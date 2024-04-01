«Интер» выиграл 11 из 12 матчей Серии А в 2024-м. Отрыв от «Милана» – 14 очков, от «Ювентуса» – 20
«Интер» одержал 11 побед в 12 последних матчах в чемпионате Италии.
Команда Симоне Индзаги обыграла «Эмполи» (2:0) в 30-м туре.
Миланцы не проигрывают в Серии А с 27 сентября. За это время у них 20 побед и 4 ничьих.
В 2024 году миланцы потеряли очки только один раз: в прошлом туре сыграли вничью с «Наполи» (1:1). Также у них 11 побед на этом отрезке.
Отрыв от «Милана», идущего на второй строчке, составляет 14 очков, от занимающего третье место «Ювентуса» – 20.