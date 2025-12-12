  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иванов предложил назначить Аленичева тренером «Спартака»: «Не будем забывать вклад в чемпионство. Дмитрий наладит игру и вернет фирменный комбинационный стиль»
Иванов предложил назначить Аленичева тренером «Спартака»: «Не будем забывать вклад в чемпионство. Дмитрий наладит игру и вернет фирменный комбинационный стиль»

Олег Иванов предложил назначить Аленичева тренером «Спартака».

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов заявил, что Дмитрия Аленичева стоит вернуть на пост главного тренера «Спартака».

«Не понял я и отставки Деяна Станковича. Точнее, момента, в который это произошло. Когда команда буксовала, все терпели. Как только зашевелилась, начала набирать очки, серба убрали. Ну и где логика? Или он сам захотел уйти, устав от жуткого давления?

Пока на эти вопросы никто не ответил. Как и на главный – кто же теперь будет тренировать красно-белых? Очередной иностранец? Или российский специалист?

Мне бы хотелось, чтобы шанс получил кто-то из прославленных спартаковцев. К примеру, Дмитрий Аленичев.

Да, его первый заход в клуб в качестве тренера оказался не слишком удачным. Но не будем забывать про вклад в чемпионство 2017-го. Две трети футболистов того состава привел именно Дмитрий Анатольевич. А потом неожиданное поражение от киприотов – и увольнение...

Времени с тех пор прошло достаточно, Аленичев помудрел, проанализировал свои ошибки. Думаю, он справится. Наладит игру и вернет команде фирменный комбинационный стиль.

В любом случае «Спартаку» нужен тренер, который умеет вытаскивать из футболистов эмоции. Однако не такой импульсивный, как Станкович. Его-то частенько заносило.

Хотя в каких-то эпизодах, судя по всему, он осознанно брал негатив на себя, чтобы отвести удар от команды», – сказал Олег Иванов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
