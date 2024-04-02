Федотов – 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это повторение рекорда
Иван Федотов – 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ.
27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).
Он стал двенадцатым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.
Федотов присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семену Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву, Ивану Просветову (оба – «Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто»), Даниилу Тарасову («Коламбус») и Ярославу Аскарову («Нэшвилл»)
Таким образом, повторен рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Он был установлен в прошлом сезоне (вместо Федотова в списке был Антон Худобин, который провел 1 матч за «Чикаго»).
В целом Иван стал 63-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это лучший результат с сезона-2003/04, когда хотя бы 1 матч провели 64 игрока.