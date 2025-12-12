Мареска – лучший тренер в АПЛ в ноябре. «Челси» выиграл 3 из 4 матчей при одной ничьей

Энцо Мареска – лучший тренер в АПЛ в ноябре.

Возглавляющий «Челси» Энцо Мареска признан лучшим тренером в АПЛ в ноябре.

Итальянский специалист вместе с лондонской командой одержал три победы и один раз сыграл вничью в четырех матчах при разнице мячей «плюс 6».

На победу в номинации также претендовали такие специалисты, как Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Фабиан Хюрцелер («Брайтон») и Марку Силва («Фулхэм»).

На данный момент «Челси» находится на 5-й позиции в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 25 очков в 15 матчах.