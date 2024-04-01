Убыток «Спартака» превышает миллиард рублей второй год подряд («РБ Бизнес»)
Второй год подряд у «Спартака» фиксируются крупные убытки.
Как передает «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчетность «Спартака», чистый убыток за год сократился на 35,5% и составил 1,17 млрд рублей. В прошлом году он был равен 1,82 млрд рублей.
Выручка московского клуба выросла до 9,2 млрд рублей – в полтора раза относительно предшествующего года. Сумма «прочих доходов» сократилась до 2,2 млрд рублей – почти на 40%.
В то же время на 14% увеличились расходы на зарплаты сотрудникам – до 5,99 млрд рублей.
Так вот по какой причине спартаковцы так яростно кинулись защищать своего легендарного уголовника и контрабандиста наркотиков Промеса? ;))
что там убыток... даже банкротство его не остановит
Никто больше в матч дэй в России не делает и вы знаете об этом
Когда дадите?
Ребята, кто из вас в подобной фирме работает?
Во-вторых - и правильно делают. Посещаемость плюс выручка с продаж в дни матчей, видимо, себя оправдывает.
А то пишут, как будто полстадиона собирают, это такая незначительная часть.
Спартак много денег в трубу выкидывает
«Эта все Зинит!!!»
Остается вопрос, почему тому же Локомотиву и ЦСКА даются победы и трофеи, с 7партаку нет?
Никак кокаины, бромантаны и экскременты доктора Лю мешают?
Респект
Кокорина уже выпустили