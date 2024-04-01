«Собаки лают – караван идет!» Ротенберг выложил статистику побед тренеров СКА, где он на 3-м месте
Роман Ротенберг прокомментировал вероятное сохранение поста главного тренера СКА.
Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, что тренерский штаб начал подготовку к новому сезону.
Главный тренер СКА выложил в телеграм-канале таблицу с количеством побед у разных тренеров клуба из Санкт-Петербурга.
В ней Роман Ротенберг (126 побед) уступает только Борису Михайлову (238 побед) и Николаю Пучкову (193 победы).
Позади остались Олег Знарок (114 побед) и Барри Смит (77 побед).
«Собаки лают – караван идет! Спасибо всем за поддержку! Вместе все возможно!» – сказано в сообщении.
Хотя тут ещё более тупо и убого.
Ужас.
Представьте как его отец рад, что он нашёл игрушку и не лезет в семейный бизнес))))
Деды-маразматики нам объяснят скоро, что он непременно прав)
Ну тогда ладно, берём свои слова назад и извиняемся!!!! Оказывается то гений!
---
На это он рассчитывал?
Любо-дорого наблюдать.