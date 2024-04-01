Кравец об увольнении из «Авангарда»: «Нож в спину. Столько пройти – и оказалось, что главный виновник я. Переживал, что не получил шанс исправить ситуацию»

Теги Авангард Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Матч ТВ Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал уход с поста главного тренера «Авангарда».

60-летний специалист был уволен из омского клуба после поражения со счетом 0:7 (0-2) во второй игре серии с «Локомотивом» в Кубке Гагарина. 

– Вы досматривали серию «Авангард» – «Локомотив»? Какое у вас впечатление?

– Я был очень расстроен. Очень переживал из-за того, что не получил этот шанс исправить ситуацию. Как бы описать произошедшее… Для меня это – нож в спину.

Столько пройти, столько вместе быть – и оказалось, что самым главным виновником одного поражения (0:7 во втором матче серии – Sports) стал я. Для меня это тоже было неприятно. Как-то нелогично и непонятно.

Самое обидное, что я не смог ничего исправить. И даже после тех 0:7 я в раздевалке ребятам ничего такого не сказал. Я верил, что они понимают, что сами расстроились из-за счета.

Как я и заметил после отставки: дай бог будет играть хорошо вратарь, тогда есть все возможности пройти «Локомотив», – сказал Михаил Кравец.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну ведь он прав. Увольнение посреди серии - абсурд.
Посреди сезона по статистике увольнения тоже не особо помогают, а уж тут то…
+14
-1
+13
Некрасиво поступили с Кравцом. Можно по -разному относиться к его тренерскому интеллекту , но команду он привел к ПО в лидерах чемпионата. А поступили , как с ненужной вещью .
+12
-1
+11
Да, со стороны руководства Авангарда это было некрасивое, неуважительное действие.
+5
0
+5
С учетом того, что свободных тренеров не так много, без работы не останется. Но поступили с ним некрасиво.
+3
0
+3
У него будет шанс в другом клубе, доказать
0
0
0
Жаль что так вышло. Но успех в сезоне по большей части был на лидерах первого звена. Как только их выключили, всё было плачевно. Очень туманные перспективы конечно у нас... Нужно всех пассажиров высаживать, и искать ещё забивных нарадающих...
0
0
0
это месть гл.тренера ска 200%
0
0
0
В НХЛ так не делают....
И наверное справедливо что Авангард не вытащил серию.
0
0
0
Главное проблема Кравца, то что он не в состоянии изменить план игры по ходу матча, когда команда проигрывает или ведёт в счёте с разницей две и более шайб
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий