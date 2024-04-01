Медведев о СКА: «Тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону. Планируем усилить команду и бороться за Кубок Гагарина»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ МХЛ Кубок Гагарина Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА-1946 Кубок Харламова Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Александр Медведев рассказал о планах СКА на межсезонье.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.

После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев, отвечая на вопрос о возможной отставке тренера Романа Ротенберга, заявил: «6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение».

Сегодня стало известно, что заседание перенесено с 6 на 20 апреля.

«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону.

В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне.

В этом году у команды был свой фирменный почерк, который никого не оставил равнодушным. В следующем сезоне СКА планирует также играть в быстрый атакующий хоккей, который так полюбился болельщикам, для нас самое главное – это наши болельщики.

Совет директоров СКА, на котором будут подведены итоги выступления СКА в чемпионате КХЛ-2023/24, перенесен с 6 на 20 апреля. В этот же день мы запланировали провести Матч закрытия сезона в Ледовом дворце для наших болельщиков.

Весь год они радовали нас аншлагами: сначала в Ледовом дворце, затем на «СКА-Арене», и мы всем клубом хотим выразить им огромную благодарность за поддержку, устроить праздник и все вместе двигаться только вперед и вверх.

Сейчас мы будем все вместе болеть за «СКА-1946» в Кубке Харламова. У многих ребят есть шанс в следующем году попасть в команду мастеров, мы всеми силами будем помогать им добиться успеха.

Поддерживаем нашу молодежку и желаем ей удачи и побед», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

«СКА‑1946» 1 апреля начнет полуфинальную серию Кубка Харламова против «Белых Медведей».

Материалы по теме

86 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отлично
Хохотач над Ротенбергом продолжается
Всех поздравляю!
+73
0
+73
Как говорится от перестановки стульев в борделе
+32
-1
+31
Обидно, что в этом плей-офф в таких клубах как Магнитка, Трактор, Локо на ведущие роли вышла местная молодёжь (Шабанов Телегин Юров Набоков Берёзкин...), и кто то из них точно в итоге окажется в этом запитерском болоте после летней грабительной кампании Р-800 с помощью ручных агентов и мошеннических схем с потолком зарплат
+30
-1
+29
Ну теперь точно победят) главное Тернера не менять, хочется и дальше смотреть на жидкие обсеры Йозе Марино)
+28
-1
+27
Фирменный почерк, который не оставил равнодушным никого) б, я что он несёт?
+21
0
+21
Ответ Оригинальный Ник
Блин, ладно Ротенберг, бездарный мажорик и сын влиятельного отца решил поиграться в тренера. Но Медведев — чиновник старой школы, у которого помимо тяги к воровству есть ещё кое-какие профессиональные качества — неужели он не понимает, что этот цирк пора прекращать?
Да все он понимает. У нас в стране вообще много кто все понимает, из тех, кто несут чушь в массы.
Только в нынешней пищевой цепочке, «чиновник старой школы», банально ниже, чем «мажорик сын влиятельного отца».
+18
-1
+17
Чтобы усилить команду, нужно ######## убрать с тренерского мостика. А если опять состав усиливать, выдергивая все, что плохо лежит, будет очередной эффектный обсер. И замечательно.
+15
-2
+13
Блин, ладно Ротенберг, бездарный мажорик и сын влиятельного отца решил поиграться в тренера. Но Медведев — чиновник старой школы, у которого помимо тяги к воровству есть ещё кое-какие профессиональные качества — неужели он не понимает, что этот цирк пора прекращать?
+15
-2
+13
еще на один сезон продлили эту трагикомедию
+10
0
+10
Ответ Сергей Павлов
Фирменный почерк, который не оставил равнодушным никого) б, я что он несёт?
"В этом году у команды был свой фирменный почерк" - да, называется - "такой хоккей нам не нужен"( поэтому так мало равнодушных)
+9
0
+9
"По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону..."

