«Собаки лают – караван идет!» Ротенберг выложил статистику побед тренеров СКА, где он на 3-м месте

Роман Ротенберг прокомментировал вероятное сохранение поста главного тренера СКА.

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, что тренерский штаб начал подготовку к новому сезону.

Главный тренер СКА выложил в телеграм-канале таблицу с количеством побед у разных тренеров клуба из Санкт-Петербурга.

В ней Роман Ротенберг (126 побед) уступает только Борису Михайлову (238 побед) и Николаю Пучкову (193 победы).

Позади остались Олег Знарок (114 побед) и Барри Смит (77 побед).

«Собаки лают – караван идет! Спасибо всем за поддержку! Вместе все возможно!» – сказано в сообщении.