Мамиашвили о том, что мэр Парижа не хочет видеть российских атлетов: «А когда войска вермахта заходили в столицу Франции – с каким счастьем их там встречали»
Михаил Мамиашвили отреагировал на слова мэра Париже про российских спортсменов.
Анн Идальго, во время поездки в Киев, заявила: «Российским и белорусским атлетам не будут рады на Олимпиаде».
«Вы посмотрите хронику, когда войска вермахта заходили в столицу Франции. С каким счастьем они их встречали. А спортсменов они не хотят там видеть. Вернее, нежелательные гости там будут. Хотя это не ее площадка, по большому счету.
К сожалению, этот тренд задан этим псевдоолимпийским комитетом, который является поступательно разрушительной силой. Эта волна, которую задал международный олимпийский комитет, попав под жесточайшее политическое давление. И они не смогли найти в себе отвественности для того, чтобы провести ту же олимпийскую хартию», – рассказал Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
И все они были подписаны до пакта с СССР.
Правительство РФ сейчас просто мировой изгой, которая вместо того чтобы вливаться в общество, только запугивает ядеркой. Возможно, это даже вина Запада - что у нас сейчас такие отношения, но глядя на то какие официальные лица её сейчас представляют (возьмите одну Захарову или Небедзю,например) я их немного понимаю