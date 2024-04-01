Кирилл Сафронов о том, что Ротенберг продолжит тренировать СКА: «Руководство поступило мудро, не принимая скоропалительных решений. Болельщикам игра нравилась»

Теги СКА Кирилл Сафронов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Кирилл Сафронов высказался о том, что Роман Ротенберг остался тренером СКА.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что «тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону».

«Перед началом сезона с Романом Ротенбергом был подписан контракт на пять лет. Не думаю, что стоило ждать резких движений.

В целом регулярный чемпионат для СКА прошел неплохо, немного не хватило для завоевания Кубка Континента.

Но плей-офф – это новый чемпионат. Не каждый год лидеры могут выигрывать. В этом году есть примеры СКА, ЦСКА, «Динамо»...

Сезон был интересным у СКА, непростым в связи с переездом на «СКА-Арену». Были травмы ведущих игроков.

Игра болельщикам нравилась. Тренерский штаб очень квалифицированный.

Руководство поступило мудро, не принимая скоропалительных решений, как делают в других клубах. Доверяя, на перспективу веря в тренеров», – сказал бывший хоккеист СКА Кирилл Сафронов.

31 комментарий
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Болельщикам очень нравится ваша игра, я лично получил дикое удовольствие от победы Авто над СКА
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Особенно болельщикам других клубов. Продлевайте контракт с Йозе еще лет на 15, все только за!
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видел как он играет в хоккей в медиалиге за команду Чисто Питер, как по хамски ведет себя на площадке, машет клюшкой как саблей, при удалении на скамейке бросил клюшку которая отскочила в девушку ,даже не извинился и не посмотрел в ее сторону, гнет из себя какого то профессионала, смотреть противно
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+31
Дайте Йозику поработать! В конце концов кто еще так объединит болельщиков всей страны))).
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+26
Ответ Fg Gf
Болельщикам очень нравится ваша игра, я лично получил дикое удовольствие от победы Авто над СКА
Правильно! Пусть работает, тренер отличный и парень замечательный, много знает, много говорит! Болельщики других клубов тоже довольны , как и игроки! Мудрое решение!🤝👍😉😜
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Как жаль болел из Питера...Как я рад за всех остальных!!!! Это еще минимум один сезон позора для СКА!!!
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Сафронов, хватит лизать
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Болельщикам игра нравилась!
Говорю, как болельщик. "Авто"...
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Болельщикам всех команд, кроме СКА, игра СКА нравилась.)
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Чувствую, теперь Ромку из СКА можно только вперёд ногами
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Блин, "Зенит" бы ещё возглавил, цены бы не было
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Ответ Ilushka666
Вообще абстрактно от личности, на сколько ему это все реально интересно. Вот дважды по сути уже попробовал и пока никак, дальше забьет болт на игрушку или продолжит головой об стену биться. Если да, то можно хотя бы упорство оценить, скила мб и нету но при первых неудачах на сдается.
Так любви к хоккею , скиллов игры и даже скиллов руководства возможно даже сильно больше чем у большинства. Просто и этого мало. Если я очень люблю плавать и плаваю каждый день, на приличном любительском уровне, это еще не значит что мне можно доверить сборную …
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Ответ Николай Столяров
видел как он играет в хоккей в медиалиге за команду Чисто Питер, как по хамски ведет себя на площадке, машет клюшкой как саблей, при удалении на скамейке бросил клюшку которая отскочила в девушку ,даже не извинился и не посмотрел в ее сторону, гнет из себя какого то профессионала, смотреть противно
Разве в медиалиге не принято так себя вести?
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Пожизненный контракт Ромке!
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Не слышал о таком хоккеисте.
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Что скажут болельщики..?
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Вообще абстрактно от личности, на сколько ему это все реально интересно. Вот дважды по сути уже попробовал и пока никак, дальше забьет болт на игрушку или продолжит головой об стену биться. Если да, то можно хотя бы упорство оценить, скила мб и нету но при первых неудачах на сдается.
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А какую игру ставит лично Ротенберг ? Его уровень я увидел в игре с Титаном . Может все-таки игру ставят Корешков с Зубовым и Шафрановым . Да и Лещев был главным тренером молодежной сборной несколько лет .
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Идиоты, читайте Булгакова
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Есть питерцы кто реально ходил сезон на СКА? скажите честно игра нравилась?
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🖕🏻
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Таак, еще сезон без кхл ;) так и отвыкну от хоккея.
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Это Сафонов поступил мудро. Пригласят еще на ТV, комментировать «ну не смогли в этом году, а вот в следующем сезоне…»
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спасибо что оставили..Романа Шарлатана
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А болельщиков кто-то спрашивал? 🤡
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Я очень надеюсь, что Йозе читает все эти ветки :)))
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Все причастные к СКА, похоже, слишком бурно отмечали свой проф-праздник с самого утра, иначе как тяжким воздействием алкоголя такие решения и комментарии не объяснить....
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Руководство? Сам Ротенберг и есть руководство. Он сам себя назначил и сам себя уволит,хоят вряд ли это возможно. Уйдет или когда уж совсем все посыплется и то не факт,Что он не будет пламенные речи задвигать.
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Каким болельщикам нравилась игра ска под руководством РР? Каково соотношение положительных и отрицательных отзывов в соцсетях о его работе. Деньги в тренерской работе не решают все
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Рабовладельческий строй в спб продолжается.
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