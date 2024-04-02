Федотов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Айлендерс». Вратарь «Филадельфии» отразил 19 из 21 броска

Теги Айлендерс Филадельфия НХЛ Иван Федотов Самуэль Эрссон Хоккей

Иван Федотов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Айлендерс».

27-летний вратарь впервые сыграл за «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (3:4 ОТ). 

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Швед в первой 20-минутке пропустил 2 шайбы после 6 бросков. 

Федотов отразил 19 бросков по своим воротам из 21 (90,5% сэйвов). 

Иван присоединился к «Флайерс» после расторжения соглашения с ЦСКА.

Ранее НХЛ заявила, что действие контракта вратаря с пенсильванцами, подписанного в 2022 году, было перенесено на сезон-2023/24. Напомним, что в сезоне-2022/23 Федотов не играл на профессиональном уровне, так как служил на Северном флоте. 

Федотов стал 12-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ (повторение рекорда прошлого года) и 63-м россиянином в целом (лучший результат с сезона-2003/04, когда хотя бы 1 матч провели 64 человека). 

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19 комментариев
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Северный флот! Только вперёд! :)
+33
-3
+30
Ответ Торт Спартак
Когда там Вашингтон с Филадельфией играет?)
думаешь состоится ли крещение Овечкиным?😁
17 апреля, последняя игра регулярки
+30
0
+30
Когда там Вашингтон с Филадельфией играет?)
+17
0
+17
Неплохо для начала. Очко команде принёс. Молодец.
+15
-2
+13
Очень рад за этого парня
+9
0
+9
С корабля на бал, практически
+8
0
+8
В Филадельфии сейчас такая чехарда с вратарями, что можно сходу основным стать. Удачи Ване.
+9
-2
+7
Ответ Торт Спартак
#######! Снять паруса!
на абордаж!! ><
+7
-1
+6
Ответ Габорик
Северный флот! Только вперёд! :)
#######! Снять паруса!
+8
-2
+6
Судя по проценту, дебют можно считать удачным.
+6
-1
+5
https://t.me/sportmeng/6797?comment=60930

Иван Федотов перепутал ворота в своем первом матче за «Филадельфию».

По привычке Федотов остался в старых воротах перед началом овертайма (как это происходит в КХЛ). А вот в НХЛ команды перед овертаймом меняются воротами.
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С дебютом Ивана!!! Удачной карьеры!!!
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надо заценить
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С дебютом Иван ! Будем надеяться ,что дальше "суше " у тебя будет в игре по пропущенным шайбам !
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с почином!!!!
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быстро
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В Овертайме его вины нет
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