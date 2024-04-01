Карасев назначен на матч «Спартак» – «Зенит» в Кубке России. Он обслужит игру команд 3-й раз в сезоне
РФС назначил судей на матчи Фонбет Кубка России на этой неделе.
Путь РПЛ
1/2 финала. Первые матчи
3 апреля (среда)
«Балтика» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.
Путь регионов
1/4 финала. 2-й этап
2 апреля (вторник)
«СКА Хабаровск» – «Динамо»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Артем Любимов; инспектор – Эдуард Малый.
«Химки» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Зуев.
3 апреля (среда)
«Урал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.
4 апреля (четверг)
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Рафаэль Шафеев; AВАР – Владимир Москалев; инспектор – Андрей Бутенко.
Отметим, что Карасев обслуживал матчи «Зенита» и «Спартака» в 5-м и 19-м турах РПЛ.
p.s. На нашем сайте принято наших рефери поливать ушатами грязи, но на фоне своих английских и испанских коллег они очень даже бодро смотрятся
Руководство «Спартака» посетило освящение храма рядом с «Лукойл-Ареной». Его совершил патриарх Кирилл
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«Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то – чего-то плохого, навредить.
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Т.е не вы кричали всегда про всесильного Симоняна, когда весь рос футбол под Питерскими чиновниками ?))