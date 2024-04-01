Карасев назначен на матч «Спартак» – «Зенит» в Кубке России. Он обслужит игру команд 3-й раз в сезоне

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Химки Андрей Фисенко премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Балтика Ахмат Урал СКА Хабаровск Юрий Баскаков Эдуард Малый Владислав Безбородов Оренбург Сергей Карасев Андрей Бутенко Сергей Лапочкин Виталий Мешков Роман Сафьян Игорь Демешко Максим Гаврилин Валерий Данченко Дмитрий Мосякин Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Алексей Лунев Николай Еремин Владимир Москалев Кирилл Левников Алексей Стипиди Роман Усачев Андрей Веретешкин Евгений Буланов Егор Болховитин Иван Сиденков Артем Чистяков Сергей Цыганок Павел Кукуян Артем Любимов Антон Фролов судья Рафаэль Шафеев Вера Опейкина Футбол

РФС назначил судей на матчи Фонбет Кубка России на этой неделе.

Путь РПЛ

1/2 финала. Первые матчи

3 апреля (среда)

«Балтика» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.

Путь регионов

1/4 финала. 2-й этап

2 апреля (вторник)

«СКА Хабаровск» – «Динамо»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Артем Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Химки» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Зуев.

3 апреля (среда)

«Урал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

4 апреля (четверг)

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Рафаэль Шафеев; AВАР – Владимир Москалев; инспектор – Андрей Бутенко.

Отметим, что Карасев обслуживал матчи «Зенита» и «Спартака» в 5-м и 19-м турах РПЛ.

59 комментариев
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С матчем в Петербурге, кстати, справился изумительно.

p.s. На нашем сайте принято наших рефери поливать ушатами грязи, но на фоне своих английских и испанских коллег они очень даже бодро смотрятся
+25
-3
+22
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
"Ручной" Кукуян,сидя на ВАР, подсказал,что Барриоса надо удалять в матче с Динамо и отменил вам чистый гол,назначив пенальти,который ещё нужно было забить.
+21
-7
+14
Ответ Андрей Лубянков
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣
+13
-2
+11
Ответ Андрей Лубянков
Комментарий скрыт
Спартак топят, вы серьёзно? 😅😅🤣🤣
+6
0
+6
Ответ Дмитрий9779
"Ручной" Кукуян,сидя на ВАР, подсказал,что Барриоса надо удалять в матче с Динамо и отменил вам чистый гол,назначив пенальти,который ещё нужно было забить.
Зря отвечаешь, бесполезно)
+11
-5
+6
Ответ Катя СПб
Объясните, плиз, это заговор или нет? Я запуталась.
Тот матч отсудил очень достойно
+6
-2
+4
Ответ Mihail0910
Комментарий удален модератором
Тебе-то откуда знать про мужское внимание. Ведь ты не женщина. Но и не мужчина. Так, что-то посредине. Нечто, которое набрасывается на всех безо всякого повода.
+7
-4
+3
Ответ Лев Бабенко
С матчем в Петербурге, кстати, справился изумительно. p.s. На нашем сайте принято наших рефери поливать ушатами грязи, но на фоне своих английских и испанских коллег они очень даже бодро смотрятся
На фоне английских и испанских коллег даже фонарный столб смотрится отлично
+3
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Ответ Доктор Броманталь
Думаю пытаются по максимуму использовать этот ресурс. Гильермо Абаскаль: «Бог подсказывает мне стартовый состав. Как он решает – делаем то же самое» Гильермо Абаскаль рассказал, что Бог помогает ему тренировать «Спартак». «Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то – чего-то плохого, навредить. Стартовый состав подсказывает мне Бог. Как он решает – мы делаем то же самое», – сказал главный тренер красно-белых Абаскаль перед матчем с «Уралом».
Кстати, народную мудрость "На Бога надейся, а сам не плошай" никто не отменял.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Слова "перед матчем с Уралом" в этом тексте рассмотреть не смог?
А почему ты считаешь что Спартак должен был обыгрывать Урал ? Возможно без поддержки Бога проиграли бы.
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Ответ Доктор Броманталь
А почему ты считаешь что Спартак должен был обыгрывать Урал ? Возможно без поддержки Бога проиграли бы.
Домашняя ничья с Уралом это верх надежд болельщиков Спартака?
+1
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Ответ Лев Бабенко
С матчем в Петербурге, кстати, справился изумительно. p.s. На нашем сайте принято наших рефери поливать ушатами грязи, но на фоне своих английских и испанских коллег они очень даже бодро смотрятся
согласен!
+3
-2
+1
Ответ Максим Дергунов
Среди болельщиков Зенита принято считать, что болельщики КБ ноют по поводу судейства. Могу точно сказать, что в некоторых матчах между Зенитом и Спартаком судейство было в пользу Питера
Аналогично могу сказать, что судейство иногда было и в пользу Спартака. Но мы не кричали о заговоре.
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Ответ Катя СПб
Почём берете за предсказание? ))
Бесплатно, зато и ответственности никакой если не сбудется.
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Ответ Доктор Броманталь
После похода руководства Спартака в храм Бог на стороне Спартака.
Этот поход после матча с Уралом был что ли?
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Ответ Злодей Спб
Угадаю исход матча по фамилии судьи (с) Ничья 100%. Возможно даже безголевая.
Ставлю на красную в конце игры из-за потасовки
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Ответ Доктор Броманталь
После похода руководства Спартака в храм Бог на стороне Спартака.
У Зенита все бразильцы - католики, а Абаскаль не нашему богу молится! Так что посмотрим...
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Этот поход после матча с Уралом был что ли?
Именно так.

