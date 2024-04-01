Мамиашвили о том, что мэр Парижа не хочет видеть российских атлетов: «А когда войска вермахта заходили в столицу Франции – с каким счастьем их там встречали»

Михаил Мамиашвили отреагировал на слова мэра Париже про российских спортсменов.

Анн Идальго, во время поездки в Киев, заявила: «Российским и белорусским атлетам не будут рады на ».

«Вы посмотрите хронику, когда войска вермахта заходили в столицу Франции. С каким счастьем они их встречали. А спортсменов они не хотят там видеть. Вернее, нежелательные гости там будут. Хотя это не ее площадка, по большому счету.

К сожалению, этот тренд задан этим псевдоолимпийским комитетом, который является поступательно разрушительной силой. Эта волна, которую задал международный олимпийский комитет, попав под жесточайшее политическое давление. И они не смогли найти в себе отвественности для того, чтобы провести ту же олимпийскую хартию», – рассказал Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) .