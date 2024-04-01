Мамиашвили о том, что мэр Парижа не хочет видеть российских атлетов: «А когда войска вермахта заходили в столицу Франции – с каким счастьем их там встречали»

Теги Михаил Мамиашвили Париж-2024 Анн Идальго Борьба

Михаил Мамиашвили отреагировал на слова мэра Париже про российских спортсменов.

Анн Идальго, во время поездки в Киев, заявила: «Российским и белорусским атлетам не будут рады на Олимпиаде».

«Вы посмотрите хронику, когда войска вермахта заходили в столицу Франции. С каким счастьем они их встречали. А спортсменов они не хотят там видеть. Вернее, нежелательные гости там будут. Хотя это не ее площадка, по большому счету.

К сожалению, этот тренд задан этим псевдоолимпийским комитетом, который является поступательно разрушительной силой. Эта волна, которую задал международный олимпийский комитет, попав под жесточайшее политическое давление. И они не смогли найти в себе отвественности для того, чтобы провести ту же олимпийскую хартию», – рассказал Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ IzhStyle
Только не говорите ему о том, что у СССР и нацисткой Германии был пакт о ненападении, что вообще-то по нему делили Европу, что с Гитлером активно вели переговоры, он был вполне себе рукопожатным до 22.06.1941
Мы тебе не скажем, что Франция и Германия пакт о ненападении подписали в 1938 в Париже и активно вели разные переговоры
+57
-18
+39
Одна неадекватша сморозила чушь, а другие неадкваты порвались и несут едва ли не большую чушь, чем она.
+55
-17
+38
Только не говорите ему о том, что у СССР и нацисткой Германии был пакт о ненападении, что вообще-то по нему делили Европу, что с Гитлером активно вели переговоры, он был вполне себе рукопожатным до 22.06.1941
+82
-48
+34
Ответ IzhStyle
Только не говорите ему о том, что у СССР и нацисткой Германии был пакт о ненападении, что вообще-то по нему делили Европу, что с Гитлером активно вели переговоры, он был вполне себе рукопожатным до 22.06.1941
Мало того: такой пакт был и у Польши, например. И у Франции, и у Великобритании.
И все они были подписаны до пакта с СССР.
+41
-11
+30
Маммиашвили историк, конечно, знатный.
+39
-12
+27
Ответ IzhStyle
Только не говорите ему о том, что у СССР и нацисткой Германии был пакт о ненападении, что вообще-то по нему делили Европу, что с Гитлером активно вели переговоры, он был вполне себе рукопожатным до 22.06.1941
и надо сказать, что СССР был последней страной в европе, которая подписала что-либо с Германией, например
+19
-2
+17
Отличное сравнение, очень похоже на анекдот советских времен "почему в Чехословакии русских любят больше, чем американцев? - потому что русские освободили Чехословакию от немцев, а американцы не освободили Чехословакию от русских"
+22
-5
+17
Ответ IzhStyle
Только не говорите ему о том, что у СССР и нацисткой Германии был пакт о ненападении, что вообще-то по нему делили Европу, что с Гитлером активно вели переговоры, он был вполне себе рукопожатным до 22.06.1941
А ещё между Францией, Великобританией и Германией был подписан договор о том, что Фашиская германия забирает себе Чехословакию и даже есть медаль!
+17
-1
+16
Он российских спортсменов сравнил с войсками вермахта?🙈 Мммдэ
+16
-4
+12
линию Мажино какие-то другие французы строили?
+11
-2
+9
нормально так прировнял))
+10
-2
+8
минутка истории от спортсмена, жаль про печенегов ничего не рассказал, так бы ему еще плюсик поставили там сверху)
+12
-6
+6
Тема (бес)славных страниц истории как неиссякаемый источник вдохновения))
+7
-2
+5
А еще эти французы Москву сожгли и Пушкина убили.
+6
-1
+5
У нас вон князья на поклон к ханам ездили, ярлыки выпрашивали))))) если уж историю вспоминать
+7
-2
+5
Предлагаю Мамиашвили подумать еще над тем, как в прошлом году в Ростове тоже одного персонажа с цветами встречали и никто баррикады не строил, чтобы защитить гаранта, который спустя 8 месяцев 87% на выборах набрал.
+7
-3
+4
Чувак в курсе, с каким счастьем встречали Краснова и Шкуро, пришедших вместе с войсками вермахта, на Дону? Чё, Сельмаш в пердив теперь?
+8
-4
+4
Ответ IzhStyle
Только не говорите ему о том, что у СССР и нацисткой Германии был пакт о ненападении, что вообще-то по нему делили Европу, что с Гитлером активно вели переговоры, он был вполне себе рукопожатным до 22.06.1941
Вот только СССР не единственная страна, которая заключала договоры с нацистской Германией. Возможно, Вы не в курсе, но договоры заключали и Великобритания, и Франция. И всё так и было до начала войны. Так что Ваше морализаторство не более чем либо незнание, либо лицемерие.
+7
-4
+3
Бойкое начало недели. То ли ещё будет.
+3
0
+3
Ответ IzhStyle
Только не говорите ему о том, что у СССР и нацисткой Германии был пакт о ненападении, что вообще-то по нему делили Европу, что с Гитлером активно вели переговоры, он был вполне себе рукопожатным до 22.06.1941
причём здесь дипломатические взаимоотношения СССР и Германии до ВМВ и тот факт что часть населения Франции дружелюбно встречала Вермахт???
+6
-4
+2
Ответ Олег Кучтраев
Мы тебе не скажем, что Франция и Германия пакт о ненападении подписали в 1938 в Париже и активно вели разные переговоры
И все эти пакты нарушила Германия, впрочем как и СССР нарушила договор о ненападении с Японией, подписанный в 1941, и действующий до 1946 года.
+5
-3
+2
Это вообще к чему? Ку-ку совсем походу
+6
-4
+2
Во Франции вне политики остались только бордели.
+5
-3
+2
Ответ Гол Рыкова Спартаку
Вермахт являлся силой и реальной угрозой для Франции, которой оставалось только подыграть Правительство РФ сейчас просто мировой изгой, которая вместо того чтобы вливаться в общество, только запугивает ядеркой. Возможно, это даже вина Запада - что у нас сейчас такие отношения, но глядя на то какие официальные лица её сейчас представляют (возьмите одну Захарову или Небедзю,например) я их немного понимаю
Небезя по делу все говорит и подтягивает за ложь и лицемерие
+5
-4
+1
Ответ Alex1104
Мало того: такой пакт был и у Польши, например. И у Франции, и у Великобритании. И все они были подписаны до пакта с СССР.
Причём там все ручкались с Гитлером, с военной машиной вермахта приходилось считаться
+5
-4
+1
Как же задолбали эти Мамиашвили и прочие. При любом поводе вспоминают Гитлера. Как по мне, признак скудоумия.
+3
-2
+1
Еще бы про Наполеона чего-нибудь ляпнул.
+2
-1
+1
Вермахт являлся силой и реальной угрозой для Франции, которой оставалось только подыграть
Правительство РФ сейчас просто мировой изгой, которая вместо того чтобы вливаться в общество, только запугивает ядеркой. Возможно, это даже вина Запада - что у нас сейчас такие отношения, но глядя на то какие официальные лица её сейчас представляют (возьмите одну Захарову или Небедзю,например) я их немного понимаю
+8
-8
0
Это он российских спортсменов сравнил с вермахтом? Он разницы не видит, что ли?
0
0
0
Странно а почему Мамиашвили не вспомнил про Первомайский парад 1941 года на Красной площади,где дружественная нацисткая делегация присутствовала.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий