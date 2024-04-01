СКА перенес заседание совета директоров с 6-го на 20-е апреля

Теги СКА Александр Медведев КХЛ МХЛ СКА-1946 Кубок Харламова Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Заседание совета директоров СКА перенесено на две недели.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.

После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев, отвечая на вопрос о возможной отставке тренера Романа Ротенберга, заявил: «6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение».

На заседании совета директоров клуба должны были подвести итоги сезона. По данным «Матч ТВ», собрание совета перенесено на 20 апреля.

Отметим, что в плей‑офф Кубка Харламова еще выступает молодежный клуб «СКА‑1946», который в понедельник начнет полуфинальную серию против «Белых Медведей».

«Нонсенс», «Предвзятость», цитата из Сталина. Босс СКА разнес судей после вылета – за что?

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ромка в запое
+30
-3
+27
Роман, вся страна с тобой!
+19
-6
+13
Нашли-таки способ вернуть ска в плэйофф?
+12
-2
+10
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
В смысле?
День рождения одного немецкого политика)
+6
-1
+5
Готовится совместное выступление главных тренеров всего мира за то чтобы оставить Ротенберга
+5
0
+5
Готовят торжественную сцену для доклада. Везут специальную машинку по работе с головами из Франции.
+4
-1
+3
20 апреля? Символично :)
+5
-2
+3
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
В смысле?
Не рискну расшифровывать, скажу лишь, что связано с искусством и государством со столицей в Вене :)
+4
-2
+2
Куда там Совету директоров тягаться с Борисом Ротенбергом . Там только Миллер может всех по местам расставить .
+3
-1
+2
Решили сначала Третьяка убрать😏
+2
0
+2
Папа Ротена пожаловался госдеду.
+5
-3
+2
мало принесли....или мешок оказался дырявый...
+1
0
+1
Ответ Раменки за Динамо
Я три дня назад летел рейсом Аэрофлота, у него был номер 1488. Несколько лет назад попадал на этот рейс именно 20 апреля. Собрал комбо.
Москва - Тель-Авив? :)
+1
0
+1
Роме дали отпуск, за свой счёт разумеется:)
+1
0
+1
А что так? Йозе Марино не в состоянии языком ворочать?
+1
0
+1
Ответ Габорик
20 апреля? Символично :)
Да могут и еще 2 дня подождать. И потом Р-800 на бронированном "УАЗе-Патриоте" подъедет к Смольному с кепкой в руках.
0
0
0
Ответ Раменки за Динамо
для Габорика, задающего вопрос, но отправившего меня в ЧС: Москва-Красноярск.
Спасибо, чс это видимо давнишнее какое-то :)
0
0
0
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Не знал, что Гитлер 20 апреля родился. Теперь знаю
Я три дня назад летел рейсом Аэрофлота, у него был номер 1488. Несколько лет назад попадал на этот рейс именно 20 апреля. Собрал комбо.
0
0
0
Ответ Сергей Орлов
День рождения одного немецкого политика)
Не знал, что Гитлер 20 апреля родился. Теперь знаю
+1
-1
0
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
В смысле?
Его имя знают даже в Камеруне.
https://www.sports.ru/football/person/adolf-teiku/
+1
-1
0
Ответ Габорик
Спасибо, чс это видимо давнишнее какое-то :)
Проверил по архиву, рейс 1488 выполнялся бортом с именем Всеволод Мейерхольд. Не Тель-Авив, конечно, но рядом.
0
0
0
Главный нытинг сезона?
0
0
0
Ответ Габорик
20 апреля? Символично :)
В смысле?
+2
-2
0
Ответ Заборостроитель
Решили сначала Третьяка убрать😏
Это было бы неплохо, только вот ротенберга на его месте видеть не хотелось бы
+1
-1
0
Надеяться до 20 апреля уговорить РБ уйти со скамейки тренерской Ска , а он им держит кукиш в кармане !
0
0
0
для Габорика, задающего вопрос, но отправившего меня в ЧС:
Москва-Красноярск.
0
0
0
Думаю Роману предложат сконцетрироваться на менеджерской работе
0
0
0
Ждут успехов в МХЛ?
0
0
0
Миллер и Медведь решают судьбу Ротенберга....Да ему сборной 25 за глаза.
Пусть развлекается 🤡
+1
-1
0
агония
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий