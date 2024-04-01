Медведев о СКА: «Тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону. Планируем усилить команду и бороться за Кубок Гагарина»

Александр Медведев рассказал о планах СКА на межсезонье.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.

После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев, отвечая на вопрос о возможной отставке тренера Романа Ротенберга, заявил: «6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение».

Сегодня стало известно, что заседание перенесено с 6 на 20 апреля.

«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону.

В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне.

В этом году у команды был свой фирменный почерк, который никого не оставил равнодушным. В следующем сезоне СКА планирует также играть в быстрый атакующий хоккей, который так полюбился болельщикам, для нас самое главное – это наши болельщики.

Совет директоров СКА, на котором будут подведены итоги выступления СКА в чемпионате КХЛ-2023/24, перенесен с 6 на 20 апреля. В этот же день мы запланировали провести Матч закрытия сезона в Ледовом дворце для наших болельщиков.

Весь год они радовали нас аншлагами: сначала в Ледовом дворце, затем на «СКА-Арене», и мы всем клубом хотим выразить им огромную благодарность за поддержку, устроить праздник и все вместе двигаться только вперед и вверх.

Сейчас мы будем все вместе болеть за «СКА-1946» в Кубке Харламова. У многих ребят есть шанс в следующем году попасть в команду мастеров, мы всеми силами будем помогать им добиться успеха.

Поддерживаем нашу молодежку и желаем ей удачи и побед», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

«СКА‑1946» 1 апреля начнет полуфинальную серию Кубка Харламова против «Белых Медведей».