Медведев о СКА: «Тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону. Планируем усилить команду и бороться за Кубок Гагарина»
Александр Медведев рассказал о планах СКА на межсезонье.
Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.
После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев, отвечая на вопрос о возможной отставке тренера Романа Ротенберга, заявил: «6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение».
Сегодня стало известно, что заседание перенесено с 6 на 20 апреля.
«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону.
В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне.
В этом году у команды был свой фирменный почерк, который никого не оставил равнодушным. В следующем сезоне СКА планирует также играть в быстрый атакующий хоккей, который так полюбился болельщикам, для нас самое главное – это наши болельщики.
Совет директоров СКА, на котором будут подведены итоги выступления СКА в чемпионате КХЛ-2023/24, перенесен с 6 на 20 апреля. В этот же день мы запланировали провести Матч закрытия сезона в Ледовом дворце для наших болельщиков.
Весь год они радовали нас аншлагами: сначала в Ледовом дворце, затем на «СКА-Арене», и мы всем клубом хотим выразить им огромную благодарность за поддержку, устроить праздник и все вместе двигаться только вперед и вверх.
Сейчас мы будем все вместе болеть за «СКА-1946» в Кубке Харламова. У многих ребят есть шанс в следующем году попасть в команду мастеров, мы всеми силами будем помогать им добиться успеха.
Поддерживаем нашу молодежку и желаем ей удачи и побед», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
«СКА‑1946» 1 апреля начнет полуфинальную серию Кубка Харламова против «Белых Медведей».
Хохотач над Ротенбергом продолжается
Всех поздравляю!
Только в нынешней пищевой цепочке, «чиновник старой школы», банально ниже, чем «мажорик сын влиятельного отца».
Рукоплещут "Ак Барс" и "Салават"! Поддерживает весь Урал! ЦСКА и "Спартак" аплодируют стоя! Приветственную телеграмму прислали китайские товарищи! Троекратное УРА!
П а п а ш а (в пальто на красной подкладке):
Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!
(Эпиграф к стихотворению Н.А. Некрасова «Железная дорога»)
Возьму бумаги лист, возьму и грифель,
Эпическим займусь я полотном,
Как в золотой ливрее граф Клейнмихель
Возводит путь, орудуя кайлом.
И, повторяя подвиг самурая,
Чем прессу в восхищение поверг,
В наш Крымский мост вколачивает сваи
Мостостроитель знатный - Ротенберг.
Некрасов – прорицатель и сказитель;
Предугадал сегодняшнюю быль:
Теперь уже миллиардер – строитель,
Рабочий с инженером – просто пыль.
В Одессе говорят: картина маслом!
Хотя, признаться, все-таки, беда,
Когда гора из лжи настоль ужасна,
Что Ротенберг у нас Герой Труда.
Болельщик "Авто".
Его основная зона ответственности- Зенит и там он безукоризненный,а за СКА сейчас отвечают другие люди