиотажем. Куда там Германии, где на матчи второй лиги по сто тысяч набирается
1. Рабочий день, после работы не все могут приехать. 2. Ситуация в Москве напряжённая, поэтому 30 тысяч, это вполне нормально.
+33
-10
+23
Ответ Zlodimir
Враньё! Билетов на портале полно! Клуб заваливает спамом через все ресурсы, пытаясь достигнуть этой самой планки в 30 тысяч! Изначально на этот матч: а) не действуют сезонные абонементы, б) поставили высокий ценник на билеты даже на трибуну D за воротами (1500), а цены на трибуну А и С на уровне цены на ЛЧ! И ладно, бы команда игру показывала, но её нет!
Т.е. вы хотите сказать, что руководство клуба делает все возможное, чтобы заработать на матче с клубом, согласно мнению многих из ваших товарищей на сайте, не является раздражителем?
Зачем так напрягаться то?
+24
-11
+13
Ответ Искандар Халиков
1. Рабочий день, после работы не все могут приехать. 2. Ситуация в Москве напряжённая, поэтому 30 тысяч, это вполне нормально.
45000 на Зенит-Динамо вечером в рабочий день. Правда, Петербург не Москва...
+15
-2
+13
на спартак-зенит без fanid не ожидается аншлаг? при прогнозе в +17?

это уже какой-то приговор российскому футболу
+17
-6
+11
Ответ Zlodimir
Враньё! Билетов на портале полно! Клуб заваливает спамом через все ресурсы, пытаясь достигнуть этой самой планки в 30 тысяч! Изначально на этот матч: а) не действуют сезонные абонементы, б) поставили высокий ценник на билеты даже на трибуну D за воротами (1500), а цены на трибуну А и С на уровне цены на ЛЧ! И ладно, бы команда игру показывала, но её нет!
С Краснодаром в кубке брал билеты по 2600. На эти же места с Зенитом 4500. Wtf??
+12
-2
+10
Круто. Надеюсь пошумят знатно💪
+11
-3
+8
Ответ Оригинальный Ник
"Ажиотаж высокий" ахаха, Господи какой стыд. В многомиллионном городе на матч двух самых популярных команд приходит каких-то 30к человек, и это называют высоким ажиотажем. Куда там Германии, где на матчи второй лиги по сто тысяч набирается
Причем здесь Германия? И где в Германии стадионы на 100 тысяч? А в Болгарии сколько ходит?
+7
-3
+4
Ответ Zlodimir
Враньё! Билетов на портале полно! Клуб заваливает спамом через все ресурсы, пытаясь достигнуть этой самой планки в 30 тысяч! Изначально на этот матч: а) не действуют сезонные абонементы, б) поставили высокий ценник на билеты даже на трибуну D за воротами (1500), а цены на трибуну А и С на уровне цены на ЛЧ! И ладно, бы команда игру показывала, но её нет!
Только по абонементу 20% скидка и еще 50% денариями можно оплатить,на С за 1800 покупал!!!
+4
0
+4
Ответ ruy9obryb590
С Краснодаром в кубке брал билеты по 2600. На эти же места с Зенитом 4500. Wtf??
Просто матч с непринципиальным соперником))
+9
-5
+4
Ответ Vadim Medvedev
на спартак-зенит без fanid не ожидается аншлаг? при прогнозе в +17? это уже какой-то приговор российскому футболу
Народу не совсем до футбола, не на вылет даже...
+6
-3
+3
Ответ HRYNDEL
Как завизжат минуте на двадцатой после жёлтой карточки , которая игру сломала!!!
Смотри сам не заквакай после игры!
+2
0
+2
Ответ Доктор Верховцев
Это просто легендарное спартаковское безразличие! Им безразлично, пойдут люди за бешенные деньги или нет.
Если снизить цены, то на количестве проданных билетов больше поднять можно, но куда уж им такое понять...
+2
0
+2
Обе команды не могут найти свою игру после перерыва. На первый взгляд больше проблем у спартаковцев, но в игре между питерцами и москвичами превалируют эмоции . Да и матч в столице. Потому, до самого конца будет интересно!
+1
0
+1
Ну и хорошо! Даже по телевизору приятно смотреть на полные трибуны!
А в Питере ещё больше будет , прекрасно!
+3
-2
+1
Ответ Искандар Халиков
1. Рабочий день, после работы не все могут приехать. 2. Ситуация в Москве напряжённая, поэтому 30 тысяч, это вполне нормально.
А на надо было напрягать и фануйди вводить
+3
-2
+1
Ответ Оригинальный Ник
"Ажиотаж высокий" ахаха, Господи какой стыд. В многомиллионном городе на матч двух самых популярных команд приходит каких-то 30к человек, и это называют высоким ажиотажем. Куда там Германии, где на матчи второй лиги по сто тысяч набирается
Много таких, кто после 12 часов работы захочет ещё и на футбол идти, смотреть на нынешнее безволие от Спартака?Команда откровенно сливает тренера и не хочет играть. Я бы даже бесплатно не пошёл. Тем более, у многих до сих пор бойкот. Я вот сгонял на матч с Уралом, исплевался от уровня брака и пофигизма отдельных игроков. Тем более после Крокуса, обстановка так себе, возле стадиона много вооружённых полицейских, чувствуется тревожность. Даже все туалеты от стадиона поставили в 300 метрах от забора, а то и дальше.
+3
-2
+1
Ответ Оригинальный Ник
"Ажиотаж высокий" ахаха, Господи какой стыд. В многомиллионном городе на матч двух самых популярных команд приходит каких-то 30к человек, и это называют высоким ажиотажем. Куда там Германии, где на матчи второй лиги по сто тысяч набирается
Что сейчас смешного? 2х недель после трагедии не прошло. У людей особого желания банально в магазин нет идти.
+2
-1
+1
Ответ Aleksey Yashin
30 тысяч без Фан Айди? Я бы не сказал что ажиотаж высокий
У движа бойкот, а работягам домой хочется после работы, а не шизить. Плюс время позднее, как людям из регионов домой добираться?
+1
0
+1
Ответ Данко Лазович
Просто матч с непринципиальным соперником))
Это просто легендарное спартаковское безразличие! Им безразлично, пойдут люди за бешенные деньги или нет.
+2
-1
+1
Ответ Zlodimir
Враньё! Билетов на портале полно! Клуб заваливает спамом через все ресурсы, пытаясь достигнуть этой самой планки в 30 тысяч! Изначально на этот матч: а) не действуют сезонные абонементы, б) поставили высокий ценник на билеты даже на трибуну D за воротами (1500), а цены на трибуну А и С на уровне цены на ЛЧ! И ладно, бы команда игру показывала, но её нет!
Не в деньгах счастье,а в победе !
+1
0
+1
Спасибо фан айди, что "создал" такой ажиотаж
+3
-2
+1
Как никак вторая после Реала по популярности в Москве команда приезжает )
+4
-4
0
Ответ Zlodimir
Враньё! Билетов на портале полно! Клуб заваливает спамом через все ресурсы, пытаясь достигнуть этой самой планки в 30 тысяч! Изначально на этот матч: а) не действуют сезонные абонементы, б) поставили высокий ценник на билеты даже на трибуну D за воротами (1500), а цены на трибуну А и С на уровне цены на ЛЧ! И ладно, бы команда игру показывала, но её нет!
На Южной трибуне 7 секторов с дешёвыми билетами. 1500 р. Остальные выкуплены. Есть от 3800 на Востоке до 5200 на Западе ещё.
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
В Москве на Зенит всегда аншлаги. ))
+4
-4
0
Первоапрельская шутка, что ли?
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0
0
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