Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Этот эпизод не должен был произойти, мне он не нравится. Больше я никогда не видел Зинедина»

Теги Марко Матерацци Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу серия А Италия происшествия Зинедин Зидан ЧМ-2006 Футбол

Марко Матерацци сожалеет о стычке с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006.

В дополнительное время матча сборных Франции и Италии Марко Матерацци поссорился с Зинедином Зиданом, грубо высказавшись в адрес его сестры. В ответ француз ударил защитника головой в грудь, за что получил прямую красную карточку. Финал закончился победой сборной Италии в серии послематчевых пенальти.

«Мне это не нравится, потому что этот эпизод не отражает мою футбольную карьеру. Его не должно было случиться.

В напряженном финале в Берлине, среди перебранок и оскорблений, Зидан предложил мне свою футболку, а я отказался, сказав, что предпочитаю его сестру. Потом он развернулся и отреагировал так, как все помнят.

С тех пор я больше никогда не видел Зинедина», – сказал бывший игрок сборной Италии.

Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Он предложил свою футболку, я ответил, что предпочту его сестру. Безумный поступок. Мой трэш-ток – ничто по сравнению с НБА»

Зидан об ударе головой в грудь Матерацци: «Не горжусь тем, что сделал, но это часть моего пути. В жизни люди не все делают идеально»

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112 комментариев
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Зидан поступил как мужик, но не как профессионал. Сейчас бы у Франции был бы на один кубок мира больше.
Гениальное утверждение, почему все решили, что серию пенальти 100000% франция бы забрала если бы не красная зизу, не пойму
+117
-18
+99
Во врунишка, он же рассказывал, как встретил Зизу около его тачки и извинился...
+64
-5
+59
Матерацци:
сравнял счёт в основное время
ликвидировал лучшего игрока соперника
забил в послематчевой серии

как бы к нему не относиться, но он провёл выдающийся матч и затащил Италию в финале. А Зидан не затащил.
+38
-12
+26
Зидан поступил как мужик, но не как профессионал. Сейчас бы у Франции был бы на один кубок мира больше.
+52
-28
+24
Ответ Сантёр
Матерацци: сравнял счёт в основное время ликвидировал лучшего игрока соперника забил в послематчевой серии как бы к нему не относиться, но он провёл выдающийся матч и затащил Италию в финале. А Зидан не затащил.
Зидан эту сборную с тренером составляющим состав по гороскопу единолично вытащил в финал
+29
-8
+21
Ответ CCCP{{BOOM}}
Зидан поступил как мужик, но не как профессионал. Сейчас бы у Франции был бы на один кубок мира больше.
Он бы поступил как мужик, если бы сдержался, а после победы, вместо празднования, нашел бы Матерацци и дал бы ему в табло. А так, подвел команду и страну. Перебранка была взаимная, просто Зидана спровоцировали более жестко, с переходом на личности, чем Марко часто и занимался в период своей карьеры.
+23
-4
+19
Ответ kwinto88
Во врунишка, он же рассказывал, как встретил Зизу около его тачки и извинился...
Да да помню. Матераци сказал, что он с Зизу проживали в одном отеле. И когда Зизу выходил из отеля Марко подошёл к нему и извинился
+20
-2
+18
Ответ Михаил Сафонов
Зидан выиграл три лч, а Матерацци так и вспоминает удар как достижение
Действительно! Подумаешь, чемпионат мира выиграл...Тоже мне достижение.
+29
-12
+17
Ответ madaev
Ваня и не видеть ничего мужицкого это классика
Мадаев и распускать свои клешни по поводу и без - это классика. Ещё бОльшая классика - это «адын прыхади, ми тожэ адны будэм». Подобным тебе уже сто раз объяснили, что финал ЧМ ≠ марсельская коробка тех лет с пацанскими понятиями и ответами за базар. И даже если так хотелось по понятиям сыграть, так дождался бы конца матча и ##### бы прям кубком. Всё равно ведь завершал карьеру🤓
Но нет, поставил личное выше командного и получил по заслугам.
+12
-1
+11
Ответ sergoid
Здесь Матерацци только часть оскорбления приводит. Зидан в конце Чемпионата Мира дал интервью, в котором он сказал, что Матерацци затронул и его мать. Я помню популярную версию2006 года. Вроде, по губам расшифровали. После того, как Матерацци сказал про сестру, Зидан улыбнулся и начал уходить, а Матерацци добавил: "все знают, что ты сын ш..хи-террористки". Сложно гуглить сейчас, т.к. много результатов выдают уже свежие интервью самого Матерацци. У Зидана, алжирские корни, кто не знает. Время расставило всё по местам. Зидан актуален в большом футболе, а Матерацци мы вспоминаем раз в несколько лет из-за Зидана.
Обожаю эту философию из ниоткуда. Какое время всё расставило по своим местам? Зидан изначально котировался как суперзвезда, а Матерацци как один из многих итальянских защитников, кои тогда были на высоком уровне.
Сложно не вспоминать человека, забившего гол в финале ЧМ, зря лукавишь. До кучи Матерацци потом ещё требл с Мауром в Интере брал, кстати.
P.S. Зидан - бербер, а не алжирец. Вот это реально из серии «кто не знает». Но почему какая-либо из национальностей должна оправдывать его поступок? Матерацци всегда играл на грани, и физически, и психологически (как и многие ЦЗ старой школы), долго искал ключ и всё-таки «вскрыл» Зидана. Вот и вся история.
+16
-7
+9
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Бред несешь полный. Зидан забил паненку Буффону в финале ЧМ, где были остальные игроки? Он должен был за всю сборную играть один? Он и так в одиночку этот сброд в финал вывел.
сброд? вы состав Франции в том финале видели? Анри, Трезеге, Рибери, Тюрам, Макелеле, Виейра и т. д.
+9
0
+9
После этого, я его больше не видел, боялся, что Зизу у же не в грудь зарядит, а в челюсть.
+13
-5
+8
Ответ CCCP{{BOOM}}
Зидан поступил как мужик, но не как профессионал. Сейчас бы у Франции был бы на один кубок мира больше.
Ничего мужицкого не вижу в реакции на очевидную провокацию. Хоть как игрок он мне нравился, но в данной ситуации он поступил как олух.
+11
-3
+8
он сделал многое в финале в том числе и забитый гол все помнят, но с подлостью не станешь любимцем народа, им стал каннаваро который олицетворял с собой упорство, уважение к сопернику и дисциплину.
+9
-1
+8
Здесь Матерацци только часть оскорбления приводит. Зидан в конце Чемпионата Мира дал интервью, в котором он сказал, что Матерацци затронул и его мать. Я помню популярную версию2006 года. Вроде, по губам расшифровали. После того, как Матерацци сказал про сестру, Зидан улыбнулся и начал уходить, а Матерацци добавил: "все знают, что ты сын ш..хи-террористки". Сложно гуглить сейчас, т.к. много результатов выдают уже свежие интервью самого Матерацци. У Зидана, алжирские корни, кто не знает. Время расставило всё по местам. Зидан актуален в большом футболе, а Матерацци мы вспоминаем раз в несколько лет из-за Зидана.
+17
-11
+6
Ответ madaev
Зидан эту сборную с тренером составляющим состав по гороскопу единолично вытащил в финал
да никто не спорит, что Зидан выдающийся футболист и намного лучше Матерацци. Вообще разные уровни. Но тот финал ог проиграл, подвёл свою команду.
+13
-7
+6
как бы то ни было, а это легендарный момент. его будут долго обсуждать, как руку Бога Марадоны, промах Бэкхэма или грусть Баджо. причём, например, лично я не смотрел те игры, но знаю эти эпизоды

