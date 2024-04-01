Кравец об увольнении из «Авангарда»: «Нож в спину. Столько пройти – и оказалось, что главный виновник я. Переживал, что не получил шанс исправить ситуацию»

Михаил Кравец прокомментировал уход с поста главного тренера «Авангарда».

60-летний специалист был уволен из омского клуба после поражения со счетом 0:7 (0-2) во второй игре серии с «Локомотивом» в Кубке Гагарина.

– Вы досматривали серию «Авангард» – «Локомотив»? Какое у вас впечатление?

– Я был очень расстроен. Очень переживал из-за того, что не получил этот шанс исправить ситуацию. Как бы описать произошедшее… Для меня это – нож в спину.

Столько пройти, столько вместе быть – и оказалось, что самым главным виновником одного поражения (0:7 во втором матче серии – Sports) стал я. Для меня это тоже было неприятно. Как-то нелогично и непонятно.

Самое обидное, что я не смог ничего исправить. И даже после тех 0:7 я в раздевалке ребятам ничего такого не сказал. Я верил, что они понимают, что сами расстроились из-за счета.

Как я и заметил после отставки: дай бог будет играть хорошо вратарь, тогда есть все возможности пройти «Локомотив», – сказал Михаил Кравец.