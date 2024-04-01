Кравец о его тактике в «Авангарде»: «По такой схеме играют «Тампа», «Детройт», «Аризона». Она приносила результат! Мы пропустили много – вопросы к Звягину»
Михаил Кравец считает, что его система приносила результат «Авангарду».
Специалист был уволен с поста главного тренера команды после поражения 0:7 от «Локомотива» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет стал 0-2 в серии.
Под руководством Сергея Звягина, который также являлся тренером вратарей, «Авангард» отыгрался с 1-3 в серии, но проиграл 0:2 в седьмом матче.
– Как вы относитесь к разговорам, что «Авангард» начал вытягивать серию, перейдя от схемы Кравца к схеме Хартли?
– Если объяснять на профессиональном языке, то я в этом сезоне ставил схему «1-1-3».
По такой схеме в НХЛ играют, например, «Тампа-Бэй», «Детройт», «Аризона»… То есть многие команды придерживаются этой системы.
Мы ее тоже начали прививать. И она приносила успех, особенно в домашних матчах. Потом были какие-то неудачи. Но мы перестраивались, учились, вместе добавляли.
Я считаю, что за три дня вернуться к старой системе… Честно говоря, не понимаю, почему ее все время называют схемой Хартли. «1-2-2» – это система, по которой играют многие команды. Неправильно называть ее уникальной.
Почему мы в прошлом сезоне играли по схеме «1-2-2»? Потому что в «Авангарде» было много игроков, которые в этой системе выступали раньше. Когда я пришел, то не стал все перестраивать. Понимал, что уже это поздно.
Но когда я пришел после Дмитрия Рябыкина, то исправил все звенья, тренировки. А вот систему оставил ту же. В этом сезоне из прошлого «Авангарда» остались четыре-пять человек. И мы решили внедрить в команду более современную систему.
И она приносила результат! Мы победили в 43 матчах – это рекорд! Мы забили 211 голов. Это тоже клубный рекорд в чемпионатах КХЛ.
Мы и пропустили много (181). Но здесь есть вопросы к тренеру по вратарям. Хотя об этом никто не говорит, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Только Динамо 0-4,а Ава 3-4
Кравец худший тренер Авангарда на равные с Канарейкиным.
Вот если бы он эту тему поднял - тут можно было бы согласиться. Потому что пенсионер Проскуряков это не усиление, а с Хомченко просто фартануло.
В остальном по старой традиции, берем ненужное: ненужный Динамо Бойков, ненужный Витязю Абросимов, ненужные не знаю кому Чмыхов и Беляев, ненужный Спартаку Верба, ненужный Торпедо Венгрыжановский, ненужный Ак Барсу Жафяров и т.д.
Но виноват Звягин :)