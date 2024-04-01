Убыток «Спартака» превышает миллиард рублей второй год подряд («РБ Бизнес»)

Второй год подряд у «Спартака» фиксируются крупные убытки.

Как передает «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчетность « », чистый убыток за год сократился на 35,5% и составил 1,17 млрд рублей. В прошлом году он был равен 1,82 млрд рублей.

Выручка московского клуба выросла до 9,2 млрд рублей – в полтора раза относительно предшествующего года. Сумма «прочих доходов» сократилась до 2,2 млрд рублей – почти на 40%.

В то же время на 14% увеличились расходы на зарплаты сотрудникам – до 5,99 млрд рублей.