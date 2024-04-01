Убыток «Спартака» превышает миллиард рублей второй год подряд («РБ Бизнес»)

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес Лукойл деньги Футбол

Второй год подряд у «Спартака» фиксируются крупные убытки.

Как передает «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчетность «Спартака», чистый убыток за год сократился на 35,5% и составил 1,17 млрд рублей. В прошлом году он был равен 1,82 млрд рублей.

Выручка московского клуба выросла до 9,2 млрд рублей – в полтора раза относительно предшествующего года. Сумма «прочих доходов» сократилась до 2,2 млрд рублей – почти на 40%.

В то же время на 14% увеличились расходы на зарплаты сотрудникам – до 5,99 млрд рублей.

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37 комментариев
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Джикия уйдет, не надо будет ему обеды оплачивать, выйдут в плюс.
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Надо полагать все остальные клубы в большом плюсе,особенно наш зенит,который зарабатывает на ход догах и мерче 300 биткоинов в матч дей
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"Сумма «прочих доходов» сократилась до 2,2 млрд рублей – почти на 40%."

Так вот по какой причине спартаковцы так яростно кинулись защищать своего легендарного уголовника и контрабандиста наркотиков Промеса? ;))
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эффективный лукойловский менеджер знает себе цену...
что там убыток... даже банкротство его не остановит
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Ответ Бюджетник
Надо полагать все остальные клубы в большом плюсе,особенно наш зенит,который зарабатывает на ход догах и мерче 300 биткоинов в матч дей
Наш Зенит хотя бы чемпионат выигрывает, а с какого хрена платят игрокам Спартака вообще не понятно.
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Зато агентам платят сотни миллионов 🤣
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Ответ Бюджетник
Надо полагать все остальные клубы в большом плюсе,особенно наш зенит,который зарабатывает на ход догах и мерче 300 биткоинов в матч дей
Наш ФК Зенит может и с минусе как и все, но хотя бы стадион собирает и видно кому эти хот доги продает

Никто больше в матч дэй в России не делает и вы знаете об этом
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Ответ Дениска Воропаев
Собирает? Если везде так будут билеты раздавать, как у вас, то везде будет аншлаг
Продайте мне эти «бесплатные билеты» я готов взять по 100 руб

Когда дадите?
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Убытки свыше миллиарда, а зарплаты выросли на 14%.....
Ребята, кто из вас в подобной фирме работает?
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Ответ Станислав Бережнов
Ну раз он скинул этот балласт, пусть тогда он заклеит скотчем рот своей эскортнице!
Представь твою супругу так назовут. Ты что будешь делать?
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Ответ Дениска Воропаев
Собирает? Если везде так будут билеты раздавать, как у вас, то везде будет аншлаг
Во-первых, все раздают. =)
Во-вторых - и правильно делают. Посещаемость плюс выручка с продаж в дни матчей, видимо, себя оправдывает.
А то пишут, как будто полстадиона собирают, это такая незначительная часть.
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Так глядишь, с божьей помощью, лет через пять в плюс выйдут....
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Мне так приятно на душе)
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Ответ Krauvec Cool
Наш Зенит хотя бы чемпионат выигрывает, а с какого хрена платят игрокам Спартака вообще не понятно.
Тут ее поспорить
Спартак много денег в трубу выкидывает
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Ну не зря же Федун скинул этот балласт лукойлу.
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Промес знает как подзаработать побыстрому
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Нужно мнение Мостового по этому поводу
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Заправки оплатят
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20 лет при втором бюджете в лиге. Полтора трофея.
«Эта все Зинит!!!»
Остается вопрос, почему тому же Локомотиву и ЦСКА даются победы и трофеи, с 7партаку нет?
Никак кокаины, бромантаны и экскременты доктора Лю мешают?
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Списали ярд рублей из за потери инвентаря (порошка).
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На пожертвования Богу много тратят
Респект
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В Спартаке убыло, а у нового руководства в карманах прибыло... Для чего ещё эти менеджеры там околачиваются?
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Как будто у нас много клубов кто в прибыли, они такие есть? Отсутствие еврокубков, введение фан айди, откуда прибыли то взяться?
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Это же сколько можно было своих пацанов футболистов вырастить на эти ₽₽₽₽....
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Ответ Жорег Борщофф
Во-первых, все раздают. =) Во-вторых - и правильно делают. Посещаемость плюс выручка с продаж в дни матчей, видимо, себя оправдывает. А то пишут, как будто полстадиона собирают, это такая незначительная часть.
Где раздают билеты на матчи Московских команд? Пару раз ребёнку дали в школе на Динамо. Локо, Спартак, ЦСКА не встречал.
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Ответ SMART789
Наш ФК Зенит может и с минусе как и все, но хотя бы стадион собирает и видно кому эти хот доги продает Никто больше в матч дэй в России не делает и вы знаете об этом
Спасибо, что поддержали Фануйди. Им нужна была Ваша поддержка.
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Ответ Krauvec Cool
Наш Зенит хотя бы чемпионат выигрывает, а с какого хрена платят игрокам Спартака вообще не понятно.
То есть полтора трофея за 20 лет при втором бюджете в лиге - это, конечно, «другое»?))
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Ответ Куагмаер из куахога
Это же сколько можно было своих пацанов футболистов вырастить на эти ₽₽₽₽....
Сколько ? Кого?
Кокорина уже выпустили
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Ответ Otto Kretschmer
Ну не зря же Федун скинул этот балласт лукойлу.
Ну раз он скинул этот балласт, пусть тогда он заклеит скотчем рот своей эскортнице!
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А как с такими 🤡🤡🤡 в руководстве по другому может быть?Из них самая умная Зарема или тот,кто ей тексты пишет.
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