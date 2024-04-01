«Собаки лают – караван идет!» Ротенберг выложил статистику побед тренеров СКА, где он на 3-м месте

Теги СКА Барри Смит Борис Михайлов Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал вероятное сохранение поста главного тренера СКА.

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, что тренерский штаб начал подготовку к новому сезону.

Главный тренер СКА выложил в телеграм-канале таблицу с количеством побед у разных тренеров клуба из Санкт-Петербурга.

В ней Роман Ротенберг (126 побед) уступает только Борису Михайлову (238 побед) и Николаю Пучкову (193 победы).

Позади остались Олег Знарок (114 побед) и Барри Смит (77 побед).

«Собаки лают – караван идет! Спасибо всем за поддержку! Вместе все возможно!» – сказано в сообщении.

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38 комментариев
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4 каравана идут за кубком, а собака все продолжает лаять.
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Сам собака
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Под "собакой" он себя имеет ввиду?)
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Можно ещё лет 10 потренировать и поставить рекорд на века))
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Думаю по просмотрам матчей он на первом месте.
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Собаки лают, а собачья блоха никуда не собирается.
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Какой же он обиженный человек
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Собаки - это, видимо, те, кто хочет видеть КХЛ без админресурсов.
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По интеллекту напоминает 12-летнего школьника, который хвастается победами в Football Manager или Counter Strike.
Хотя тут ещё более тупо и убого.
Ужас.

Представьте как его отец рад, что он нашёл игрушку и не лезет в семейный бизнес))))
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Пока этот кусок в тренерский работе, ничего хорошего ждать не приходится
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Пока лаешь больше всех ты!
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Зачем он лает на всех?
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Теперь нам ВСЕМ с этим жить. Йозе нас собаками назвал)
Деды-маразматики нам объяснят скоро, что он непременно прав)
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Ответ Egorushka56
Под "собакой" он себя имеет ввиду?)
Может, гозаева? 😃
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А зачем он лаять вообще начал
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В топе всех тренеров в истории?
Ну тогда ладно, берём свои слова назад и извиняемся!!!! Оказывается то гений!
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На это он рассчитывал?
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Караван остался попивать пиво (хотя лучше не стоит, так ведь и в мск вышлют) за бортом плофф, а собакам все еще предстоит выяснить, кто из них громче лает
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Ответ Bashkircev
Думаю по просмотрам матчей он на первом месте.
800 матчей НХЛ сами себя не посмотрят.
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Если бы к тебе относились так же как и ко всем тренерам ска , ты бы уже после первого сезона лаять перестал
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Легенда!
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Тен Хагу надо взять пример.
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Ну что ты, Рома, лаешь на меня?
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Верните Баре :)
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А это считая матчи, где он был Главой Штаба, или нет?
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Поставить себя в один ряд с великими хоккеистами... Это не лечится. Болельщикам СКА ещё придется его терпеть.
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Его не смущает, что побед в сериях плова столько же, сколько у Ялонена, который разы меньше тренировал СКА? И почти как у Быкова
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А чего там по победам в плей-офф, как дела? Ну и, собственно, их тоже не увольняли за три сезона без результатов?)
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А можно ещё и так. БиЗ - 1 сезон, 1 КГ. Знарок - 2 сезона, 1 КГ и одно 1-е место в регулярке. Ротен - 2,5 сезона, 0 трофеев.
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Ахахахаха. У меня все.
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Как у него с вылета жеппа пригорела!
Любо-дорого наблюдать.
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