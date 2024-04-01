Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Этот эпизод не должен был произойти, мне он не нравится. Больше я никогда не видел Зинедина»

Марко Матерацци сожалеет о стычке с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006.

В дополнительное время матча сборных и Италии Марко Матерацци поссорился с , грубо высказавшись в адрес его сестры. В ответ француз ударил защитника головой в грудь, за что получил прямую красную карточку. Финал закончился победой сборной Италии в серии послематчевых пенальти.

«Мне это не нравится, потому что этот эпизод не отражает мою футбольную карьеру. Его не должно было случиться.

В напряженном финале в Берлине, среди перебранок и оскорблений, Зидан предложил мне свою футболку, а я отказался, сказав, что предпочитаю его сестру. Потом он развернулся и отреагировал так, как все помнят.

С тех пор я больше никогда не видел Зинедина», – сказал бывший игрок сборной Италии.

Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Он предложил свою футболку, я ответил, что предпочту его сестру. Безумный поступок. Мой трэш-ток – ничто по сравнению с НБА»

Зидан об ударе головой в грудь Матерацци: «Не горжусь тем, что сделал, но это часть моего пути. В жизни люди не все делают идеально»