Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Этот эпизод не должен был произойти, мне он не нравится. Больше я никогда не видел Зинедина»
Марко Матерацци сожалеет о стычке с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006.
В дополнительное время матча сборных Франции и Италии Марко Матерацци поссорился с Зинедином Зиданом, грубо высказавшись в адрес его сестры. В ответ француз ударил защитника головой в грудь, за что получил прямую красную карточку. Финал закончился победой сборной Италии в серии послематчевых пенальти.
«Мне это не нравится, потому что этот эпизод не отражает мою футбольную карьеру. Его не должно было случиться.
В напряженном финале в Берлине, среди перебранок и оскорблений, Зидан предложил мне свою футболку, а я отказался, сказав, что предпочитаю его сестру. Потом он развернулся и отреагировал так, как все помнят.
С тех пор я больше никогда не видел Зинедина», – сказал бывший игрок сборной Италии.
Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Он предложил свою футболку, я ответил, что предпочту его сестру. Безумный поступок. Мой трэш-ток – ничто по сравнению с НБА»
Зидан об ударе головой в грудь Матерацци: «Не горжусь тем, что сделал, но это часть моего пути. В жизни люди не все делают идеально»
сравнял счёт в основное время
ликвидировал лучшего игрока соперника
забил в послематчевой серии
как бы к нему не относиться, но он провёл выдающийся матч и затащил Италию в финале. А Зидан не затащил.
Но нет, поставил личное выше командного и получил по заслугам.
Сложно не вспоминать человека, забившего гол в финале ЧМ, зря лукавишь. До кучи Матерацци потом ещё требл с Мауром в Интере брал, кстати.
P.S. Зидан - бербер, а не алжирец. Вот это реально из серии «кто не знает». Но почему какая-либо из национальностей должна оправдывать его поступок? Матерацци всегда играл на грани, и физически, и психологически (как и многие ЦЗ старой школы), долго искал ключ и всё-таки «вскрыл» Зидана. Вот и вся история.
футбол это больше, чем игра на результат. это ещё и такие вот эмоции... хотя болельщики сборной Франции со мной вряд ли согласятся)
С точки зрения футбола, поступок ЗиЗу более чем глупый, вестись на такую ерунду в финале важнейшего футбольного турнира.
Да если бы Матерацци знал, что Зидан так среагирует, он бы прям на первой же минуте его и спровоцировал.
Это не значит что Марко прав, но тут ответственность не только за себя, но и за команду
1. Зидан точно был бы в пятёрке бьющих.
2. Франция не провела бы несколько минут в меньшинстве — было бы больше шансов забить до пенальти.
3. Удаление лидера — это моральный удар как для вратаря, так и для бьющих игроков. И наоборот, моральная поддержка для соперника, который больше поверил в себя.
А в серии пенальти психология играет огромную роль.
Не надо варварское поведение возводить в ранг мужских поступков.