футбол это больше, чем игра на результат. это ещё и такие вот эмоции... хотя болельщики сборной Франции со мной вряд ли согласятся)
+5
0
+5
Ответ Михаил Сафонов
Зидан выиграл три лч, а Матерацци так и вспоминает удар как достижение
Матерацци взял тот чемпионат мира, забив в финале, спровоцировав Зидана на красную и забив в послематчевых.
С точки зрения футбола, поступок ЗиЗу более чем глупый, вестись на такую ерунду в финале важнейшего футбольного турнира.
Да если бы Матерацци знал, что Зидан так среагирует, он бы прям на первой же минуте его и спровоцировал.
Это не значит что Марко прав, но тут ответственность не только за себя, но и за команду
+10
-5
+5
Ответ CCCP{{BOOM}}
Зидан поступил как мужик, но не как профессионал. Сейчас бы у Франции был бы на один кубок мира больше.
Как мужик мог бы втащить и после матча. И профессионалом бы остался.
+17
-12
+5
Именно этот эпидод и отражает всю футбольную карьеру Матерацци, а также его как человека
+17
-12
+5
Ответ madaev
То есть они бы выиграли серию если бы он остался ? Он что вратарь ?
Никто не знает, выиграли ли бы они. Но шансов было бы намного больше.

1. Зидан точно был бы в пятёрке бьющих.
2. Франция не провела бы несколько минут в меньшинстве — было бы больше шансов забить до пенальти.
3. Удаление лидера — это моральный удар как для вратаря, так и для бьющих игроков. И наоборот, моральная поддержка для соперника, который больше поверил в себя.

А в серии пенальти психология играет огромную роль.
+7
-3
+4
Ответ Barsenoga
Лысое быдло получило по заслугам проиграв чемпионат мира потому что чемпионами мира должны становится лижь достоиные вроде моего мессе а зедан до конца дней будет без кубка за то что поступил как отмороженый.
У Зидана кубок мира 98 года,держу в курсе 🤡
+4
0
+4
Зидан это и есть футбол. Матераци помнят лишь по удару в грудь, и то, что он играл за Интер который люто унизил Барселону, которая шла на 2-ю ЛЧ подряд))
+5
-1
+4
Ответ Клод
Ну серии могло бы и не быть
Да да, за 110 минут осилили один гол с пенки, но если бы не красная то забили бы 5 штук за эти 10 мин
+7
-3
+4
Слово не воробей, вылетит не поймаешь.
+4
-1
+3
Ответ Футбольные Хроники
Да да помню. Матераци сказал, что он с Зизу проживали в одном отеле. И когда Зизу выходил из отеля Марко подошёл к нему и извинился
именно!
+3
0
+3
Ответ CCCP{{BOOM}}
Зидан поступил как мужик, но не как профессионал. Сейчас бы у Франции был бы на один кубок мира больше.
Сила - последний аргумент тупиц (с)
Не надо варварское поведение возводить в ранг мужских поступков.
+4
-1
+3
Ответ kwinto88
Во врунишка, он же рассказывал, как встретил Зизу около его тачки и извинился...
А другой рукой незаметно подкидывая ему сахар рафинад в бензобак и рассыпая вокруг машины саморезы)
+2
0
+2
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Зидан это и есть футбол. Матераци помнят лишь по удару в грудь, и то, что он играл за Интер который люто унизил Барселону, которая шла на 2-ю ЛЧ подряд))
Да, но матч забудется, а молодёжь увидит в статистике победу сборной Италии и гол Марко Матеррацци в финале
+2
0
+2
Стычка? В одну сторону...
+2
0
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