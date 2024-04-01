Кравец о его тактике в «Авангарде»: «По такой схеме играют «Тампа», «Детройт», «Аризона». Она приносила результат! Мы пропустили много – вопросы к Звягину»

Теги Авангард Тампа-Бэй Детройт Аризона Сергей Звягин Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Матч ТВ Хоккей

Михаил Кравец считает, что его система приносила результат «Авангарду».

Специалист был уволен с поста главного тренера команды после поражения 0:7 от «Локомотива» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет стал 0-2 в серии.

Под руководством Сергея Звягина, который также являлся тренером вратарей, «Авангард» отыгрался с 1-3 в серии, но проиграл 0:2 в седьмом матче.

– Как вы относитесь к разговорам, что «Авангард» начал вытягивать серию, перейдя от схемы Кравца к схеме Хартли?

– Если объяснять на профессиональном языке, то я в этом сезоне ставил схему «1-1-3».

По такой схеме в НХЛ играют, например, «Тампа-Бэй», «Детройт», «Аризона»… То есть многие команды придерживаются этой системы.

Мы ее тоже начали прививать. И она приносила успех, особенно в домашних матчах. Потом были какие-то неудачи. Но мы перестраивались, учились, вместе добавляли.

Я считаю, что за три дня вернуться к старой системе… Честно говоря, не понимаю, почему ее все время называют схемой Хартли. «1-2-2» – это система, по которой играют многие команды. Неправильно называть ее уникальной.

Почему мы в прошлом сезоне играли по схеме «1-2-2»? Потому что в «Авангарде» было много игроков, которые в этой системе выступали раньше. Когда я пришел, то не стал все перестраивать. Понимал, что уже это поздно.

Но когда я пришел после Дмитрия Рябыкина, то исправил все звенья, тренировки. А вот систему оставил ту же. В этом сезоне из прошлого «Авангарда» остались четыре-пять человек. И мы решили внедрить в команду более современную систему.

И она приносила результат! Мы победили в 43 матчах – это рекорд! Мы забили 211 голов. Это тоже клубный рекорд в чемпионатах КХЛ.

Мы и пропустили много (181). Но здесь есть вопросы к тренеру по вратарям. Хотя об этом никто не говорит, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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32 комментария
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В последнем абзаце некрасиво уколол коллегу... Понятно что обидно. Но это уже подло... Тем более не факт что при Звягине команда заиграет и его не выкинут точно так же. Опыта у него мало, состав врятли соберут звездный, а требовать будут минимум финал... Так что...
+30
-8
+22
Аризона и Детройт, которые сто лет в плей-офф не попадали. Впрочем, это уже совсем другая история :)
+16
-1
+15
Ответ Kenshin
В последнем абзаце некрасиво уколол коллегу... Понятно что обидно. Но это уже подло... Тем более не факт что при Звягине команда заиграет и его не выкинут точно так же. Опыта у него мало, состав врятли соберут звездный, а требовать будут минимум финал... Так что...
тут подлого нет ничего, он просто привёл статистику....
+16
-2
+14
Говномет он знатно рассчехлил
+13
-1
+12
Ответ Kenshin
В последнем абзаце некрасиво уколол коллегу... Понятно что обидно. Но это уже подло... Тем более не факт что при Звягине команда заиграет и его не выкинут точно так же. Опыта у него мало, состав врятли соберут звездный, а требовать будут минимум финал... Так что...
Выкинут до плова. Это интервью тоже так себе, но коней не меняют на переправе. Тоже сделали героя из Звягина. Серию в 7-м матче просрал! Дома!
+12
-3
+9
Да хватит уже. После драки кулаками не машут!
+10
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+7
В разнос Кравец пошел. Понятно, что с ним некрасиво расстались, но как-то так получается у него "вы все дураки, и не лечитесь, одна я в белом пальто стою красивая". И помощники не те, и вратари. Все делал правильно, остальные только палки в колеса вставляли, получается. Рекорды в регулярке - это, конечно, хорошо, но тут немалая заслуга и календаря, в котором стало больше матчей. Да и ведь не за регулярку увольняли-то.
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Но к звягину реально есть вопросы. Он столько лет в клубе,но реально качественного вратаря не было, у всех какие- то косяки. Но больше вопросов было к кравцу, думали что он физрук и пора снимать по ходу сезона😬
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Когда тренер начинает снимать с себя ответственность и переводить стрелки по какому то из неотъемлемых компонентов игры, то делаешь вывод что Кравца убрали правильно, пусть и очень эмоционально.
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Зря он так, сор из избы не нужно выносить. Ему обидно, он чувствует несправедливость, это понятно, но это разговоры для кухни...
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Как-то совсем уже по-скотски к своему коллеге. Вратари были никакие, но и Хомченко, и Мишуров прогрессировали. Вопросы при 1 голе за 2 игры наверное к атаке? Глилой человечек этот Кравец
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Извините,но у вас вратари были максимум уровня 2 раунда,как у Динамо
Только Динамо 0-4,а Ава 3-4
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К тренеру по вратарям? А кто автор трусливой тактики, когда вся инициатива отдавалась сопернику? Это не по твоей ли указке команда вообще переставала идти вперёд и проигрывала периоды по броскам 19:1, 20:3? Это не ты укатывал Буше и Ткачева по пол часа за матч, потому что остальные от твоего тренерства деградировали?
Кравец худший тренер Авангарда на равные с Канарейкиным.
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Очень подленько, низкий комментарий
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они вели себя с ним как ублюдки
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Про Звягина некрасиво. Неустраивает - меняй.
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А вообще удивительно, что Кравец прошёлся по всем, кроме менеджмента - игроки, тренеры, предшественник. А вот слабо задать открытый вопрос, например, Курьянову - где нормальные защитники и где нормальные вратари? Или кто-то считает, что Шарипзянов-Чистяков это хорошо, а дальше лишь бы ростер занять?

Вот если бы он эту тему поднял - тут можно было бы согласиться. Потому что пенсионер Проскуряков это не усиление, а с Хомченко просто фартануло.

В остальном по старой традиции, берем ненужное: ненужный Динамо Бойков, ненужный Витязю Абросимов, ненужные не знаю кому Чмыхов и Беляев, ненужный Спартаку Верба, ненужный Торпедо Венгрыжановский, ненужный Ак Барсу Жафяров и т.д.

Но виноват Звягин :)
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Любая подлость рано или поздно возвращается к хозяину). Схема не предполагает игру в обороне? Вратари пускали много бабочек?
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Ответ Hola Hola
В разнос Кравец пошел. Понятно, что с ним некрасиво расстались, но как-то так получается у него "вы все дураки, и не лечитесь, одна я в белом пальто стою красивая". И помощники не те, и вратари. Все делал правильно, остальные только палки в колеса вставляли, получается. Рекорды в регулярке - это, конечно, хорошо, но тут немалая заслуга и календаря, в котором стало больше матчей. Да и ведь не за регулярку увольняли-то.
И антиреаорды...так много ещё никогда не пропускали...
+1
0
+1
Ответ Hola Hola
В разнос Кравец пошел. Понятно, что с ним некрасиво расстались, но как-то так получается у него "вы все дураки, и не лечитесь, одна я в белом пальто стою красивая". И помощники не те, и вратари. Все делал правильно, остальные только палки в колеса вставляли, получается. Рекорды в регулярке - это, конечно, хорошо, но тут немалая заслуга и календаря, в котором стало больше матчей. Да и ведь не за регулярку увольняли-то.
всё правильно говорит. и после его ухода серию просрали в чём тогда был смысл? если б дали до конца сезона провести тогда и можно было бы на него всё сваливать, а так не известно как бы при нём серия закончилась. седьмой матч сыграли ещё хуже чем первый.
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Вина бывает часто в пропущенных голах не только на вратарях, но и на защитниках и нападающих , которые в этот момент находились на льду ! С чьих ошибок начальных игроков Авангарда были забиты голы Каюмова и Берёзкина ? С ошибок защитника ,капитана команды !
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Ответ Габорик
Аризона и Детройт, которые сто лет в плей-офф не попадали. Впрочем, это уже совсем другая история :)
Ну, к слову сказать, СКА частенько играет по схемам Виктора Тихонова времен рижского "Динамо"(особенно вход в чужую зону) и иногда по системе ЦСКА конца 1980-х, что дает результат в целом. Однако против финской модели или комбинированной (которую использовал Юрзинов-старший) подобные концепты уже генерально бессильны.
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