Руководство «Спартака» посетило освящение храма рядом с «Лукойл-Ареной». Его совершил патриарх Кирилл

Руководство «Спартака» сходило в церковь после игры с «Уралом» (0:0).

Как пишет «РБ Спорт», председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и гендиректор Олег Малышев посетили Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм на бывшем Тушинском аэрополе, на берегу Москвы-реки, был заложен 10 лет назад. Он находится примерно в километре от стадиона.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А откуда уверенность , что всего за один поход в храм удалось замолить все грехи?
Думаю пытаются по максимуму использовать этот ресурс.

Гильермо Абаскаль: «Бог подсказывает мне стартовый состав. Как он решает – делаем то же самое»

Гильермо Абаскаль рассказал, что Бог помогает ему тренировать «Спартак».

«Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то – чего-то плохого, навредить.

Стартовый состав подсказывает мне Бог. Как он решает – мы делаем то же самое», – сказал главный тренер красно-белых Абаскаль перед матчем с «Уралом».
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Ответ Катя СПб
Объясните, плиз, это заговор или нет? Я запуталась.
Заговор однозначно, но не ясно против кого!
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Ответ Алексей Мясников
У Зенита все бразильцы - католики, а Абаскаль не нашему богу молится! Так что посмотрим...
А Абаскаль кто ? Он тоже католик.
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Ответ Доктор Броманталь
А Абаскаль кто ? Он тоже католик.
Гильермо Абаскаль: "Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога..."
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Ответ Доктор Броманталь
После похода руководства Спартака в храм Бог на стороне Спартака.
Бог ненавидит всех одинаково.
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Фиолетово, кто там судит Спартак, карась или ещё какая щука. Главное, не пускайте ржавого на стадион, заприте его на базе, тогда будет шанс
Да какой же цирк без клоуна? На него как раз все идут.
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Ответ Stas Politik
Честно, искренне жаль судей. Против них открывают настоящую войну в СМИ, вызывают на полиграфы за какие-либо ошибки. А хорошее судейство воспринимается всеми, как должное.
Хорошее судейство и должно восприниматься как должное. Судит же не сталевар или плотник, а профессиональный футбольный судья. Но говорить "спасибо" за хорошее судейство надо обязательно.
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Ответ Катя СПб
Много кто судил достойно, как и не достойно. Но общественность заранее знает заговор или нет. Вот я и пытаюсь уточнить.
Ты не уточнить пытаешься, а набросить на вентилятор )
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Ответ Катя СПб
Аналогично могу сказать, что судейство иногда было и в пользу Спартака. Но мы не кричали о заговоре.
Не кричали ???)))
Т.е не вы кричали всегда про всесильного Симоняна, когда весь рос футбол под Питерскими чиновниками ?))
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Красиво умыла! 👍👍👍
А то ))
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Ответ Катя СПб
Да ты знаток. Откуда вещаешь? Интернет дали?
Комментарий удален модератором
Ответ Геннадий Крылов
Комментарий удален модератором
Какой в этом вообще должен быть смысл?
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