Карасев назначен на матч «Спартак» – «Зенит» в Кубке России. Он обслужит игру команд 3-й раз в сезоне

РФС назначил судей на матчи Фонбет Кубка России на этой неделе.

Путь РПЛ

1/2 финала. Первые матчи

3 апреля (среда)

«Балтика» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.

Путь регионов

1/4 финала. 2-й этап

2 апреля (вторник)

«СКА Хабаровск» – «Динамо»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Артем Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Химки» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Зуев.

3 апреля (среда)

«Урал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

4 апреля (четверг)

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Рафаэль Шафеев; AВАР – Владимир Москалев; инспектор – Андрей Бутенко.

Отметим, что Карасев обслуживал матчи «Зенита» и «Спартака» в 5-м и 19-м турах РПЛ.