Федотов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Айлендерс». Вратарь «Филадельфии» отразил 19 из 21 броска

Иван Федотов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Айлендерс».

27-летний вратарь впервые сыграл за «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (3:4 ОТ).

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Швед в первой 20-минутке пропустил 2 шайбы после 6 бросков.

Федотов отразил 19 бросков по своим воротам из 21 (90,5% сэйвов).

присоединился к «Флайерс» после расторжения соглашения с ЦСКА.

Ранее НХЛ заявила, что действие контракта вратаря с пенсильванцами, подписанного в 2022 году, было перенесено на сезон-2023/24. Напомним, что в сезоне-2022/23 Федотов не играл на профессиональном уровне, так как служил на Северном флоте.

Федотов стал 12-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ (повторение рекорда прошлого года) и 63-м россиянином в целом (лучший результат с сезона-2003/04, когда хотя бы 1 матч провели 64 человека).