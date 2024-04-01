Владимир Крикунов: «СКА надо позволить Ротенбергу спокойно работать дальше. Он ставит интересный хоккей, при нем прогрессируют молодые»

Владимир Крикунов рассказал об игре СКА под руководством Романа Ротенберга.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.

Ранее стало известно, что тренерский штаб СКА начал подготовку к новому сезону.

«Построить чемпионскую команду за один сезон очень сложно. Сейчас все хвалят «Локомотив» Игоря Никитина, но давайте не будем забывать, что в Ярославле строят эту команду три сезона, и не факт, что в этом году достигнут желаемого результата.

В СКА прошлым летом серьезно обновили состав, сделали ставку на скоростную игру. Даже по старту регулярки было видно, как непросто дается перестройка, но уже к ноябрю армейцы набрали ход.

В декабре-феврале СКА точно был самой сильной командой КХЛ на тот момент – играли агрессивно, много забивали, мало пропускали. При этом лучшие матчи проводили против лидеров. Одна серия из шести побед над ЦСКА чего стоит! Да и против того же «Локомотива» петербуржцы играли удачно.

Конечно, в плей-офф СКА не показал всего, на что способен, но тут действительно здорово помешали травмы.

Александр Никишин сейчас с отрывом лучший защитник КХЛ. А ведь армейцы потеряли еще и надежного Педана. Алистров и Рендулич тоже серьезные потери для большинства и скоростных атак. Уверен, что с ними в составе СКА выступил бы в плей-офф лучше.

Уверен, руководству СКА надо просто позволить Роману Ротенбергу спокойно работать дальше. Он ставит интересный хоккей, при нем прогрессируют молодые игроки.

Нужно придерживаться этой линии, и тогда результат обязательно придет уже в ближайшее время», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.