Федотов – 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это повторение рекорда

Иван Федотов – 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ.

27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Он стал двенадцатым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.

Федотов присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), , (оба – «Айлендерс»), , (оба – «Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто»), Даниилу Тарасову («Коламбус») и Ярославу Аскарову («Нэшвилл»)

Таким образом, повторен рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Он был установлен в прошлом сезоне (вместо в списке был Антон Худобин, который провел 1 матч за «Чикаго»).

В целом Иван стал 63-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это лучший результат с сезона-2003/04, когда хотя бы 1 матч провели 64 игрока.