Федотов – 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это повторение рекорда

Теги Филадельфия Семен Варламов Сергей Бобровский НХЛ рекорды Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Илья Самсонов Иван Федотов Александр Георгиев Петр Кочетков Даниил Тарасов Ярослав Аскаров Иван Просветов Хоккей

Иван Федотов – 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ.

27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ). 

Он стал двенадцатым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.

Федотов присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семену Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву, Ивану Просветову (оба – «Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто»), Даниилу Тарасову («Коламбус») и Ярославу Аскарову («Нэшвилл»)

Таким образом, повторен рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Он был установлен в прошлом сезоне (вместо Федотова в списке был Антон Худобин, который провел 1 матч за «Чикаго»). 

В целом Иван стал 63-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это лучший результат с сезона-2003/04, когда хотя бы 1 матч провели 64 игрока.

4 комментария
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С почином👏👏👏, успехов✊✊✊
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Будем болеть, чтоб попал в плей-офф
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Вратарская школа у нас отличная. Сколько ещё европейцев, по странам если посчитать, интересно
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