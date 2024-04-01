СКА перенес заседание совета директоров с 6-го на 20-е апреля
Заседание совета директоров СКА перенесено на две недели.
Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.
После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев, отвечая на вопрос о возможной отставке тренера Романа Ротенберга, заявил: «6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение».
На заседании совета директоров клуба должны были подвести итоги сезона. По данным «Матч ТВ», собрание совета перенесено на 20 апреля.
Отметим, что в плей‑офф Кубка Харламова еще выступает молодежный клуб «СКА‑1946», который в понедельник начнет полуфинальную серию против «Белых Медведей».
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Москва-Красноярск.
Пусть развлекается 🤡