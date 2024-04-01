Владимир Крикунов: «СКА надо позволить Ротенбергу спокойно работать дальше. Он ставит интересный хоккей, при нем прогрессируют молодые»

Теги Локомотив СКА травмы Игорь Никитин Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Педан Роман Ротенберг Борна Рендулич Владимир Алистров Чемпионат.com Александр Никишин Хоккей

Владимир Крикунов рассказал об игре СКА под руководством Романа Ротенберга.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.

Ранее стало известно, что тренерский штаб СКА начал подготовку к новому сезону.

«Построить чемпионскую команду за один сезон очень сложно. Сейчас все хвалят «Локомотив» Игоря Никитина, но давайте не будем забывать, что в Ярославле строят эту команду три сезона, и не факт, что в этом году достигнут желаемого результата.

В СКА прошлым летом серьезно обновили состав, сделали ставку на скоростную игру. Даже по старту регулярки было видно, как непросто дается перестройка, но уже к ноябрю армейцы набрали ход.

В декабре-феврале СКА точно был самой сильной командой КХЛ на тот момент – играли агрессивно, много забивали, мало пропускали. При этом лучшие матчи проводили против лидеров. Одна серия из шести побед над ЦСКА чего стоит! Да и против того же «Локомотива» петербуржцы играли удачно.

Конечно, в плей-офф СКА не показал всего, на что способен, но тут действительно здорово помешали травмы.

Александр Никишин сейчас с отрывом лучший защитник КХЛ. А ведь армейцы потеряли еще и надежного Педана. Алистров и Рендулич тоже серьезные потери для большинства и скоростных атак. Уверен, что с ними в составе СКА выступил бы в плей-офф лучше.

Уверен, руководству СКА надо просто позволить Роману Ротенбергу спокойно работать дальше. Он ставит интересный хоккей, при нем прогрессируют молодые игроки.

Нужно придерживаться этой линии, и тогда результат обязательно придет уже в ближайшее время», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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42 комментария
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Я смотрю тут конкурс на самый шершавый язычек? Назаров теряет позиции. Вперед вырываются Кожева и Крик!
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+52
Это те молодые, которых обменяли в Сочи, Ладу, Адмирал и тд?)
Тогда да, прогрессируют)
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Васильич, Васильич... И этот человек 18 лет назад Канаду обыгрывал :)
+19
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+16
Началась информационная поддержка в СМИ Ротенберга в преддверии заседания совета директоров 6 апреля.
У них расписана очерёдность выступлений ?
+14
-1
+13
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Началась информационная поддержка в СМИ Ротенберга в преддверии заседания совета директоров 6 апреля. У них расписана очерёдность выступлений ?
Ещё ветераны СКА слово не сказали. Видно очередное письму Путину пишут
+12
-1
+11
Ответ Габорик
Васильич, Васильич... И этот человек 18 лет назад Канаду обыгрывал :)
Этот человек буквально 5 лет назад в открытую на прессухе говорил, что не будет в Динамо порядка, пока там руководят генералы, а теперь вот стал...
+11
0
+11
Ответ Ярославец75
Я смотрю тут конкурс на самый шершавый язычек? Назаров теряет позиции. Вперед вырываются Кожева и Крик!
Там ещё Плющ в гонке лидеров держится
+8
0
+8
В желании угодить Ротенбергу , уважаемые люди несут такую чепуху.
+8
-2
+6
Где ты увидел интересный хоккей? Ну нельзя же так пожилому человеку превращаться в тряпку.
+4
0
+4
Вот и фаны ска подтянулись, минусы пошли ставить
+4
-1
+3
Чем дольше работает Ротенберг , тем дольше можно вычеркивать СКА из серьезных претендентов на кубок, видимо такое топтание на месте устраивает руководство клуба и это объяснимо, денежки исправно капают из Газпрома, зачем напрягаться.
+3
0
+3
О каком прогрессе молодежи идёт речь? В ска нет ни единого игрока, который более 3 лет подряд там играл. Это тупо мясорубка всего, что где-то отсвечивает.
+3
0
+3
Все правильно говорит,чем дольше Ротенберг тренирует,тем лучше...для других команд
+3
-1
+2
СКА вылетел уже неделю назад, а на спортсе до сих пор львиная доля новостей из этого клуба.
+2
0
+2
Ответ КЕША
В желании угодить Ротенбергу , уважаемые люди несут такую чепуху.
Им старший ротен на карточку баблишко скидывает за обеление своего облажавшегося, но пытающегося оправдываться сынка.
+1
0
+1
Конечно пусть работает! "Кто его тронет? Он же памятник". А увольнять надо всяких лузеров типа Фёдорова, непонятно как попаших на эту должность.Наверное, по блату?)
+1
0
+1
Эксперты, блин, престарелые с позавчерашним видением хоккея!
+1
0
+1
Ответ Ярославец75
Я смотрю тут конкурс на самый шершавый язычек? Назаров теряет позиции. Вперед вырываются Кожева и Крик!
Правду глаголете🤝🤝🤝🤝🤝❗️❗️❗️❗️❗️
+1
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+1
Эти молодые прогрессировали в своих клубах, а он их забрал, где его работа?, ростят другие, а он только пожинает, да и то бездарно.
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Как прогресс у Демидова?
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Пусть работает веселит народ, а то скучновато без него будет.
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Ответ Marina Niskanen
Конечно пусть работает! "Кто его тронет? Он же памятник". А увольнять надо всяких лузеров типа Фёдорова, непонятно как попаших на эту должность.Наверное, по блату?)
Федоров был выдающимся игроком планетарного масштаба! А Ротенберг играл только на первенство водокачки! И сравнивать ВЕЛИКОГО советского и российского хоккеиста с выскочкой по меньшей мере оскорбительно для Федорова! Хотя ему самому это похрен!
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Ответ Marina Niskanen
Конечно пусть работает! "Кто его тронет? Он же памятник". А увольнять надо всяких лузеров типа Фёдорова, непонятно как попаших на эту должность.Наверное, по блату?)
По блату как раз устроили ротена!!!
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Ответ Станислав Бережнов
Федоров был выдающимся игроком планетарного масштаба! А Ротенберг играл только на первенство водокачки! И сравнивать ВЕЛИКОГО советского и российского хоккеиста с выскочкой по меньшей мере оскорбительно для Федорова! Хотя ему самому это похрен!
Так я именно это и написала.
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Ответ Melnikov1968
Где ты увидел интересный хоккей? Ну нельзя же так пожилому человеку превращаться в тряпку.
Ему интересен, а вот болелам СКА навряд….
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Деды хрипят, но рвут горло за платежесплсобных "молодых".
Позорно конечно это, но дедам, на что то надо жить
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Ответ Melnikov1968
Где ты увидел интересный хоккей? Ну нельзя же так пожилому человеку превращаться в тряпку.
внуки сами себя не прокормят видимо
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Ответ Ярославец75
Я смотрю тут конкурс на самый шершавый язычек? Назаров теряет позиции. Вперед вырываются Кожева и Крик!
А кожа вообще даже команду класса Ж никогда не тренировал. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Это точно про него!
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Ответ Станислав Бережнов
По блату как раз устроили ротена!!!
Его не устроили. Ему команду на День Рождения подарили, наверное.
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Ответ viktorpavlov70
А когда это Рома успел обнулиться? Он строит команду мечты только как тренер уже три года, да сколько лет в качестве манагера. И всё ему мало.
Ну пусть еще помечтает лет 10-15….
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