Рукоплещут "Ак Барс" и "Салават"! Поддерживает весь Урал! ЦСКА и "Спартак" аплодируют стоя! Приветственную телеграмму прислали китайские товарищи! Троекратное УРА!
+9
0
+9
Ответ Al Al
Обидно, что в этом плей-офф в таких клубах как Магнитка, Трактор, Локо на ведущие роли вышла местная молодёжь (Шабанов Телегин Юров Набоков Берёзкин...), и кто то из них точно в итоге окажется в этом запитерском болоте после летней грабительной кампании Р-800 с помощью ручных агентов и мошеннических схем с потолком зарплат
По любому пылесосить будут. Точечно усиляться - это не про них. Так каждый сезон можно полсостава разгонять и набирать новых.
+7
0
+7
Ответ Турбомарсоход
По любому пылесосить будут. Точечно усиляться - это не про них. Так каждый сезон можно полсостава разгонять и набирать новых.
Уже пятерых выгнали... Двух защитников и трёх наподающих!! Калейкина, Лайпсика и Швец- Розового, про которого некто кричал, что своих не бросаем, когда он травму получил!!! Надоело лечить видимо!!!
+6
0
+6
Ураааааааааааа!!!!
+6
0
+6
Сегодня же первое апреля,им верить нельзя !!!😆😆😆
+5
0
+5
Ответ Сергей Павлов
Фирменный почерк, который не оставил равнодушным никого) б, я что он несёт?
Все верно несет. Фирменный почек как можно обложатся с топовым составом
+4
0
+4
Половину Лиги растрясут под своё точечное усиление, бессовестно выгребая самых лучших и перспективных...
+5
-1
+4
Скорее они точечно пару человек оставят.
+3
0
+3
Да здравствует Роман Ротенберг самый лучший 🤡🤡🤡 на планете земля!!!
+3
0
+3
Не может быть!!!
+2
0
+2
А я верил...
+2
0
+2
Да уж ротенберг радовал аншлагами похлеще дубовицкой)
+2
0
+2
"В этом году у команды был свой фирменный почерк, который никого не оставил равнодушным." (с) Если навал(особенно в серии Авто), это фирменный почерк, тогда всей команде необходимо научиться писать:)))
+2
0
+2
Ответ Glyb Aleksey
уже и глумиться под его заявлениями желания нет (( бездонный кошелек рано или поздно победит, вопрос только, когда и за сколько
В а н я (в кучерском армячке): Папаша! кто строил эту дорогу?
П а п а ш а (в пальто на красной подкладке):
Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!
(Эпиграф к стихотворению Н.А. Некрасова «Железная дорога»)

Возьму бумаги лист, возьму и грифель,
Эпическим займусь я полотном,
Как в золотой ливрее граф Клейнмихель
Возводит путь, орудуя кайлом.

И, повторяя подвиг самурая,
Чем прессу в восхищение поверг,
В наш Крымский мост вколачивает сваи
Мостостроитель знатный - Ротенберг.

Некрасов – прорицатель и сказитель;
Предугадал сегодняшнюю быль:
Теперь уже миллиардер – строитель,
Рабочий с инженером – просто пыль.

В Одессе говорят: картина маслом!
Хотя, признаться, все-таки, беда,
Когда гора из лжи настоль ужасна,
Что Ротенберг у нас Герой Труда.
+2
0
+2
Роме - верим!
Болельщик "Авто".
+2
0
+2
Открыл сайт на сайте совет директоров СКА. Роман Ротенберг заместитель председателя совета директров. Этот Медведев просто артист комического жанра. Я полагаю,что за провал СКА выпрут именно Медведева.
+2
0
+2
Ответ Оригинальный Ник
Блин, ладно Ротенберг, бездарный мажорик и сын влиятельного отца решил поиграться в тренера. Но Медведев — чиновник старой школы, у которого помимо тяги к воровству есть ещё кое-какие профессиональные качества — неужели он не понимает, что этот цирк пора прекращать?
Его слово против слова Ротенберга?
Его основная зона ответственности- Зенит и там он безукоризненный,а за СКА сейчас отвечают другие люди
+2
0
+2
Ответ Оригинальный Ник
Блин, ладно Ротенберг, бездарный мажорик и сын влиятельного отца решил поиграться в тренера. Но Медведев — чиновник старой школы, у которого помимо тяги к воровству есть ещё кое-какие профессиональные качества — неужели он не понимает, что этот цирк пора прекращать?
К сожалению он тоже подневольный!!!
+2
0
+2
Ответ Оригинальный Ник
Блин, ладно Ротенберг, бездарный мажорик и сын влиятельного отца решил поиграться в тренера. Но Медведев — чиновник старой школы, у которого помимо тяги к воровству есть ещё кое-какие профессиональные качества — неужели он не понимает, что этот цирк пора прекращать?
Не понимает. От слова совсем. Он не понимает, что в сериях до 4 побед не бывает случайных поражений. Это в футболе в кубке можно доминировать, не забить 100 моментов, пропустить один выпад и вылететь. Он свято верит, что СКА проиграл из-за удаления Серебрякова в пятом матче и не понимает, что СКА проиграл в четырёх играх из пяти и был переигран тактически. Вместо того, чтобы проанализировать, почему имея почти 2 состава сильных хоккеистов при потере одного основного защитника и пары неосновных нападающих вся игра и система рассыпалась, как карточный домик, почему лидер команды набрал в пяти матчах 0+0 очков, почему игроки СКА блокировали бросков в лучшем случае в два раза меньше Авто, а в худшем в четыре раза меньше, почему в первом периоде решающей для СКА игры счёт заблокированных бросков был 0-12 в пользу Авто, а защита СКА оставляла Серебрякова фактически на растерзание игрокам Екатеринбурга, почему в последней игре вдруг развалилось меньшинство и ещё ряд неудобных для ТШ СКА вопросов. Вместо этого они сошлись, что во всём виноват новый дворец и якобы неправильное удаление Серебрякова. Не зря даже лояльный Быков назвал это детским лепетом.
+2
0
+2
Ответ Russ Ivan
Половину Лиги растрясут под своё точечное усиление, бессовестно выгребая самых лучших и перспективных...
Так и будет.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий