Тарасенко набрал 1+2 с «Торонто» и стал 3-й звездой матча. У него 50 очков в 69 играх

Теги Торонто Флорида НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко набрал 1+2 с «Торонто» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Флориды» отметился голом и 2 результативными передачами в третьем периоде игры регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (4:6). 

В активе россиянина стало 50 (22+28) очков в 69 играх в текущем сезоне при полезности «+10». 

Сегодня Владимир (15:48, 4:05 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. 

1 комментарий
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Отлично отыграл матч.
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