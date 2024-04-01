Кирилл Сафронов о том, что Ротенберг продолжит тренировать СКА: «Руководство поступило мудро, не принимая скоропалительных решений. Болельщикам игра нравилась»

Кирилл Сафронов высказался о том, что Роман Ротенберг остался тренером СКА.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что «тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону».

«Перед началом сезона с был подписан контракт на пять лет. Не думаю, что стоило ждать резких движений.

В целом регулярный чемпионат для СКА прошел неплохо, немного не хватило для завоевания Кубка Континента.

Но плей-офф – это новый чемпионат. Не каждый год лидеры могут выигрывать. В этом году есть примеры СКА, ЦСКА, «Динамо»...

Сезон был интересным у СКА, непростым в связи с переездом на «СКА-Арену». Были травмы ведущих игроков.

Игра болельщикам нравилась. Тренерский штаб очень квалифицированный.

Руководство поступило мудро, не принимая скоропалительных решений, как делают в других клубах. Доверяя, на перспективу веря в тренеров», – сказал бывший хоккеист СКА Кирилл Сафронов.